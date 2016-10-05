القاسم :عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي فهي تذكرنا ببنات الهوى عندما يتحدثن عن الطهارة

صحيفة المرصد:شن الإعلامي السوري المعروف، الدكتور فيصل القاسم هجوما قاسيا على الحكومة العراقية بعد احتجاهما على وجود تركيا قرب الموصل.
وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي قرب الموصل فهي تذكرنا ببنات الهوى اللواتي ينتقلن من حضن إلى آخر، ثم يحاضرن بالطهارة”.
وتبادل العراق وتركيا الأربعاء، استدعاء السفيرين بسبب الخلاف الذي نشب بين البلدين حول رفض بغداد الإبقاء على قوات تركية شمال العراق.
وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من أن إبقاء قواتها في شمال العراق قد يؤدي إلى “حرب إقليمية”، وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء.
وقال نائب رئيس وزراء تركيا نعمان قورتولموش، إن الوجود العسكري التركي في العراق يهدف لتحقيق الاستقرار في وقت تشهد فيه البلاد انقساما شديدا، وأضاف أن تركيا لا تسعى لأن تصبح قوة احتلال.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:1439
بلادي زويناصدقت يا القاسم ..
ارز 👊 نجدالله أعلم انه قد اصاب الهدف
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
راع الجبلالقاسم :عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي فهي تذكرنا ببنات الهوى عندما يتحدثن عن الطهارة.............. أصبت لا أصابك مكروه يافيصل.
الزمنتشبيه بليغ لوضع العراق بقيادة الرافضي نوري المالكي ففي الاساس لايوجد حكومه عراقيه وانما اداره تنفذ ما يملي عليهم اسيادهم المجوس الايرانيين الملعونين
جبال سديرالمشكلة انهم مايستحون بياعين سراويل وصارو سياسين فجئة قال اية قال الحكومة العراقية العراق يدار من قم وطهران
غازي بن شبيبمخالف للنشر
حسين السبيعيههههههههههههههه والله ياهو كاويهم
عدد التعليقات:1972
توووووونسيةمش على كيفك يا نذل أظن تركيا فاقت عقبال متفيق الدول السنية الأخرى وهي حرب حرب يا أما حياة بكرامة يا موت بشهامة فاكر الدول السنية ستسمح بابادة سنة العر
شنب قانونيابحثوا عن المستفيد ( طواقي بني اسرائيل!!! )
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالمجوس في وضع مزري مايدرون يطالعون في البحر للمناورات البحريه السعوديه والا يطالعون لتركيا في الموصل الله يزيدهم شتات وتدمير اعداء الاسلام المجوس وثني
مثقف ومطلعوالله صدقت يافيصل جبتها *** وافعالهن تؤكد العكس هكذا العراق محتلة من ايران وتدعي انها محررة وقوية ولا احديتحكم بها
برك الله فيك يا دكتور فيصلعزالله ان هذا الرجل فيصل القاسم يقول الحقيقة ونحن في وقت نحتاج أصوات إعلامية قوية . بنسبه لتعليق 1 تعليقك يبين انك من***
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالعراق محتلةمن المجوس والقرار ايراني ،، قاسم سليماني الحاكم بامره بالعراق لايريد تركيا تحمي اهل السنه لاجل يقتلهم ويشردهم ويسكن محلهم مجوس ماهي ع كيفه
سليمان القانونيوالله كفو يا اردغان برك بحلوق عملاء الفرس وتوهقوا ،، ايران تسرح و تمرح بالعراق لكن تركيا وجودها مشكله بالنسبه لهم هههههههه
عدد التعليقات:1972
توووووونسيةيسلم فمك يا فيصل أما أنت يا عبادي النذل وجود القوات الإيرانية عادي أما وجود قوات تركية سنية لا العميل هذا يأخذ اوأمره من ايران الله يقويكم يا تركيا
شنب قانونيالعصابة الارهابية الايرانية تعبث في البلاد العربية
عدد التعليقات:1972
توووووونسيةيسلم فمك يا فيصل أما أنت يا عبادي النذل وجود القوات الإيرانية عادي أما وجود قوات تركية سنية لا العميل هذا يأخذ اوأمره من ايران الله يقويكم يا تركيا
زايد الوايليمسكين هذا الاخونجي ماتحقق له شي ....نواح نواح نواح ......😆😆😆😆