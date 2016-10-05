شاهد: حادث تصادم مروع في تايلاند و”شبح” يغادر جسد المرأة لحظة الوفاة

صحيفة المرصد:نشر مستخدم على موقع “يوتيوب”، الثلاثاء الماضي ، مقطع فيديو مروعاً لحادث تصادم في تايلاند أسفر عن وفاة فتاة، وسط حالة من الاندهاش وعدم التصديق أبداها جمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من مشهد يبدو فيه شبح يغادر جسد المرأة فور الوفاة وذلك وفقاً لموقع”العربية نت”.
ودانت تعليقات المشاهدين استخدام وتوظيف حادث الوفاة للحديث عن الأشباح والأرواح. ويذكر أن هذه النوعية من مقاطع الفيديو انتشرت على الإنترنت خلال السنوات الأخيرة وسط تأكيدات بأنها تتعرض لمعالجة بهدف الترويج لأفكار بعينها.
وسجلت الدوائر التلفزيونية المغلقة في تايلاند لحظة اصطدام سيارة نصف ناقل كانت تقطع الطريق بدراجة بخارية قادمة في الاتجاه المعاكس.
تعليقات ( 21 )
مشاء الله هذي الكامرا يمكن حاطين فيها عين زرقاء اليمامةالحين الكاميرا مصوره الشبح والناس الواقفين ماشافوه ؟؟وثاني شيء حركة الشبح فوتوشوب .وثالث شي أتمنى سحب هذي الدبابات من شوارعنا هي من يقطع الإشارات يوميا
ابو عنادتزبيط في تزبيط
مرجوج ومصفوق***؟ قال إيه شبح ؟؟ شبح وإلا كرسيدا خخخخخخخ
أحلف بكتاب الله.أني عند ما أنام يأتينى مثل هذا الشبح وأقرأ عليه القرأن يتلعثم لساني ولا أستطيع مقاومته. وأحول على طول على الدعاء عليهم بالحرق ويهرب. رغم أنه يسكني
الغامديالله يلعن سواق السياره ويلعن اشكاله عيال الكلب اللي معبين الدنيا
عدد التعليقات:65
فان جان حان 🔴الشبح وقف مصدوم من قو الكذبة
عبدالرحمن محمد السنيدياستغفروا ربكم ,, وصلّوا على النبي صلّ الله عليه وسلم ..
عنادمخالف للنشر
عجبيالبنت لم تكن قادمه من الطريق المعاكس.في تايلند نظام انجليزي لو لاحظتم الطريق الاخر سواقته دركسون على اليمين المفروض الدرباوي يوقف الدرباوية كل مكان
محمد الشهريبلهجة الجنوبية الله ***ام كذاب
عليوممخالف للنشر
اخو زنيفرالفوتوشوب يمدحونه
محب آل البيتكذابين
فوتوشوبياما ناس انقتلت قدام كاميرات ماشفنا ارواحهم وهي تطلع هذا واضح مونتاج كمبوير رديء
عبداللهردد استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان العظيم احسن لي. ولك
حلبوبباين ع الشبح دايخ من الحادث😂 وش خلاه يركب معهم