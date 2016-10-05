كيم كارداشيان تروي تفاصيل اقتحام اللصوص لغرفة نومها ولحظة الخوف من اغتصابها

صحيفة المرصد:كانت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مستلقية شبه نائمة فجر أول أمس الاثنين على سريرها بشقة فخمة بفندق باريسي، قبل أن يفاجئها شخص يضع على وجهه قناعا وهو يدخل غرفتها من بابها الرئيسي، ثم لمحت آخر يدخل من باب زجاجي، فاستدارت لتلتقط هاتفها لطلب النجدة، لكن أحدهما سارع إلى إحكام قبضته عليها.
روت كيم كارداشيان ما حدث لها فجر أول أمس الاثنين بشقة فندقية كانت نزيلة فيها بباريس، وتسلل إليها 5 مسلحين ملثمين، اثنان منهم اقتحموا غرفة نومها في الطابق العلوي من الشقة، وهما متنكران بثياب الشرطة الفرنسية، وقالت حسب ما أورده موقع TMZ الأميركي، إن أحدهما راح يكرر Ring, Ring, Ring بإنجليزية ركيكة، ففهمت أنه يريد خاتمها الثمين، وفق ما لخص الموقع المختص بمشاهير الفن والمجتمع شهادتها للشرطة الفرنسية، قبل سفرها بعد ظهر الاثنين بطائرة خاصة نقلتها إلى نيويورك، حيث كان بانتظارها زوجها المغني Kanye West وأيضا والدتها.
وأوضحت كيم أنها كانت مستلقية شبه نائمة على سريرها، حين فاجأها ملثم بقناع وهو يدخل الى غرفتها من بابها الرئيسي، ولمحت زميله يدخل من باب زجاجي آخر، فاستدارت على السرير والتقطت هاتفها الجوال وحاولت الاتصال بحارسها الأمني Pascal Duvier وكان وقتها برفقة شقيقتيها في مربع ليلي، إلا أن أحد السارقين أسرع وانتشله من يدها.
قام الاثنان بعدها بربط يديها، وأحدهما ربط كاحليها، وفي تلك اللحظة ظنت أنهما يرغبان باغتصابها، إلا أنهما اقتاداها إلى الحمام وهي مصابة بذعر شديد، وفيه راحت تتوسل إليهما ليحافظا على حياتها، وأخبرتهما أن لديها الكثير من المال ويمكنهما أخذ ما يرغبان من الشقة.
في الطابق السفلي من الشقة الفاخرة، التي تبلغ قيمة المبيت فيها 15 ألف دولار لليلة الواحدة، كانت ترقد فيها صديقة لكيم اسمها Simone فأيقظتها الجلبة التي استشعرت منها بما يجري.
وأسرعت الصديقة فحملت هاتفها الجوال إلى الحمام لتختبئ فيه، وأقفلت بابه عليها من الداخل، وتمكنت من الاتصال بالحارس الأمني، الذي وصل بعد دقيقتين من مغادرة المسلحين للمكان، بعد أن استمرت عمليتهم فيه 6 دقائق، غنموا خلالها مجوهرات قيمتها أكثر من 11 مليون دولار، إلا أن كيم كارداشيان قالت إن قيمة المسروق منها أكثر من 16 مليونا، وهو ما قد يظهر التحقيق المستمر للآن، وسط غموض يحيط بسهولة سيطرة المسلحين على الحارس الليلي للسكن الفندقي الفاخر.
الشرطة التي وصفت ما حدث بأنه “نادر جدا” اعتبرت أن السارقين كانوا على علم بدرر ومجوهرات كارداشيان، لأنها نشرت قبل أيام قليلة صورا جديدة لها في حسابها بموقع Instagram ظهرت فيها وهي تضع بأصبعها خاتمها المسيل للعاب، وهو من طراز 15 قيراطا ماس أزرق، وصنعه المجوهراتي الأميركي- الإسرائيلي Lorraine Schwartz وقيمته وحده 4 ملايين دولار تقريبا، وكان هدية قدمها لها ذلك الشهر زوجها المغني كانييه ويست.
وكان المسلحون الخمسة اقتحموا سكن Pourtalès الفاخر في الدائرة الثامنة الأرقى بباريس، والمكون من 9 شقق فندقية الطراز، وسيطروا على حارسه الليلي بقوة السلاح، وأجبروه على أن يمضي بهم إلى غرفة كارداشيان، وبقي معه 3 مسلحين، فيما مضى الباقيان لدخول غرفة نومها، ليقوما بسطو على طريقة عصابة شهيرة في أوروبا باسم “النمر الوردي” ومتخصصة بسرقة الثمين من الدرر.
وعناصر عصابة Pink Panthers هم إجمالا من كرواتيا والبوسنة وصربيا، جوّالون في أوروبا بشكل خاص، بحثا عن كل ثمين لسرقته بقوة السلاح، لكن نشاطهم السطوي وصل حتى إلى اليابان، وفي ديسمبر 2008 سرقوا فرع محلات Harry Winston للمجوهرات الشهيرة بباريس، وغنموا وقتها ما قيمته 100 مليون دولار وفقا لموقعDR.
تعليقات ( 27 )
الصقاراهم شى الخاتم الثانى مالمسوه
نايـــف الـــعنزيكريميشان نايمه فندق ضخم والا خيمة ؟؟؟؟؟؟ واين حراسة الفندق ؟؟ والماذا لايكون الفندق هو السارق ولا يهمك تعالي عند اهل الابل ويعطون اضعاف ال16 مليون د
بن ملجميفداك من راعك يابنت مدري وش اسم ابوك
مرجوج ومصفوقولايهمك ياكردوشه يا أموره دموعك غاليه عند السفهاء هل المليارات .. وسوف يتسابقون لخطب ودك ويغدقون عليك الهبات والعطايا والألماس وهم ينتظرون هذه اللحظه
عدد التعليقات:65
فان جان حاناهم شئ ***محد لمسها
عزوليتهم خلصونا
ابووفوازيعني إني شريفه... متعوده دايماً
الموضوع مش مزبوط والقصةغير واقعية ابدا . عصابه تقتحم فندق في وسط المدينة ولا احد يعلم عنهم . اما ان الموضوع مخطط له حتى يتم التعويض .او الموضوع فيه حركات سياسية أمريكية خبيه
عدد التعليقات:1965
توووووونسيةباين فلم هندي وكله مخطط له ليه ما اعرف قد يكون لكسب قيمة التأمين على مجوهراتها والله واعلم
الشاعركل كنوز الدنيا فداءاً لك يا أم كاردشيان ، سيحزن الجمال وتبكي الأنوثة لو حصل لك مكروه....)
محمدياراقل هو بقى حاقه!
فهدنصابه اتفاق عشان تاخذ من التامين كاش وقيمه مضاعفه وتكسب من الجهتين حركات قديمه شكل السيناريو الي معده مخرج هندي
رينادكيم معروفة بأمريكا والشعب الامريكي يحتقرونها ويسبونها ويقولون عنها ***** الامريكان زينا عندهم عييييييييييييييييب وسمعة
رينادهههههههههه تخاف من اغتصابها حلووووووووووووة ذي هي ممثلة افلام ***** قولي غير هالكلام هههههههههه
عدد التعليقات:2777
ابن الوطنمخالف للنشر
انشر التعليقاهم شيء خاتمك وش سار فيه . لاكن ما دام انه كان هدفهم الاول فاكيد راح فيها وشركات التامين بتخسر كثير علشان اصلاح ما افسده الوحوش
ت 9دخيلك لا تلومهم..تراهم ما جربوا ا**********
الشاعرأين الصور يا مرصد حتى نطمأن على سلامة جسدها....)
إلو مرصداوي قديممشكلتهم فاهمين الأمور غلط اي شيئ يؤخذ منك بالقوه يسمى اغتصاب يعني شي طبيعي ماراح ترضى تفكيرك محدود وثقافتكم في معرفة القواتين معدومه الله يصلحكم
عدد التعليقات:1951
سهمتستاهل ، الله لايردها ا*** .،، والله إن ودي أنهم شوهوا وجهها وجسدها .
لحودحلوه خافت من الاغتصاب اصلا ماعاد فيها شي **
عيصوازعجونا فيها ذي تستاهل ليتهم فكونا منها ومن اخبارها
وليش تخافيما تجربي حاجة جديدة
سعيدان اخو صنيتانكم بكيت وتباكيت على السيدة كيم كديشان من الموقف الذي حصل لها ااااااهـ يابنت كديشان حزنتيني عليتس عقب هالدمعة التي على خدتس الله لايوفقهم الملاعين
مرصداوي قديماجل خافت من الاغتصاب هههههههههه ! الشرف غالي يا كيم
رحمهوقت الصلاه يقراون اخبار كيم ويجيك على امر حكومي يقول سكروا المحلات 👿***