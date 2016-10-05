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الدولار يعصف بالجنيه المصري في السوق “السوداء” وسعر قياسي جديد

5 أكتوبر, 2016 , 13:40 م
الدولار يعصف بالجنيه المصري في السوق “السوداء” وسعر قياسي جديد
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صحيفة المرصد: أرتفع سعر الدولار، اليوم الاربعاء ،الموافق 5 أكتوبر، في السوق السوداء إلى نحو 13.90 للشراء بينما وصل سعر البيع لـ 14 جنيها،. وقام أحد المتعاملين بشراء 10000 دولار،اليوم الأربعاء ، الساعه 7 صباحا بسعر 13.65 ، وقال آخر من أنه باع 5000 آلاف دولار بسعر 13.97 بمدينة نصر ، ليصبح حاجز الـ 14 جنية قريب جدا من الكسر . ويسيطر على السوق حالة من الارتباك بسبب ارتفاع الدولار لمستوى الـ 14 جنيه كسعر بيع، ما جعل العديد من المضاربين يمتنعون عن بيع الدولار، لتحقيق مكاسب إضافية حال اتخاذ قرار من جانب البنك المركزى بتعويم الجنيه.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    ماهو نحن فى الهواء سوأ بس خلو الناس فى حالهم بل هم احسن حالنا منا بوجد المياه والزراعة
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  2. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    ابو عناد

    هذه تبعيات الربيع العبري الله يرحم ايام حسني يوم كانت مصر ملفى للعرب من كل صوب ألي يعرف مصر زمان يبكي على حالها اليوم كان الجنيه بدولار وعليه
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  3. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    رد على المصري قلم الثورة ا***

    يا مصري هذا كذب الدولار الأمريكي كسر حاجز 17.5 جنية منذ بداية أكتوبر تمهيدا للقرض من صندوق النقد **مصر في قلب الهاوية الإقتصادية ثورة جياع للتصحيح
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  4. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    رور

    الربيع العربي لعنة اليهود الشعب تحت خط الفقر !! ****
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  5. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    شنب قانوني

    الجنيه يسبق تراجعه انهيار الدولار بفعل الفقاعه الصابونيه للدولار
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