ملايين المشاهدات لرجلٍ تعرَّض لهجومٍ من قبل “الدببة” ومؤسِّس فيسبوك يضغط “أعجبني”

صحيفة المرصد: بعد تجربة ليوناردو دي كابريو مع الدببة في فيلم “العائد”، عاد رجل أميركي ليعيش نفس لحظات الرعب بعدما هاجمته الدببة بولاية مونتانا الأميركية في يوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ونشر الرجل الأمريكي المدعو بـ “تود أور” فيديو يروي تفاصيل حادثة هجوم الدببة الشرسة عليه على حسابه في الفيسبوك، مشيرا إلى أن الدب الأم هاجمته مرتين عندما كان يتظاهر بأنه ميت.

وقد حصل هذا المقطع المصور على 33 مليون مشاهدة وما يقارب الـ140 ألف إعجاب من مستخدمي فيسبوك في فترة زمنية قصيرة. والمثير للاهتمام في هذا الفيديو أنه حصل على إعجاب الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ.

وقد قام الدب بمهاجمته مرتين بينما كان يتظاهر بالموت، قبل أن يسير لمسافة ثلاثة أميال وصولا إلى شاحنته لطلب المساعدة.

وابتعد الدب في النهاية عن ضحيته مما سمح للرجل في النهاية من السير لمسافة ثلاثة أميال حتى وصل إلى شاحنته وقادها إلى المستشفى. وأضاف الرجل أنه كان يعاني من جروح بالغة في ذراعه وكتفه، بالإضافة إلى جروح في رأسه وكسر في ذراعه وفقا لموقع هافينغتون بوست.

