شاهد: حادث تصادم مروع في تايلاند و”شبح” يغادر جسد المرأة لحظة الوفاة

صحيفة المرصد:نشر مستخدم على موقع “يوتيوب”، الثلاثاء الماضي ، مقطع فيديو مروعاً لحادث تصادم في تايلاند أسفر عن وفاة فتاة، وسط حالة من الاندهاش وعدم التصديق أبداها جمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من مشهد يبدو فيه شبح يغادر جسد المرأة فور الوفاة وذلك وفقاً لموقع”العربية نت”.

ودانت تعليقات المشاهدين استخدام وتوظيف حادث الوفاة للحديث عن الأشباح والأرواح. ويذكر أن هذه النوعية من مقاطع الفيديو انتشرت على الإنترنت خلال السنوات الأخيرة وسط تأكيدات بأنها تتعرض لمعالجة بهدف الترويج لأفكار بعينها.

وسجلت الدوائر التلفزيونية المغلقة في تايلاند لحظة اصطدام سيارة نصف ناقل كانت تقطع الطريق بدراجة بخارية قادمة في الاتجاه المعاكس.