دراسة: تقليص انتظار الصلاة “5 دقائق” لتطبيق إغلاق المراكز التجارية 9 مساء

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن 3 جهات هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، وأصحاب الأعمال تقاربت على تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء في الفروض كافة بالمراكز التجارية إلى 5 دقائق عوضا عن 25 دقيقة من أجل تسهيل اعتماد قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساء.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة ممتاز ثلاث مرات على لسان مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة صالح الشمراني، وأعقبها في المرة الرابعة بـ«ممتاز جدا»، تعليقا على المقترح الذي تقدم به عدد من رجال وسيدات المال والأعمال لتخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة للفروض كافة في المراكز التجارية إلى خمس دقائق فقط.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة عكاظ خلال ورشة عمل عقدت خصيصا في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الثلاثاء) لدراسة الآثار المحتملة لقرار إغلاق المعارض والمحلات التجارية بالمملكة في التاسعة مساء بحضور مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل بمحافظة جدة عبدالمحسن القرني والعديد من رجال وسيدات المال والأعمال.