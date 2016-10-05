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الصقر “علي”يتسبب بأزمة بين كازخستان والدوحة!

5 أكتوبر, 2016 , 12:44 م
الصقر “علي”يتسبب بأزمة بين كازخستان والدوحة!
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صحيفة المرصد:غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد دولة كازاخستان غاضبًا يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء رحلة صيده واستجمامه هناك على نحو مؤسف.

ووفقاً لموقع”أرم نيوز” نقلاً عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن أمير قطر كان قد توجه إلى كازاخستان في رحلة صيد، لكنها لم تسر كما كان مخططًا لها. حيث نفق صقر الأمير المفضل ويدعى “علي”، بعد احتجازه في مستودع جمارك الحكومة الكازاخستانية.

وأثار الحادث غضب الشيخ تميم، الذي غادر كازاخستان الجمعة، مستاء من سوء معاملة الصقور الخاصة به، وأعد المسؤولون القطريون “رسالة احتجاج”.

وذكرت التقارير المحلية أن 12 صقرا نادرا لأمير قطر وصلت إلى المدينة الكازاخستانية الرئيسية “ألماتي”، استعدادا لنقلها إلى مدينة تاراز حيث يزدهر الصيد بهذه الطيور.

إلا أن مسؤولي مكتب المدعي العام في المدينة، أصروا على أن الطيور لن يتم الإفراج قبل أن تخضع للتفتيش، حيث انتشرت في كازاخستان مؤخرا ظاهرة إدخال صقور متقدمة في العمر واستبدالها بأخرى محلية شابة ما يحرم البلاد من العينات الصحية ويؤثر على هذا القطاع المهم في البلد.

وقالت تقارير محلية، إنّ الطيور وضعت في ظروف غير مناسبة أثناء احتجازها، ما تسبب في نفوق “علي”، وهو ما أشعل أزمة بين الدوحة وكازاخستان بسبب هذا الخطأ.

وكازاخستان، وكذلك الدول المجاورة في آسيا الوسطى، هي مرتع للصيد بالصقور، وهي ممارسة لها جذور عميقة في الثقافات البدوية في المنطقة.

ويجذب ذلك الصيادين الخليجيين، حيث هذه الرياضة متجذرة أيضا في التقاليد البدوية العربية.

ويمكن أن تصل أسعار بعض الصقور الثمينة مليون دولار للواحد، ما يجعلها تجارة وقطاعا مربحا للسكان المحليين.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    5 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    القناص2

    تربي علي لصيد عندما كان علي من يصيد اما الان لايمكن يصيد ويتحمل التعب بعد هذه الرفاهيه مات علي عندما قطعت عنه الرفاهيه ولم يحتمل البرد او الحر فمات
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  2. 28
    5 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    كلمة حق

    الدم العربي وين وين الملايين الان الصقر العربي وين. وين الصقاريين
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  3. 27
    5 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    اهتمامات تافهة

    اذا كان رب البيت للصقور مطيرجى فشيمة اهل البيت طلوع السطوحى
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  4. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    دام هذه عقولنا ففلسطين تبطي ما حررناها الله المستعان وكفى به حسيبا
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  5. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    القناص2

    من العبث اجترار الماضي للحاضر وإدخال مقوماته وصفاته واحداثه وزمنه في الزمن الحاضر لايمكن تراه بعين الفخر ويراه اخرون تخلف الماضي وربطه بالحاضر لايمكن
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  6. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    اهتمامات تافهة

    من لم يكن لة هدف او مشروع سوف يصبح هدف للاخرين (ايران مثلا)
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  7. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    زمن الذكريات

    الترف وما ادراك ماالترف يالله نسألك الجنه ونعيمها
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  8. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    راعي الثانيه

    ودي اصيرلك (علي) بس اخاف يحتجزوني فالمطار الحمدالله على نعمة العقل والله يرحم علي ونعم الصقر (يجب احترام قوانين الدول) شكله يحسبهم على كفالته هههاي
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  9. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    عبدالله

    مخالف للنشر
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  10. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    سمو

    تستاهل ياتميم المجد بأحسن منه
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  11. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    عبدالعزيز//

    سبحان الله
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  12. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    ربي عونك

    كل ذا ع شان صقر لابقي صقر قومتو الدنيا طيب والاطفال الي يموتون مافيه احد قام من اجلهم
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  13. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    عموري

    صقر سبب ازمة ياأمة ضحكت من جهلها الامم
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  14. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    عبدالمعين

    مخالف للنشر
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  15. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    ابوالحمزة

    رحمة الله عليك يا علي فاجعة نفوقك أنستنا فاجعة مقتل مئات الالاف المسلمين في سوريا والعراق
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  16. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    عجيبة

    من يتهاون في الصغير سهل عليه التهاون الكبير فالبداية في طير وبعدها في الي اكبر يجب ان يقف كل واحد عند حده من البداية مو بعد ما يدخلوا المملكة نعلن الح
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  17. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    [email protected]

    حتى كازخستان عندهم باديه
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  18. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    عابر سبيل

    ما شاء الله اسم الله عليه، لكن غريبه ليش مو اسم الصقر عمر .
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  19. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    !!!!

    السبب هو ان صقور معاليكم مرفهة الى حد لا يتخيله الكازاخ لذلك سبب لها الاحتاجازها ازمة نفسية وسكتة قلبية اودت بحياتها على الفور
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  20. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    شنب قانوني

    رحمك الله ياعلي ( صقر الخليج ) ؛ انتبهوا لدجاجكم لا يفطس
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  21. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    عوال الشايب

    اسمعوا يا دولة كازاخستان ترنا نزعل لزعل التميمي ونرضى لرضاه . قطر وشيخ قطر منا وفينا . والله يعوضه بصقر افضل من هذا الصقر .
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  22. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    عجبي

    يذكرني ***.تسببت بقطع علاقة بين دولتين.
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  23. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    عجبي

    سمعت ان حاملة الطائرات القطريه توجهت الى بحر المنفتش محملة بالصواريخ النووية البردقانية .ياخي من اجل صقر قومتوا الدنيا؟؟!!وصقر يخلي دولة حاكم يغادر؟؟؟
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  24. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    شايف العجائب

    ومذموم من اهان الصقور والخيل والابل .
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  25. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    شايف العجائب

    الصقور والخيل والابل ،، مقدره عند العرب ،، وممدوح اكرامها .
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  26. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    اللهم متعنا بعقولنا

    خلاص حركوا حاملات الطائرات والبوارج ووجهوا الصواريخ بعيدة المدى وأنتقموا من كازخستان .. فنفوق هذا الصقر يعتبر جريمة لاتغتفر ووصمة عار في جبين الأمه
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  27. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    جحفلي اسطورتي

    المسلمين يلاحقون القطاوه وياكلونها من الجوع وذولا زعلانيين عشان علي وصارت ازمه وااااااامتاه
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  28. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    عبدالسميع اللميع

    كلن على همه سرى
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  29. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    شايف العجائب

    النظام فوق الجميع ،، يعجبني ،، لكن اهمال ممتلكات الاخرين والتسبب في اتلافها ،، يغث الجميع .
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