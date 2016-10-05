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القاسم :عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي فهي تذكرنا ببنات الهوى عندما يتحدثن عن الطهارة

5 أكتوبر, 2016 , 14:32 م
القاسم :عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي فهي تذكرنا ببنات الهوى عندما يتحدثن عن الطهارة
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صحيفة المرصد:شن الإعلامي السوري المعروف، الدكتور فيصل القاسم هجوما قاسيا على الحكومة العراقية بعد احتجاهما على وجود تركيا قرب الموصل.

وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي قرب الموصل فهي تذكرنا ببنات الهوى اللواتي ينتقلن من حضن إلى آخر، ثم يحاضرن بالطهارة”.

وتبادل العراق وتركيا الأربعاء، استدعاء السفيرين بسبب الخلاف الذي نشب بين البلدين حول رفض بغداد الإبقاء على قوات تركية شمال العراق.

وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من أن إبقاء قواتها في شمال العراق قد يؤدي إلى “حرب إقليمية”، وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وقال نائب رئيس وزراء تركيا نعمان قورتولموش، إن الوجود العسكري التركي في العراق يهدف لتحقيق الاستقرار في وقت تشهد فيه البلاد انقساما شديدا، وأضاف أن تركيا لا تسعى لأن تصبح قوة احتلال.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:1439

    بلادي زوينا

    صدقت يا القاسم ..
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  2. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    الداعم الأكبر للدواعش هم ***؟؟؟
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  3. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    ارز 👊 نجد

    الله أعلم انه قد اصاب الهدف
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  4. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  5. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    مخالف للنشر
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  6. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    راع الجبل

    القاسم :عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي فهي تذكرنا ببنات الهوى عندما يتحدثن عن الطهارة.............. أصبت لا أصابك مكروه يافيصل.
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  7. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    الزمن

    تشبيه بليغ لوضع العراق بقيادة الرافضي نوري المالكي ففي الاساس لايوجد حكومه عراقيه وانما اداره تنفذ ما يملي عليهم اسيادهم المجوس الايرانيين الملعونين
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  8. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    جبال سدير

    المشكلة انهم مايستحون بياعين سراويل وصارو سياسين فجئة قال اية قال الحكومة العراقية العراق يدار من قم وطهران
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  9. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    غازي بن شبيب

    مخالف للنشر
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  10. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    *** يبرر اغتصاب ارضه او اي دوله عربيه ؟؟؟
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  11. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    بنات الهوي يافيصل تُستباح ارضه وعرضه وعادي وبالعكس يدافع عن المحتل لانه ادمن علي الاغتصاب ؟؟؟
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  12. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    حسين السبيعي

    ههههههههههههههه والله ياهو كاويهم
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  13. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    مخالف للنشر
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  14. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:1972

    توووووونسية

    مش على كيفك يا نذل أظن تركيا فاقت عقبال متفيق الدول السنية الأخرى وهي حرب حرب يا أما حياة بكرامة يا موت بشهامة فاكر الدول السنية ستسمح بابادة سنة العر
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  15. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    لاحول ولاقوة الا بالله
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  16. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    شنب قانوني

    ابحثوا عن المستفيد ( طواقي بني اسرائيل!!! )
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  17. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    استغفر الله العظيم
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  18. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    المجوس في وضع مزري مايدرون يطالعون في البحر للمناورات البحريه السعوديه والا يطالعون لتركيا في الموصل الله يزيدهم شتات وتدمير اعداء الاسلام المجوس وثني
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  19. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    مثقف ومطلع

    والله صدقت يافيصل جبتها *** وافعالهن تؤكد العكس هكذا العراق محتلة من ايران وتدعي انها محررة وقوية ولا احديتحكم بها
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  20. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    برك الله فيك يا دكتور فيصل

    عزالله ان هذا الرجل فيصل القاسم يقول الحقيقة ونحن في وقت نحتاج أصوات إعلامية قوية . بنسبه لتعليق 1 تعليقك يبين انك من***
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  21. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    العراق محتلةمن المجوس والقرار ايراني ،، قاسم سليماني الحاكم بامره بالعراق لايريد تركيا تحمي اهل السنه لاجل يقتلهم ويشردهم ويسكن محلهم مجوس ماهي ع كيفه
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  22. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    سليمان القانوني

    والله كفو يا اردغان برك بحلوق عملاء الفرس وتوهقوا ،، ايران تسرح و تمرح بالعراق لكن تركيا وجودها مشكله بالنسبه لهم هههههههه
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  23. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:1972

    توووووونسية

    يسلم فمك يا فيصل أما أنت يا عبادي النذل وجود القوات الإيرانية عادي أما وجود قوات تركية سنية لا العميل هذا يأخذ اوأمره من ايران الله يقويكم يا تركيا
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  24. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    شنب قانوني

    العصابة الارهابية الايرانية تعبث في البلاد العربية
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  25. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:1972

    توووووونسية

    يسلم فمك يا فيصل أما أنت يا عبادي النذل وجود القوات الإيرانية عادي أما وجود قوات تركية سنية لا العميل هذا يأخذ اوأمره من ايران الله يقويكم يا تركيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  26. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    زايد الوايلي

    مسكين هذا الاخونجي ماتحقق له شي ....نواح نواح نواح ......😆😆😆😆
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