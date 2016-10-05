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شاهد: حادث تصادم مروع في تايلاند و”شبح” يغادر جسد المرأة لحظة الوفاة

5 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص
شاهد: حادث تصادم مروع في تايلاند و”شبح” يغادر جسد المرأة لحظة الوفاة
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صحيفة المرصد:نشر مستخدم على موقع “يوتيوب”، الثلاثاء الماضي ، مقطع فيديو مروعاً لحادث تصادم في تايلاند أسفر عن وفاة فتاة، وسط حالة من الاندهاش وعدم التصديق أبداها جمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من مشهد يبدو فيه شبح يغادر جسد المرأة فور الوفاة وذلك وفقاً لموقع”العربية نت”.

ودانت تعليقات المشاهدين استخدام وتوظيف حادث الوفاة للحديث عن الأشباح والأرواح. ويذكر أن هذه النوعية من مقاطع الفيديو انتشرت على الإنترنت خلال السنوات الأخيرة وسط تأكيدات بأنها تتعرض لمعالجة بهدف الترويج لأفكار بعينها.

وسجلت الدوائر التلفزيونية المغلقة في تايلاند لحظة اصطدام سيارة نصف ناقل كانت تقطع الطريق بدراجة بخارية قادمة في الاتجاه المعاكس.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    مشاء الله هذي الكامرا يمكن حاطين فيها عين زرقاء اليمامة

    الحين الكاميرا مصوره الشبح والناس الواقفين ماشافوه ؟؟وثاني شيء حركة الشبح فوتوشوب .وثالث شي أتمنى سحب هذي الدبابات من شوارعنا هي من يقطع الإشارات يوميا
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  2. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    ابو عناد

    تزبيط في تزبيط
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  3. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    مرجوج ومصفوق

    ***؟ قال إيه شبح ؟؟ شبح وإلا كرسيدا خخخخخخخ
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  4. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    أحلف بكتاب الله.

    أني عند ما أنام يأتينى مثل هذا الشبح وأقرأ عليه القرأن يتلعثم لساني ولا أستطيع مقاومته. وأحول على طول على الدعاء عليهم بالحرق ويهرب. رغم أنه يسكني
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  5. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    الغامدي

    الله يلعن سواق السياره ويلعن اشكاله عيال الكلب اللي معبين الدنيا
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  6. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:65

    فان جان حان 🔴

    الشبح وقف مصدوم من قو الكذبة
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  7. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    مخالف للنشر
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  8. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    عبدالرحمن محمد السنيدي

    استغفروا ربكم ,, وصلّوا على النبي صلّ الله عليه وسلم ..
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  9. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    عناد

    مخالف للنشر
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  10. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    عجبي

    البنت لم تكن قادمه من الطريق المعاكس.في تايلند نظام انجليزي لو لاحظتم الطريق الاخر سواقته دركسون على اليمين المفروض الدرباوي يوقف الدرباوية كل مكان
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  11. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    فين افلح تعليق رقم 10 راح يفطر
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  12. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    مخالف للنشر
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  13. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    محمد الشهري

    بلهجة الجنوبية الله ***ام كذاب
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  14. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    عليوم

    مخالف للنشر
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  15. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    اخو زنيفر

    الفوتوشوب يمدحونه
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  16. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    مخالف للنشر
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  17. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    محب آل البيت

    كذابين
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  18. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    فوتوشوب

    ياما ناس انقتلت قدام كاميرات ماشفنا ارواحهم وهي تطلع هذا واضح مونتاج كمبوير رديء
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  19. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    مخالف للنشر
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  20. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    عبدالله

    ردد استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان العظيم احسن لي. ولك
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  21. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    حلبوب

    باين ع الشبح دايخ من الحادث😂 وش خلاه يركب معهم
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