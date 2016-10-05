جوجل تنافس “آيفون7” بجهاز “بيكسل” الجديد وتكشف عن سعره ومواصفاته-صور

صحيفة المرصد-رويترز:أعلنت جوجل أمس الثلاثاء عن هاتف ذكي جديد باسم “بيكسل” وجهاز للواقع الافتراضي في تحرك منسق لاقتحام مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتحدي أبل آيفون في الشريحة العليا بسوق الهاتف الذكي العالمية التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار.

وكشفت الشركة إلى جانب الهاتف بيكسل الذي سيباع بسعر 649 دولارا عن جهاز راوتر لاسلكي جديد وعن مساعد رقمي لغرفة المعيشة يعمل بالأوامر الصوتية باسم “هوم” وذلك في أوضح مؤشر حتى الآن على عزم جوجل المنافسة مباشرة مع أبل وأمازون.كوم وحتى مع مصنعي الهواتف باستخدام نظامها التشغيلي لأجهزة الهاتف أندرويد لإيجاد عالم من الأجهزة والخدمات المتكاملة.

ويزيد جهاز الواقع الافتراضي حدة المنافسة مع فيسبوك التي تملك شركة أوكولوس لأجهازة الواقع الافتراضي في حين يضعها هوم في قلب معركة الوصول إلى مساعد رقمي قادر على التفاعل مع الأوامر الصوتية للربط بين المنتجات وتوطيد العلاقة مع المستخدم.

وبهذه الأجهزة الجديدة تحكم جوجل سيطرتها على منتجاتها بعد سنوات من منح برمجياتها لمصنعي الأجهزة المحمولة وهو ما جعل من أندرويد نظام الهاتف الذكي الأوسع انتشارا في العالم. وباهى مسؤولو جوجل بأن الجهاز بيكسل طورته الشركة ذاتيا بالكامل مما يعطيه ميزة في توزيع خدمات جوجل القائمة على الانترنت.

ويأتي الهاتف نفسه في حجمين وهو مزود بكاميرا فائقة الجودة وشاشة بلا أزرار. وقال باتريك مورهيد محلل القطاع “فضلا عن الكاميرا فإن هاتفي جوجل بيكسل الجديدين لا يقلان بأي حال عن هواتف الجيل السابع من سامسونج وآيفون.”

وقالت جوجل إنها ستعمل حصريا مع شركة اتصالات واحدة في الولايات المتجدة هي فيرايزون كوميونيكشنز فيما يتعلق بالهاتف بيكسل وذلك في محاكاة لاتفاق أبل على إطلاق آيفون الأصلي مع ايه.تي اند تي. أعطت تلك الصفقة أبل سيطرة غير مسبوقة على شكل الهاتف وطريقة عمله.