دراسة: تقليص انتظار الصلاة “5 دقائق” لتطبيق إغلاق المراكز التجارية 9 مساء

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن 3 جهات هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، وأصحاب الأعمال تقاربت على تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء في الفروض كافة بالمراكز التجارية إلى 5 دقائق عوضا عن 25 دقيقة من أجل تسهيل اعتماد قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساء.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة ممتاز ثلاث مرات على لسان مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة صالح الشمراني، وأعقبها في المرة الرابعة بـ«ممتاز جدا»، تعليقا على المقترح الذي تقدم به عدد من رجال وسيدات المال والأعمال لتخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة للفروض كافة في المراكز التجارية إلى خمس دقائق فقط.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة عكاظ خلال ورشة عمل عقدت خصيصا في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الثلاثاء) لدراسة الآثار المحتملة لقرار إغلاق المعارض والمحلات التجارية بالمملكة في التاسعة مساء بحضور مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل بمحافظة جدة عبدالمحسن القرني والعديد من رجال وسيدات المال والأعمال.
تعليقات ( 19 )
رحمهولماذا ٥ دقائق؟ اليس هناك مشترين غير مسلمين لماذا ينتظرون الخمس دقائق لبائع لا يصلي اصلا
ام الفهود٥دقائق لا تكفي خاصةً في ظل عدم توفر مواضئ كافية ونظيفة ، وبذلك يخسر الرجال فضل الجماعة ، والعمالةالتي تملأ البلد تعيث فساد وهي مشغولة فما بالك اذا فضت
الله اكبر كبيرااحسنتو عشان دراهمنا تبقى في جيوبنا ماطلعها الا اليل والسهر والله علينا وع عيالنا كذا مممتاز مممممممتااازا ممتازاتتت
يا تعليق 6رح المسجد تعبد الله
وم ناحية اخرىفبها توفير بدل ماغيرهم ربع تغطي يامرة وحسب احصائياتهم 70% من تعهداتهم هو مرتبط بصلاة الجماعة قسراً. يعني يقللون منهم فتوفير على الدولة غير الراحة منهم
فايف ستارمعي مريض ويبي أوكسجين دخلنا مستوصف أهلي وقت اذان الفجر قالو لازم تنتظرو الصيدلي يفتح راح يصلي لازم المحلول من الصيدليه .. يعني ننتظر نص ساعه وش هالحكي
ساكن البجيريوش بقى
أصلاً ليشيغلقون. اللي يبغى يصلي بالمسجد ومع الجماعة فالمساجد مفتوحة واللي بيصلي في دكانة فهذا بإختيارة.
مستشاركأليس الاحرى والاجدر أخذ رأي وزارة الشؤون الاسلاميه وكذلك الافتاء في مثل هذا الموضوع لان هناك أنشطه يرون عدم إغلاق المحل نهائيا مثل الصيدليات
ابو محمداساسا قرار الاقفال للصلاة غير صحيح ماعدا صلاة الجمعه. كل يصلي في مكانه من دون اقفال المحلات وتعطيل مصالح المسلمين والجماعه تصح باثنين
ابو يحيىبداية ب 5 دقائق ونهايتها صلي في بيتك.
جنوبية..🌻🌻احسبكم نسيتو القرار هذا ياخي المفروض تاخذون رئينا بالتصويت هذا قرار يخصنا خلونا على وضعنا كذا مرتاحين وانشغلو بالمهم. .وظفوني مابغا المصنع تعبت وربي
أبو أسامةليس لدي أي رآي في الموضوع ، ولكن سوف ترون الردود العنيفة من البعض ...... وكل يسمها بما شاء ولكن العاصفة من المعلقين سوف تهب .
صادقافضل قرار مامن الاسواق الا السهر والخساير فالاكل الي كلة ضرر على الصحة ولالعاب وكلها ليست ضرورية
خالد الزهرانيقفلوها وفوكنا احسن
االصلاه هي عماد الدين وركن من اركان الاسلام الخمسه
خطوة ممتازةبعض العمالة غير مسلمة والأخر ربما يختار ان يصلي بدكانه!
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نبرااسمن اللي فرض اصلا اغلاق المحلات وقت الصلاه غير صلاة الجمعه والمذكوره في القران,,اما غيرها فتعطيل للاعمال وضياع للوقت من بغى يصلي بيصلي لو في معرضه.