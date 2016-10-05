بغداد تستدعي سفير تركيا وتحذر من حرب إقليمية وأنقرة ترد

صحيفة المرصد-رويترز:قال نائب رئيس وزراء تركيا نعمان قورتولموش، اليوم الأربعاء، إن الوجود العسكري التركي في العراق يهدف لتحقيق الاستقرار في وقت تشهد فيه البلاد انقساماً شديداً وأضاف أن تركيا لا تسعى لأن تصبح قوة احتلال.
وأبلغ الصحافيين أن القوات التركية موجودة في معسكر بعشيقة العراقي بناء على طلب مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق لتدريب القوات المحلية وأضاف “تركيا لن تسمح بطرح هذا الأمر للنقاش”.
وتبادلت تركيا والعراق استدعاء سفيريهما في مواجهة دبلوماسية متصاعدة بعد أن حذر رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أنقرة من أنها تجازف بإشعال “حرب إقليمية” بإبقاء قواتها في أراض عراقية.
وفي وقت سابق اليوم، استدعت الخارجية العراقية السفير التركي لتبليغه احتجاج البرلمان العراقي على الوجود العسكري التركي في شمال البلاد، بينما حذّر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من “حرب إقليمية” في حال استمرار هذا الوجود.
من جهتها، استدعت الخارجية التركية السفير العراقي في أنقرة احتجاجا على قرار البرلمان العراقي باعتبار الجنود الأتراك شمال البلاد محتلين.
وكان مجلس النواب العراقي أصدر قرارا، أمس الثلاثاء، وجّه فيه اتهامات ضد تركيا، وطالب فيه الحكومة العراقية برفض تفويض البرلمان التركي للحكومة التركية حول إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد، واعتبار القوات التركية بأنها “قوات احتلال”، والتنديد بتصريحات للرئيس التركي، وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة.
كما حذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تركيا من أن إبقاء قواتها في شمال العراق قد يؤدي إلى “حرب إقليمية”، وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء.
وتحدث العبادي في مؤتمر صحافي مساء أمس الثلاثاء، وعلق على قرار البرلمان التركي الأسبوع الماضي تمديد تفويض يسمح بتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا عاما آخر.
وقال العبادي إنه طلب أكثر من مرة من الجانب التركي عدم التدخل في الشأن العراقي. وعبر عن تخوفه من أن تتحول “المغامرة التركية” إلى حرب إقليمية. وأضاف أن تصرف القيادة التركية غير مقبول، لكنه قال إنه لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا.
وتقول تركيا إنها نشرت قوات في قاعدة بشمال العراق العام الماضي في إطار مهمة دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد حتى تقاتل تنظيم “داعش”، بينما تقول الحكومة العراقية إنها لم توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة، وتصف القوات التركية بأنها “قوات احتلال”.
تعليقات ( 15 )
وشك وشكالعراق ولايه ايرانيه طهران اللي تتكلم مو انت
االعراق ماعنده الا مليشيات شيعيه يالله تقوم بنفسها اذا قامت تركيا اخذت العراق كله يالعبادي اركد
عدد التعليقات:1439
بلادي زويناطبعاً أيران هي من تحذر تركيا و ليس العراق ؟
عدد التعليقات:2788
ابن الوطنههههههه يا رجال انت محتل من ايران ما انت داري عن العراق بس ارقد
شنب07لازم تكون العين عليك يا عبادي جالس تصفي السنه وتبغانا نصفق لك ... انت ماشي على سياسة الهالكي الله يهلككم في نفس اللحظة ...
الشهاب الاحمرايران وميليشيات الافغان والباكستانيين تسرح وتمرح واذا ارادت تركيا ان تضمن حدودها من اجرام المليشيات والمقاتلين الاكراد يحتج العراقيون بأمر من ايران
حامد كرزايوانا كذلك احذر تركيا😁😂😀 انتبه من صاروخ قيمر يا أردوغان🔫🔫
عدد التعليقات:1972
توووووونسيةلو كان العراق مستقر وبلا حرب طائفية كنا جينا ضد القوات التركية لكن العراق محتل من إيران وتريد أن تبقى وحدها في الساحة حتى تبديد أهل السنة لذلك شكرا تر
سعيد فرحاناللي يعلقون هذي قوات تركيه رسميه بلا فلسفه وش دخلهم العراق بلد عربي ولا اخونجيه اكيدد يؤيدون خليفتهم امير المؤمنين
عبدالرحمن محمد السنيدياستغفروا ربكم ، وصلّوا على النبي المصطفى محمد صلّ الله عليه وسلم.
العبادي يتكلم كسفير عن ملالي ايران ومليشيتهالكن نقول للعبادي نحن مع تركيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وشعبيا . نعم تركيا اثبتت انها الدولة الإسلامية التي يمكن ان تنفع الإسلام والمسلمين .
دحوم1ايران محتله العراق من راسه حتى اخمص قدميه والذي يطالب با اخراج تركيا هي ايران وليس العراق بس بلسان العراق سليماني كل شوي يطلع مع الحشد الشعبي
شنب قانونيفوضى العصابة الملاليه الارهابية الايرانية واذنابهم في العراق
عدد التعليقات:1972
توووووونسيةهههههه كثر الهم يضحك الإيرانيين الي عايشين بالعراق فساد وإرهاب وقتل ما اتحجيتو أما على قوات تركية تحتجو ياريت ينظم للقوات التركية قوات من كل بلد عربي
سعوديوافتخرشي مخجل ان تتحدث **** ،، العراق محتل من المجوس وداعش وقوات غربيه وحرب دائره اقليميه بين العراق وسوريا منتشره كل دول العالم والعبادي يتفلسف