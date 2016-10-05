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كشف نفطي كبير في ألاسكا

5 أكتوبر, 2016 , 14:25 م
كشف نفطي كبير في ألاسكا
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صحيفة المرصد:أعلنت شركة الطاقة “Caelus Energy” عن كشف نفطي كبير في ولاية ألاسكا الأمريكية الواقعة في شمال غرب كندا.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم” نقلاً صحيفة “وول ستريت جورنال” تتوقع الشركة استخراج ما بين 1.8 و2.4 مليون برميل من النفط ما يعادل 231 – 240 مليون طن من حقل النفط الجديد، والذي يقع في شمال الولاية ويبعد 300 ميل (أكثر من 480 كيلومتر) عن الدائرة القطبية الشمالية.

وإذا كانت تقديرات الشركة صحيحة فسيكون هذا الحقل أكبر بكثير من الكشف النفطي بسواحل غيانا (أمريكا الجنوبية)، الذي أعلنت عنه شركة الطاقة العملاقة “إكسون موبيل” في عام 2015. وقالت “إكسون موبيل” حينها إن الكشف سيوفر 200 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا.

وتخطط “Caelus Energy” لبناء خط أنابيب تحت المياه بطول 125 ميل (حوالي 200 كيلومتر) بقيمة 800 مليون دولار لنقل النفط المستخرج من حقل النفط الجديد، وعلى الأرجح سيحظى المشروع بدعم من الحكومة الأمريكية نظرا لتدني أسعار النفط الخام حاليا في الأسواق العالمية ما انعكس سلبا على الربحية.

وأدى انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلى تراجع أعمال التنقيب والاستخراج في منطقة القطب الشمالي، وفي حال عجزت ألاسكا، التي تعد أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة، عن زيادة إنتاجها النفطي فستواجه خطر انهيار اقتصادها وصناعة النفط لديها.

وقال بيل ووكر حاكم ولاية ألاسكا: “إن الكشف الجديد يؤكد أهمية إجراء مزيد من الدراسة في منطقة القطب الشمالي”.



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    هههههههه

    القطب لايكون في محيطة اي زيت علميا ولاحتى غاز لانه اشارات الكهرومغناطسية للارض قوية من القطبين فالحديد لايجتمع مع النفط
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  2. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    متابع

    القطب بعيد ومتجمد لعناصر تكون النفط اتوقع 50% انهم يكذبون ان هناك نفط وربما ضخوا كم ناقلة في مخزن هناك للكذب وذلك للاستمرار في سرقة نفطنا رخيص
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  3. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    sar-al-sa

    منذ زمن بعيد والسكا مخزن استراتيجي نفطي كبير لل USA لم تسمح الحكومات السابقه باستغلاله الا في نطاق ضيق جدا جدا ولا يظن انها مضطره اليوم له وسيبقى
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  4. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:5354

    المنتصر بالله

    يجب أن نغير إتجاه البوصله إلى الصين واليابان وكوريا الشمالية لأنهم أشرف من الصهاينة في المعامله والصداقه يا سعد هههههه
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  5. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:5354

    المنتصر بالله

    من يذكر تعليقي قبل سنه حيث قلت اسحبوا أموالكم من أمريكا لأنها سوف تختفي من الوجود لكن مااحد أخذ رأيي وهذه شوفة عيونك الحلوين النتائج تذكرين يا عهود 👺
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  6. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    سعد

    ماذا سيكون تأثير ذلك على ***العرب ؟
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  7. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:5354

    المنتصر بالله

    لولا حقد أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوربا كان حنا ذلحين أغنى دوله في العالم لكن سوف نتحرر منهم أن شاءالله وكلها مسألة وقت فقط لاغير ياقوم..............?
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  8. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 15:17 م
    عدد التعليقات:5354

    المنتصر بالله

    لمن يعشق الأمريكي هناك دول مثل اليابان والصين والهند وكوريا تشتري نفط ولا يكفيها نفط الخليج العربي لمدة 100 سنه لا تخافون هناك سوق مربح فيها.?
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  9. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    دحوم1

    الله يجعلهم بالفقر وخراب الدار والفيضانات والعواصف مثل ماخربو بيوت وديار المسلمين
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  10. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    حبشوش

    نحن نجني نتائج النوم في العسل لعقود طويله مرت علينا ... ولم نحسب حساب مثل هذا اليوم ...
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  11. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    لا اسمع احد يقولي بنعيش على مويه وتمر كفايه خلاص من قشور الهياط والقصايد خلاص ننتبه لوطنا أحسن
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  12. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    شنب قانوني

    انهيار الصناعات الامريكية بعد بزوغ الديناصور الاسيوي والفيل اللاتيني جعل امريكا النسر تبحث عن كل نقطة نفط لتسد جوعها
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  13. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    الأرزاق على الله الشغله كل مالها في دحدره
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  14. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    رؤية وتحول

    يعني على بالنا تركوا أراضيهم الأمريكان وجايين يستخرجون النفط من بلادنا حب فينا ؟ هم عارفين أن أرضهم مليئه بالنفط وغيره ولكن تركوه لأجيالهم ! هم خبثاء
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  15. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    مخاوي

    رحنا فيها اجل بينزل البترول الله لايوفقكم يالمريكااااااااااان
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  16. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    ترامب

    جميل جداً يعني بترول الخليج يصير البرميل بريال مع واحد مجاناً .. بني نشوف هياط نعيش على الماء والتمر
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  17. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    hima

    شعب وبلاد مرزقه من الله,وفقهم الله.
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