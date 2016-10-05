أول تعليق إيراني على مناورات السفن الحربية السعودية في مياه الخليج ومضيق هرمز

صحيفة المرصد-رويترز:حذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، السفن الحربية السعودية من الاقتراب من المياه الإيرانية، في وقت بدأت فيه الرياض مناورات “درع الخليج – 1″، التي تشمل تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية، في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.

وأضاف بيان للحرس الثوري الإيراني: أن “المناورات البحرية السعودية ستسبب توترا، وتزعزع استقرار الخليج”.وتشارك في المناورات السعودية السفن الحربية، والزوارق السريعة، وطائرات البحرية، ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وقال قائد المناورات البحرية العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن المناورات تستهدف اختبار الجاهزية القتالية “استعداداً لحماية المصالح البحرية السعودية ضد أي عدوان محتمل”.وذكرت الوكالة السعودية أن المناورات تجرى أيضا في بحر عمان.