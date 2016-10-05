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خاشقجي يتوقع تدخل أمريكا عسكريا للإطاحة بالأسد..هناك آلاف الاهداف للنظام ستستهدف

5 أكتوبر, 2016 , 13:06 م
خاشقجي يتوقع تدخل أمريكا عسكريا للإطاحة بالأسد..هناك آلاف الاهداف للنظام ستستهدف
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صحيفة المرصد:قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إنه يتوقع تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل عسكريا للإطاحة  ببشار الأسد، لعدم نجاح الإجراءات السياسية والاقتصادية لتغيير النظام، على حد قوله.

وأضاف خاشقجي في سلسلة من التغريدات على صفحته الرمسية على موقع تويتر: “لم يبق إجراء سياسي ولا اقتصادي للضغط على النظام (السوري) إلا وتم اتخاذه.. لم يبق غير العسكري،” متابعاً “واشنطن ستتحاشى الصدام مع الروس في سوريا، ولكن ثمة ألف هدف وهدف للنظام هناك، ومن ذا الذي سيضيق باستهداف مرابض طائراته القاتلة؟”.

وتساءل الإعلامي السعودي “إذا سقط نظام بشار فما المبرر القانوني لبقاء الروس والايرانيين في سوريا؟” معلقا أنه في حال حدوث ذلك “سيخرج (الروس وإيران) بخيبتهم،” على حد تعبيره.

وتأتي تعليقاته تزامنا مع انهيار اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا الذي تزعمت إنشاؤه أمريكا وروسيا، وتصاعد التوتر بين الدولتين بتصريحات تتهمان بعضهما فيه بمسؤولية فشل الاتفاق والغارات الجوية المكثفة وتأزم الوضع في سوريا وخاصة في مدينة حلب.



تعليقات ( 23 )

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  1. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

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    ياليت تريحنا من تصريحاتك . انت تتوقع بنيت على اخبار امس قلت اركب الموجه ان لقحت ولا ما ضرها
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  2. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    اطياف راحلة

    يستحيل ان تتدخل امريكا الاراضي السورية والروس هناك ..
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  3. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    ساكن البجيري

    والله خير الحافضين
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  4. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    شنب قانوني

    العالم الاسلامي أصبح ساحات لتصفية الحسابات بين روسيا وامريكا ( على العالم الاسلامي أن يحمي مكتسباته بالتحالف مع الصين لإعادة التوازن ) اسرائيل تنهار
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  5. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    المسير

    توقعاتك في غير محلها انت في وادي والواقع في وادي آخر انت اعلامي ولستا محلل عسكري رجاء لاتدوش روسنا !
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  6. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    الوطن اولا

    تصريحات استهلاكية موجهة للعامة. الهدف منها *****
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  7. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    انا ماني سياسي لاكن افهم

    ماضنتي ياخاشقجي تطيح امريكا بالكلاب حماة الحدود لاسرائيل شف غيرها او انه خانك التعبير؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
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  8. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    الوطن اولا

    ماشفنا شي. الأمريكان كذابين. وخاشقجي فشل في عمله وكل تصريحاته ترجع *******
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  9. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    شنب قانوني

    اضف الى ذلك المناخ الانتخابي والتي تكثر فيه هذه الخزعبلات الاعلاميه الغربيه
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  10. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    شنب قانوني

    تجارة كلام ( للاسف هذه التجارة الكلاميه تترعرع سريعاً في معاقل العرب )
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  11. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    ياراقل

    خاشقجي محسسنا انه امس متعشي مع أوباما . يا اخي انتبه لا تستعجل . ترا الاستعجال بعض الأحيان يودي وراء الشمس
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  12. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    sar-al-sa

    ياريت لحقن الدماء وازاله العناء واليوم خلاف المس لارتد زواله ليس حبا فيه بل لانه ممقوت من العرب وسهل التخلص منه وقبلها استخدامه ضد العرب والهدف روسيا
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  13. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    عجبي

    كيف نفسر انسحاب حاملات الطائرات الأمريكية من الخليج وبحر العرب؟؟ وبماذا نفسر قدوم السفن والغواصات الروسية الى المنطقة. انه تبادل ادوار ومصالح يا سادة.
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  14. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    عجبي

    ما راح تتدخل امريكا الا بضوء أخضر من الروس .بس وش المكافأة اللي بتقدمها أمريكا لروسيا ؟؟!! ياخوفي تكون اليمن.. وبعدها ردد يا ليل ما اطولك..!!
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  15. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    المعلم

    بشار وإيران في لحضاتهم الاخيره والمحلل كلامه صح ميه ميه ،،،،
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  16. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    ابو احمد العنزي

    سؤال المدقشغرقي الخاشقجي هاذ وش وضعه وجنسيته وشو من لحية وكل شوي طالع علينا بتحاليل من راسه يعني اي اعلامي يحلل ***وكلها تطلع غلط
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  17. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    لي ملاحظه ممكن من حوالي 10 ايام

    وخاشقجي كل شوي يصرح.لعلمك ياخاشقجي روسيا تحمي مصالحها.انت من يحاول الاصطياد في المياه... أمريكا هي من يزيد تعقيد ومشاكل المنطقة . نامل عدم اوجاع روسنا
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  18. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    الأميـــــــر

    امريكا لن تجرؤ على شي مادام الروس مكبرين روسهم...وبالطبع كلهم وجهين لعملة واحده... يريدون دمار سوريا ومن ثم مقاسمه كعكة البناء
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  19. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    وتلك الايام....

    خلاص صدقناك.....
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  20. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    الروسي ياخاشقجي نشر كل صواريخه وزلزلت تردد أمريكا أمريكا أمريكا بلا ***؟؟؟
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  21. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    ولد رابغ

    انشاء الله الله يحمي مملكة الخير من كل شر
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  22. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    ابوالحمزة

    يا أستاذ جمال إنت بتحلم باقس شهر واحد على الإنتخابات الأمريكية واوباما نايم 8 سنوات وش اللي يصحيه في اخر شهر
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  23. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    شيء غريب

    محلل غريب كل دقيقة توقع وكل توقع ينقض سابقة ****
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