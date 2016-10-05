الصقر “علي”يتسبب بأزمة بين كازخستان والدوحة!

صحيفة المرصد:غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد دولة كازاخستان غاضبًا يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء رحلة صيده واستجمامه هناك على نحو مؤسف.
ووفقاً لموقع”أرم نيوز” نقلاً عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن أمير قطر كان قد توجه إلى كازاخستان في رحلة صيد، لكنها لم تسر كما كان مخططًا لها. حيث نفق صقر الأمير المفضل ويدعى “علي”، بعد احتجازه في مستودع جمارك الحكومة الكازاخستانية.
وأثار الحادث غضب الشيخ تميم، الذي غادر كازاخستان الجمعة، مستاء من سوء معاملة الصقور الخاصة به، وأعد المسؤولون القطريون “رسالة احتجاج”.
وذكرت التقارير المحلية أن 12 صقرا نادرا لأمير قطر وصلت إلى المدينة الكازاخستانية الرئيسية “ألماتي”، استعدادا لنقلها إلى مدينة تاراز حيث يزدهر الصيد بهذه الطيور.
إلا أن مسؤولي مكتب المدعي العام في المدينة، أصروا على أن الطيور لن يتم الإفراج قبل أن تخضع للتفتيش، حيث انتشرت في كازاخستان مؤخرا ظاهرة إدخال صقور متقدمة في العمر واستبدالها بأخرى محلية شابة ما يحرم البلاد من العينات الصحية ويؤثر على هذا القطاع المهم في البلد.
وقالت تقارير محلية، إنّ الطيور وضعت في ظروف غير مناسبة أثناء احتجازها، ما تسبب في نفوق “علي”، وهو ما أشعل أزمة بين الدوحة وكازاخستان بسبب هذا الخطأ.
وكازاخستان، وكذلك الدول المجاورة في آسيا الوسطى، هي مرتع للصيد بالصقور، وهي ممارسة لها جذور عميقة في الثقافات البدوية في المنطقة.
ويجذب ذلك الصيادين الخليجيين، حيث هذه الرياضة متجذرة أيضا في التقاليد البدوية العربية.
ويمكن أن تصل أسعار بعض الصقور الثمينة مليون دولار للواحد، ما يجعلها تجارة وقطاعا مربحا للسكان المحليين.
تعليقات ( 29 )
القناص2تربي علي لصيد عندما كان علي من يصيد اما الان لايمكن يصيد ويتحمل التعب بعد هذه الرفاهيه مات علي عندما قطعت عنه الرفاهيه ولم يحتمل البرد او الحر فمات
كلمة حقالدم العربي وين وين الملايين الان الصقر العربي وين. وين الصقاريين
اهتمامات تافهةاذا كان رب البيت للصقور مطيرجى فشيمة اهل البيت طلوع السطوحى
القناص2من العبث اجترار الماضي للحاضر وإدخال مقوماته وصفاته واحداثه وزمنه في الزمن الحاضر لايمكن تراه بعين الفخر ويراه اخرون تخلف الماضي وربطه بالحاضر لايمكن
اهتمامات تافهةمن لم يكن لة هدف او مشروع سوف يصبح هدف للاخرين (ايران مثلا)
زمن الذكرياتالترف وما ادراك ماالترف يالله نسألك الجنه ونعيمها
راعي الثانيهودي اصيرلك (علي) بس اخاف يحتجزوني فالمطار الحمدالله على نعمة العقل والله يرحم علي ونعم الصقر (يجب احترام قوانين الدول) شكله يحسبهم على كفالته هههاي
عبداللهمخالف للنشر
سموتستاهل ياتميم المجد بأحسن منه
عبدالعزيز//سبحان الله
ربي عونككل ذا ع شان صقر لابقي صقر قومتو الدنيا طيب والاطفال الي يموتون مافيه احد قام من اجلهم
عموريصقر سبب ازمة ياأمة ضحكت من جهلها الامم
عبدالمعينمخالف للنشر
ابوالحمزةرحمة الله عليك يا علي فاجعة نفوقك أنستنا فاجعة مقتل مئات الالاف المسلمين في سوريا والعراق
عجيبةمن يتهاون في الصغير سهل عليه التهاون الكبير فالبداية في طير وبعدها في الي اكبر يجب ان يقف كل واحد عند حده من البداية مو بعد ما يدخلوا المملكة نعلن الح
[email protected]حتى كازخستان عندهم باديه
عابر سبيلما شاء الله اسم الله عليه، لكن غريبه ليش مو اسم الصقر عمر .
!!!!السبب هو ان صقور معاليكم مرفهة الى حد لا يتخيله الكازاخ لذلك سبب لها الاحتاجازها ازمة نفسية وسكتة قلبية اودت بحياتها على الفور
شنب قانونيرحمك الله ياعلي ( صقر الخليج ) ؛ انتبهوا لدجاجكم لا يفطس
عوال الشايباسمعوا يا دولة كازاخستان ترنا نزعل لزعل التميمي ونرضى لرضاه . قطر وشيخ قطر منا وفينا . والله يعوضه بصقر افضل من هذا الصقر .
عجبييذكرني ***.تسببت بقطع علاقة بين دولتين.
عجبيسمعت ان حاملة الطائرات القطريه توجهت الى بحر المنفتش محملة بالصواريخ النووية البردقانية .ياخي من اجل صقر قومتوا الدنيا؟؟!!وصقر يخلي دولة حاكم يغادر؟؟؟
شايف العجائبومذموم من اهان الصقور والخيل والابل .
شايف العجائبالصقور والخيل والابل ،، مقدره عند العرب ،، وممدوح اكرامها .
اللهم متعنا بعقولناخلاص حركوا حاملات الطائرات والبوارج ووجهوا الصواريخ بعيدة المدى وأنتقموا من كازخستان .. فنفوق هذا الصقر يعتبر جريمة لاتغتفر ووصمة عار في جبين الأمه
جحفلي اسطورتيالمسلمين يلاحقون القطاوه وياكلونها من الجوع وذولا زعلانيين عشان علي وصارت ازمه وااااااامتاه
عبدالسميع اللميعكلن على همه سرى
شايف العجائبالنظام فوق الجميع ،، يعجبني ،، لكن اهمال ممتلكات الاخرين والتسبب في اتلافها ،، يغث الجميع .