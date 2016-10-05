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ملايين المشاهدات لرجلٍ تعرَّض لهجومٍ من قبل “الدببة” ومؤسِّس فيسبوك يضغط “أعجبني”

5 أكتوبر, 2016 , 13:56 م
ملايين المشاهدات لرجلٍ تعرَّض لهجومٍ من قبل “الدببة” ومؤسِّس فيسبوك يضغط “أعجبني”
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صحيفة المرصد: بعد تجربة ليوناردو دي كابريو مع الدببة في فيلم “العائد”، عاد رجل أميركي ليعيش نفس لحظات الرعب بعدما هاجمته الدببة بولاية مونتانا الأميركية في يوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ونشر الرجل الأمريكي المدعو بـ “تود أور” فيديو يروي تفاصيل حادثة هجوم الدببة الشرسة عليه على حسابه في الفيسبوك، مشيرا إلى أن الدب الأم هاجمته مرتين عندما كان يتظاهر بأنه ميت.

وقد حصل هذا المقطع المصور على 33 مليون مشاهدة وما يقارب الـ140 ألف إعجاب من مستخدمي فيسبوك في فترة زمنية قصيرة. والمثير للاهتمام في هذا الفيديو أنه حصل على إعجاب الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ.
وقد قام الدب بمهاجمته مرتين بينما كان يتظاهر بالموت، قبل أن يسير لمسافة ثلاثة أميال وصولا إلى شاحنته لطلب المساعدة.

وابتعد الدب في النهاية عن ضحيته مما سمح للرجل في النهاية من السير لمسافة ثلاثة أميال حتى وصل إلى شاحنته وقادها إلى المستشفى. وأضاف الرجل أنه كان يعاني من جروح بالغة في ذراعه وكتفه، بالإضافة إلى جروح في رأسه وكسر في ذراعه وفقا لموقع هافينغتون بوست.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    هايس

    قرف
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  2. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    hima

    رجل شجاع وبلرغم من كل مافعلة الحيوان به لم يفكر الانسان في قتله انتقاما او اكلة,وتحدث بان الدب فعل ذلك لحماية طفليه,قمة الانسانيه,وفقهم الله.
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  3. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    دب داشر

    وش الله حادك .. ترمي نفسك في التهلكه ... هذي ***
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  4. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    اطياف راحلة

    الخواجات عندهم شجاعة رهيبة ..
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  5. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    مراقب

    كلام فاضي ،
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