سعوديون يتبرأون من “ممدوح الشمري” الملقب بـ”المنسدح”بسبب قذفه فتاة بألفاظ خارجة

صحيفة المرصد:يواجه السعودي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ممدوح الشمري، الملقب بـ”ممدوح المنسدح” انتقادات واسعة من قبل السعوديين، بسبب إثارته الدائمة للجدل بمقاطع الفيديو الخاصة به.وللشمري على موقع انستغرام وحده أكثر من 670 ألف متابع.

ووفقاً لموقع”إرم نيوز”دأب الشمري على تناول قضايا تهم المجتمع السعودي بجرأة وروح كوميدية؛ ما دفع به إلى عالم الشهرة. لكنّ كثيرًا من السعوديين يرون أنه تجاوز ذلك إلى حد الاستهتار بالآخرين، والتلفظ بألفاظ خارجة.

وكان رواد موقع “تويتر” فتحوا النار عليه قبل شهر من الآن، إثر قذفه فتاة، حين قامت بالتعليق على قميصه، فرد عليها بقوله: “إن القميص يعود لأختها التي سهرت معه بالأمس”؛ ما أثار غضبًا كبيرًا بين السعوديين، واعتبروا ردّه غير أخلاقي ولا يمت للرجولة بصلة.

ولم يكتف ممدوح الشمري -فقط- بقضايا المجتمع، بل رد بقوة على كثير من المشاهير في قضايا مختلفة، مثل: مريم حسين ولجين عمران ومحمد الشريف.

ويبدو أنّ المنسدح يعود إلى الواجهة، من خلال مقطع فيديو جديد، لم تُعرف تفاصيله. إلا أنّه دفع السعوديين لحسم قرارهم عبر “تويتر” بالتبرؤ منه وطالبوا بمعاقبته، من خلال هاشتاغ بعنوان “ممدوح المنبطح لايمثل شمر”.

حيث قالت “منى الجهني”: “لا يمثل شمر ولا يمثل الرجال ولا يقارن بالرجال لأنه رخمه”. (وذلك كون ممدوح يعود بنسبه إلى قبيلة شمر).وعلقت “شروق”: “كل شخص يمثل نفسه ولا يمثل قبيلته”.

وقالت “تغريد”: “وش ترتجون من شخص انشهر لأنه متبطح كانه نفاس؟”. وهو إشارة إلى صورة شهيرة تعود إلى ممدوح ويظهر فيها وهو متكئ وممدد.

ورأى “رويال المطيري”: “ممدوح كان روعه أيام الكيك وجدا فنان سبحان الله طلعت الفلوس او واحد دعمه شاف نفسه ولسانه وسخ صراحه حاليا خايس مرة”.

واستنكر “تركي” بقوله: “غريب أمر هذا التافه يتكلم في السياسة السعودية وينتقدها ويتهزأ فيها أين وزارة الداخلية عنه لتأديبه!”.

وقالت “عتاب الشمري”: “كل القبائل تعرف شمر بالطيب والمرجله؟! وذا مسمي نفسه شيخ وقاعد يغلط وكلل مره نمشيها له الحين نطالب ب عقابه”.

ولم يعرف إلى الآن السبب الجديد الذي دفع السعوديين للهجوم على ممدوح الشمري عبر “تويتر”، ومطالبتهم بمعاقبته.