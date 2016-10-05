على خلفية قانون “جاستا”.. أرقام تكشف جزءاً من العلاقات المالية بين السعودية وأمريكا

صحيفة المرصد:أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستسحب أموالها من الولايات المتحدة وتخفض مستوى العلاقات المالية معها.نعرض عليكم مبالغاً تكشف جزءاً من العلاقات المالية بين الرياض وواشنطن.
أوضحت وزارة الخزينة الأمريكية في تقرير أصدرته بموجب قانون “حق الحصول على المعلومات” امتلاك المملكة العربية السعودية سندات خزينة أمريكية بقيمة 116.8 مليار دولار.
شركة أرامكو النفطية تمتلك كامل مصفاة “بورت آرثر” الأكبر في أمريكا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة “شل” لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في الشرق الأوسط بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا.
تتضمن خطة التحول الاقتصادي السعودية الملقبة بـ”رؤية السعودية 2030″ عشرات المشاريع العملاقة التي يمكن لشركات أمريكية المشاركة فيها.
مشروع “صدارة” المشترك بين “أرامكو” السعودية و”داو كيميكال” الأمريكية سيكون أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمار 20 مليار دولار.
مشروع مشترك للألمنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة “الكوا” الأمريكية باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم.
CNN
تعليقات ( 14 )
زائريازين المشارك إذا جاب المفيد ووضع النقاط على الحروف ( 8 ) جبت الزبده بارك الله فيك
من صميملن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم- اين زمن عمر الخطاب كاسر خشم الفرس والعجم. اين زمن خالد بن الوليد اين؟؟؟ العجم تمادو الى متىى
نجميجب الحذر من امريكا وسحب الاستثمارات او تقليلها الدول واجد وبنسبة لقوة امريكا فالله سبحانة اقوى ويجب التوكل على الله فقط
شنب07اي ردة فعل غير محسوبة من السعودية معناها فتحنا على انفسنا ابواب واستنزاف بأشكال اخرى .. نحتاج الى وقت .. متى ما وجد الحليف الاقوى .. الله يهدهم كلونا
شنب07لازم الدولة تتصرف بهدوء في هذا الموقف لان امريكا ما زالت قوية وفلوسنا هناك واولادنا يدرسون هناك ... كلنا نبي الدولة تسحب عليهم.. لكن الحكمه مطلوبة
Ksar911مخالف للنشر
رؤية وتحولكل هذا كلام × كلام لايودي ولايجيب الأمريكان أقر كونقرسهم القرار وأنتهى الموضوع ولهم 15 سنه يخططون ويدرسون سن هذا القانون وتلافي تبعاته وآثاره عليهم
المسيرماينفع مع الامريكان لا حلوه ولا مره مالهم خاتمه ! صحيح السعوديه استفادة من امريكا في جميع المجالات وامريكا استفادة من السعوديه في الاقتصاد والنفط !
البدر*****الله يستر من القادم وبالنسبه لسحب السعوديه اموالها من امريكا هذا مستحيل امريكا تتفوق علينا بجيش واسلحه متطورة
شنب قانونيامريكا ذات مناخ متقلب يصنف تحت درجة خطر ( على الدول الحامله للاذونات والسندات والاصول والاستثمارات العمل على حماية أموالهم من هذه الفوضى الكونجرسيه )
والحينيطلع تصريح مختلف ويقول 700 مليار دولار ومحد عارف السالفة
لا حول ولا قوة الا باللهيعني هم معطينا ظهورهم ويتلاعبون بنا . وحنا لا زلنا نعطيهم مجال للاستثمار ونضخ المليارات في جيوبهم . ****
أبو أسامةمشاء الله تبارك الله
الريمقاايز سؤال هل ممكن عقب هالقانون تجميد أموال السعوديه بالخزينه الامريكية يعني هل القاضي ممكن يطلع امر التجميد او الأموال هذه مو من حق امريكا اتجيسه ابد