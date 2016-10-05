على خلفية قانون “جاستا”.. أرقام تكشف جزءاً من العلاقات المالية بين السعودية وأمريكا

صحيفة المرصد:أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستسحب أموالها من الولايات المتحدة وتخفض مستوى العلاقات المالية معها.نعرض عليكم مبالغاً تكشف جزءاً من العلاقات المالية بين الرياض وواشنطن.

أوضحت وزارة الخزينة الأمريكية في تقرير أصدرته بموجب قانون “حق الحصول على المعلومات” امتلاك المملكة العربية السعودية سندات خزينة أمريكية بقيمة 116.8 مليار دولار.

شركة أرامكو النفطية تمتلك كامل مصفاة “بورت آرثر” الأكبر في أمريكا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة “شل” لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في الشرق الأوسط بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا.

تتضمن خطة التحول الاقتصادي السعودية الملقبة بـ”رؤية السعودية 2030″ عشرات المشاريع العملاقة التي يمكن لشركات أمريكية المشاركة فيها.

مشروع “صدارة” المشترك بين “أرامكو” السعودية و”داو كيميكال” الأمريكية سيكون أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمار 20 مليار دولار.

مشروع مشترك للألمنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة “الكوا” الأمريكية باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم.

CNN