القاسم :عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي فهي تذكرنا ببنات الهوى عندما يتحدثن عن الطهارة

صحيفة المرصد:شن الإعلامي السوري المعروف، الدكتور فيصل القاسم هجوما قاسيا على الحكومة العراقية بعد احتجاهما على وجود تركيا قرب الموصل.

وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “عندما تحتج الحكومة العراقية على الوجود العسكري التركي قرب الموصل فهي تذكرنا ببنات الهوى اللواتي ينتقلن من حضن إلى آخر، ثم يحاضرن بالطهارة”.

وتبادل العراق وتركيا الأربعاء، استدعاء السفيرين بسبب الخلاف الذي نشب بين البلدين حول رفض بغداد الإبقاء على قوات تركية شمال العراق.

وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من أن إبقاء قواتها في شمال العراق قد يؤدي إلى “حرب إقليمية”، وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وقال نائب رئيس وزراء تركيا نعمان قورتولموش، إن الوجود العسكري التركي في العراق يهدف لتحقيق الاستقرار في وقت تشهد فيه البلاد انقساما شديدا، وأضاف أن تركيا لا تسعى لأن تصبح قوة احتلال.