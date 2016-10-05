خاشقجي يتوقع تدخل أمريكا عسكريا للإطاحة بالأسد..هناك آلاف الاهداف للنظام ستستهدف

صحيفة المرصد:قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إنه يتوقع تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل عسكريا للإطاحة ببشار الأسد، لعدم نجاح الإجراءات السياسية والاقتصادية لتغيير النظام، على حد قوله.

وأضاف خاشقجي في سلسلة من التغريدات على صفحته الرمسية على موقع تويتر: “لم يبق إجراء سياسي ولا اقتصادي للضغط على النظام (السوري) إلا وتم اتخاذه.. لم يبق غير العسكري،” متابعاً “واشنطن ستتحاشى الصدام مع الروس في سوريا، ولكن ثمة ألف هدف وهدف للنظام هناك، ومن ذا الذي سيضيق باستهداف مرابض طائراته القاتلة؟”.

وتساءل الإعلامي السعودي “إذا سقط نظام بشار فما المبرر القانوني لبقاء الروس والايرانيين في سوريا؟” معلقا أنه في حال حدوث ذلك “سيخرج (الروس وإيران) بخيبتهم،” على حد تعبيره.

وتأتي تعليقاته تزامنا مع انهيار اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا الذي تزعمت إنشاؤه أمريكا وروسيا، وتصاعد التوتر بين الدولتين بتصريحات تتهمان بعضهما فيه بمسؤولية فشل الاتفاق والغارات الجوية المكثفة وتأزم الوضع في سوريا وخاصة في مدينة حلب.