خاشقجي يتوقع تدخل أمريكا عسكريا للإطاحة بالأسد..هناك آلاف الاهداف للنظام ستستهدف

صحيفة المرصد:قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إنه يتوقع تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل عسكريا للإطاحة ببشار الأسد، لعدم نجاح الإجراءات السياسية والاقتصادية لتغيير النظام، على حد قوله.
وأضاف خاشقجي في سلسلة من التغريدات على صفحته الرمسية على موقع تويتر: “لم يبق إجراء سياسي ولا اقتصادي للضغط على النظام (السوري) إلا وتم اتخاذه.. لم يبق غير العسكري،” متابعاً “واشنطن ستتحاشى الصدام مع الروس في سوريا، ولكن ثمة ألف هدف وهدف للنظام هناك، ومن ذا الذي سيضيق باستهداف مرابض طائراته القاتلة؟”.
وتساءل الإعلامي السعودي “إذا سقط نظام بشار فما المبرر القانوني لبقاء الروس والايرانيين في سوريا؟” معلقا أنه في حال حدوث ذلك “سيخرج (الروس وإيران) بخيبتهم،” على حد تعبيره.
وتأتي تعليقاته تزامنا مع انهيار اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا الذي تزعمت إنشاؤه أمريكا وروسيا، وتصاعد التوتر بين الدولتين بتصريحات تتهمان بعضهما فيه بمسؤولية فشل الاتفاق والغارات الجوية المكثفة وتأزم الوضع في سوريا وخاصة في مدينة حلب.
تعليقات ( 23 )
انشر التعليقياليت تريحنا من تصريحاتك . انت تتوقع بنيت على اخبار امس قلت اركب الموجه ان لقحت ولا ما ضرها
اطياف راحلةيستحيل ان تتدخل امريكا الاراضي السورية والروس هناك ..
ساكن البجيريوالله خير الحافضين
شنب قانونيالعالم الاسلامي أصبح ساحات لتصفية الحسابات بين روسيا وامريكا ( على العالم الاسلامي أن يحمي مكتسباته بالتحالف مع الصين لإعادة التوازن ) اسرائيل تنهار
المسيرتوقعاتك في غير محلها انت في وادي والواقع في وادي آخر انت اعلامي ولستا محلل عسكري رجاء لاتدوش روسنا !
الوطن اولاتصريحات استهلاكية موجهة للعامة. الهدف منها *****
انا ماني سياسي لاكن افهمماضنتي ياخاشقجي تطيح امريكا بالكلاب حماة الحدود لاسرائيل شف غيرها او انه خانك التعبير؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
الوطن اولاماشفنا شي. الأمريكان كذابين. وخاشقجي فشل في عمله وكل تصريحاته ترجع *******
شنب قانونياضف الى ذلك المناخ الانتخابي والتي تكثر فيه هذه الخزعبلات الاعلاميه الغربيه
شنب قانونيتجارة كلام ( للاسف هذه التجارة الكلاميه تترعرع سريعاً في معاقل العرب )
ياراقلخاشقجي محسسنا انه امس متعشي مع أوباما . يا اخي انتبه لا تستعجل . ترا الاستعجال بعض الأحيان يودي وراء الشمس
sar-al-saياريت لحقن الدماء وازاله العناء واليوم خلاف المس لارتد زواله ليس حبا فيه بل لانه ممقوت من العرب وسهل التخلص منه وقبلها استخدامه ضد العرب والهدف روسيا
عجبيكيف نفسر انسحاب حاملات الطائرات الأمريكية من الخليج وبحر العرب؟؟ وبماذا نفسر قدوم السفن والغواصات الروسية الى المنطقة. انه تبادل ادوار ومصالح يا سادة.
عجبيما راح تتدخل امريكا الا بضوء أخضر من الروس .بس وش المكافأة اللي بتقدمها أمريكا لروسيا ؟؟!! ياخوفي تكون اليمن.. وبعدها ردد يا ليل ما اطولك..!!
المعلمبشار وإيران في لحضاتهم الاخيره والمحلل كلامه صح ميه ميه ،،،،
ابو احمد العنزيسؤال المدقشغرقي الخاشقجي هاذ وش وضعه وجنسيته وشو من لحية وكل شوي طالع علينا بتحاليل من راسه يعني اي اعلامي يحلل ***وكلها تطلع غلط
لي ملاحظه ممكن من حوالي 10 اياموخاشقجي كل شوي يصرح.لعلمك ياخاشقجي روسيا تحمي مصالحها.انت من يحاول الاصطياد في المياه... أمريكا هي من يزيد تعقيد ومشاكل المنطقة . نامل عدم اوجاع روسنا
الأميـــــــرامريكا لن تجرؤ على شي مادام الروس مكبرين روسهم...وبالطبع كلهم وجهين لعملة واحده... يريدون دمار سوريا ومن ثم مقاسمه كعكة البناء
وتلك الايام....خلاص صدقناك.....
ولد رابغانشاء الله الله يحمي مملكة الخير من كل شر
ابوالحمزةيا أستاذ جمال إنت بتحلم باقس شهر واحد على الإنتخابات الأمريكية واوباما نايم 8 سنوات وش اللي يصحيه في اخر شهر
شيء غريبمحلل غريب كل دقيقة توقع وكل توقع ينقض سابقة ****