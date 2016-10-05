أول تعليق إيراني على مناورات السفن الحربية السعودية في مياه الخليج ومضيق هرمز

صحيفة المرصد-رويترز:حذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، السفن الحربية السعودية من الاقتراب من المياه الإيرانية، في وقت بدأت فيه الرياض مناورات “درع الخليج – 1″، التي تشمل تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية، في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.
وأضاف بيان للحرس الثوري الإيراني: أن “المناورات البحرية السعودية ستسبب توترا، وتزعزع استقرار الخليج”.وتشارك في المناورات السعودية السفن الحربية، والزوارق السريعة، وطائرات البحرية، ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة.
وقال قائد المناورات البحرية العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن المناورات تستهدف اختبار الجاهزية القتالية “استعداداً لحماية المصالح البحرية السعودية ضد أي عدوان محتمل”.وذكرت الوكالة السعودية أن المناورات تجرى أيضا في بحر عمان.
تعليقات ( 38 )
ابو نوافهذا خليجنا والعرب له حكام ماضامنا هرج ونبباح الكلابه
ماشيياملالي ايرا ن ما نقول الا الله يرحم مزننجاني
عدد التعليقات:1439
بلادي زوينات ٣١ ،،،، نعم بالحرب الأكترونية التي تسيطر على الملاحة الجوية و طائرات العدو ،، المتمثلة بالطائرات الأواكس الحديثة ،،
وشك وشكلايضر السحاب نبح الكلاب
محمد الزهرانياللهم ارنا في ايران يارب اشد انواع العذاب وسلم اهل السنه والجماعه منهم يارب
ممحمد الحامدممتاز وعلى القوة
ولد بلاديالمواطن عنده الثقه التامه في قيادته ورجال امنه في كل القطاعات ودوره مهم جدا في كشف كل ما يثير الشك والريبه في الداخل سواء من مواطن عميل او اجنبي حاقد
سوالف ليلالويل لكم ... 4ساعات كفيله بسيطرتنا على الأجواء الإيرانيه ... هذا مو كلامي كلام خبير سعودي في قناة تلفزيونيه وأظن أسمه الأنصاري .. فأنتبهوا
زائرالخليج واسع. و مناطق المناورات محكومة بقانون دولي. ونقول لجمهورية الشر والحقد والبغضاء هونوا على أنفسكم. جيش الحق سيناور و ينهي مهمته، ولا خوف عليكم.
متابع المرصدلاكسرى بعد كسرى ايها المجوس لا كسرى بعد كسرى وسيرتد السيف الذي رفعتموه لقتل المسلمين الي نحوركم بيد احفاد سعد والمثنى يااعداء الله ورسوله
االسعوديه تقدر تدمر ايران وغيرها بس صابره والصبر له حدود
ابو محمدالسعودية هي حامية الخليج و العرب من اطماع الفرس . وإيران لا تفهم إلا لغة و فعل واحد فقط لا غير وهو القوة ...
سعودي ولي الفخردوس على الروافض دوس ارفع راسك انت سعودي حفظ الله بلدي من كيد الفجار ومن كل حاسد حاقد ستظل بأذن الله راية التوحيد خفاقة عالية بأذن الله
الماذا مانبداء في مسح ايران من الخارطه علشان يعرف المجوس الي عندنا مقدارهم
ساعي البريدسعود الفيصل : ( إيران نمر من ورق ) رحم الله قائلها
مجرة التبانةتبا لكم من انتم؟ هذه قوات الحزم والعزم أيها المجوس لامجال لنباحكم الخليج وهذه قوات العرب ممثلة برجال سلمان ارجعوا الى معممكم الجبان.
خلك بعيد حبك يزيد 😊أستمروا في المناورات بارك الله فيكم ولا يهمهكم إيران تهديداتهم أخرطي هم جبناء .
عدد التعليقات:1439
بلادي زوينابدأ أرى فرائس الفرس ترتجف من الخطر المحدق بهم ،، خمخامني المخمه ، أبناء الصحابة و عمر الفااروق أخافوكم 😂
مرسيدسالله يحفظك ياخدام الحرمين ويحفض ولي عهدك وولي ولي عهدك
منتاز جداًالملالي أجبن من أن يدخلون في حرب معنا ولامع غيرنا ... فهم يعتمدون في فتنهم وزعزعتهم لإستقرار الدول المجاوره على المرتزقه والخونه والعملاء والحاقدين
ابو على بوتيناللة ينصرنا على من عادانا-
عاشق الوطنايران وخامني وهامني وكاملي .....الخ اخر اسمائكم ...السعوديه ستبقى رغمن عنكم
أقول أولاًالله معاك ياوطني وتباً لكم يا إيران والى جهنم مصيركم. طول هالسنوات وهم يفرقعون بالخليج العربي. عليكم بهم تراهم شرارة بؤس قذرة
عدد التعليقات:2788
ابن الوطنايران قبل حرب اليمن تحسب الحرب مثل مدفع ابو ردين ايام المقبور هدام العرب
ارز 👊 نجداللهم أنفع بهم واحفظهم لااله الاأنت
موحدليشم المجوس رائحة البارود من قريب
شنب07لا نتمنى الحرب . ولكن اذا انجبرنا حنا لها حماية لاعراضنا ولارضنا ومقدساتنا والله لو تفتح جميع الجبهات ضد الكفار والمشركين حنا لها..احد يقول للجهاد لا؟
جبال سديرراحت ايام الطهبلة الايرانية واختراعاتهاوقوتها الوهمية التي يطرب لها عملائها في الوطن العربي وظهرت القوة الحقيقية للمملكة حامية الخليج العربي بعد الله
ابو عنادراح زمان مشها هذا عصر الكرامه وليخسى الخاسئون
عدد التعليقات:1972
توووووونسيةنموت ونحي على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلمو هلمو لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن(كل العرب وطن)
عدد التعليقات:1972
توووووونسيةاذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا عاش في العروبة من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت
بحر 1هاذ الغة لى تفهمه إيران وجبهات اليمن انتهات
عدد التعليقات:2788
ابن الوطنههههه قال نحذر و نستعرض بالاقوال بدون افعال ديدنكم
شنب قانونيعلى الحكومات والشعوب أن تكون يداً واحده في القضاء على الارهاب المعمم واذنابهم الارهابيين
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرههههههه المجوس ماعندهم الا النياح والصياح بالاعلام سبق ان هددو عاصفة الحزم وانهم يفعلون ويفعلون ماعندهم الا الخراط دولة منهاره اقتصاديه اي طقه راحوفيه
هذا رسالة صغيرة لملالي طهران بان عليهم الحذر والكف عن خزعبلاتهملكن علينا ضبط النفس حتى لا نفتح علينا جبهة جديدة . وخاصة في مثل لهذا الوقت .