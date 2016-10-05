لماذا حذف فهد الهريفي تغريدته على هذه الصورة!

صحيفة المرصد:لم تمر سوى دقائق قليلة حتى قام نجم المنتخب ونادي النصر سابقاً الكابتن فهد الهريفي بحذف تغريدة له حيث ضمنها صورة للقاء رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي ونائبه عبدالله العمراني أثناء تواجدهما في الاجتماعي الشرفي لنادي النصر والذي عقد بمنزل الأمير مشعل بن سعود وعلق الهريفي على هذه الصورة من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “الرئيس ونائبه .. وحده من ثنتين .. يازود حب .. يا ماشافوا بعض من زمان.. ” وهي التغريدة التي قام الهريفي لاحقاً بحذفها من حسابه على “تويتر” وفقاً لموقع”الوئام”.