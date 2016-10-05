الدولار يعصف بالجنيه المصري في السوق “السوداء” وسعر قياسي جديد

صحيفة المرصد: أرتفع سعر الدولار، اليوم الاربعاء ،الموافق 5 أكتوبر، في السوق السوداء إلى نحو 13.90 للشراء بينما وصل سعر البيع لـ 14 جنيها،. وقام أحد المتعاملين بشراء 10000 دولار،اليوم الأربعاء ، الساعه 7 صباحا بسعر 13.65 ، وقال آخر من أنه باع 5000 آلاف دولار بسعر 13.97 بمدينة نصر ، ليصبح حاجز الـ 14 جنية قريب جدا من الكسر . ويسيطر على السوق حالة من الارتباك بسبب ارتفاع الدولار لمستوى الـ 14 جنيه كسعر بيع، ما جعل العديد من المضاربين يمتنعون عن بيع الدولار، لتحقيق مكاسب إضافية حال اتخاذ قرار من جانب البنك المركزى بتعويم الجنيه.