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أول تعليق إيراني على مناورات السفن الحربية السعودية في مياه الخليج ومضيق هرمز

5 أكتوبر, 2016 , 14:50 م
أول تعليق إيراني على مناورات السفن الحربية السعودية في مياه الخليج ومضيق هرمز
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صحيفة المرصد-رويترز:حذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، السفن الحربية السعودية من الاقتراب من المياه الإيرانية، في وقت بدأت فيه الرياض مناورات “درع الخليج – 1″، التي تشمل تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية، في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.

وأضاف بيان للحرس الثوري الإيراني: أن “المناورات البحرية السعودية ستسبب توترا، وتزعزع استقرار الخليج”.وتشارك في المناورات السعودية السفن الحربية، والزوارق السريعة، وطائرات البحرية، ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وقال قائد المناورات البحرية العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن المناورات تستهدف اختبار الجاهزية القتالية “استعداداً لحماية المصالح البحرية السعودية ضد أي عدوان محتمل”.وذكرت الوكالة السعودية أن المناورات تجرى أيضا في بحر عمان.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    5 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    ابو نواف

    هذا خليجنا والعرب له حكام ماضامنا هرج ونبباح الكلابه
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  2. 37
    5 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    ماشي

    ياملالي ايرا ن ما نقول الا الله يرحم مزننجاني
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  3. 36
    5 أكتوبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:1439

    بلادي زوينا

    ت ٣١ ،،،، نعم بالحرب الأكترونية التي تسيطر على الملاحة الجوية و طائرات العدو ،، المتمثلة بالطائرات الأواكس الحديثة ،،
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  4. 35
    5 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    وشك وشك

    لايضر السحاب نبح الكلاب
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  5. 34
    5 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    محمد الزهراني

    اللهم ارنا في ايران يارب اشد انواع العذاب وسلم اهل السنه والجماعه منهم يارب
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  6. 33
    5 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    ممحمد الحامد

    ممتاز وعلى القوة
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  7. 32
    5 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    ولد بلادي

    المواطن عنده الثقه التامه في قيادته ورجال امنه في كل القطاعات ودوره مهم جدا في كشف كل ما يثير الشك والريبه في الداخل سواء من مواطن عميل او اجنبي حاقد
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  8. 31
    5 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    سوالف ليل

    الويل لكم ... 4ساعات كفيله بسيطرتنا على الأجواء الإيرانيه ... هذا مو كلامي كلام خبير سعودي في قناة تلفزيونيه وأظن أسمه الأنصاري .. فأنتبهوا
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  9. 30
    5 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    زائر

    الخليج واسع. و مناطق المناورات محكومة بقانون دولي. ونقول لجمهورية الشر والحقد والبغضاء هونوا على أنفسكم. جيش الحق سيناور و ينهي مهمته، ولا خوف عليكم.
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  10. 29
    5 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    متابع المرصد

    لاكسرى بعد كسرى ايها المجوس لا كسرى بعد كسرى وسيرتد السيف الذي رفعتموه لقتل المسلمين الي نحوركم بيد احفاد سعد والمثنى يااعداء الله ورسوله
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  11. 28
    5 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    ا

    السعوديه تقدر تدمر ايران وغيرها بس صابره والصبر له حدود
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  12. 27
    5 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    ابو محمد

    السعودية هي حامية الخليج و العرب من اطماع الفرس . وإيران لا تفهم إلا لغة و فعل واحد فقط لا غير وهو القوة ...
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  13. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    سعودي ولي الفخر

    دوس على الروافض دوس ارفع راسك انت سعودي حفظ الله بلدي من كيد الفجار ومن كل حاسد حاقد ستظل بأذن الله راية التوحيد خفاقة عالية بأذن الله
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  14. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    ا

    لماذا مانبداء في مسح ايران من الخارطه علشان يعرف المجوس الي عندنا مقدارهم
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  15. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    ساعي البريد

    سعود الفيصل : ( إيران نمر من ورق ) رحم الله قائلها
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  16. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    مجرة التبانة

    تبا لكم من انتم؟ هذه قوات الحزم والعزم أيها المجوس لامجال لنباحكم الخليج وهذه قوات العرب ممثلة برجال سلمان ارجعوا الى معممكم الجبان.
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  17. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أستمروا في المناورات بارك الله فيكم ولا يهمهكم إيران تهديداتهم أخرطي هم جبناء .
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  18. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:1439

    بلادي زوينا

    بدأ أرى فرائس الفرس ترتجف من الخطر المحدق بهم ،، خمخامني المخمه ، أبناء الصحابة و عمر الفااروق أخافوكم 😂
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  19. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    مرسيدس

    الله يحفظك ياخدام الحرمين ويحفض ولي عهدك وولي ولي عهدك
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  20. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    كل الجبهات محمية ان شاء الله وبقوات رادعة بس عندنا جبهة الاعلام ضعيفة
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  21. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    منتاز جداً

    الملالي أجبن من أن يدخلون في حرب معنا ولامع غيرنا ... فهم يعتمدون في فتنهم وزعزعتهم لإستقرار الدول المجاوره على المرتزقه والخونه والعملاء والحاقدين
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  22. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    ابو على بوتين

    اللة ينصرنا على من عادانا-
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  23. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    عاشق الوطن

    ايران وخامني وهامني وكاملي .....الخ اخر اسمائكم ...السعوديه ستبقى رغمن عنكم
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  24. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    أقول أولاً

    الله معاك ياوطني وتباً لكم يا إيران والى جهنم مصيركم. طول هالسنوات وهم يفرقعون بالخليج العربي. عليكم بهم تراهم شرارة بؤس قذرة
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  25. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 15:18 م
    عدد التعليقات:2788

    ابن الوطن

    ايران قبل حرب اليمن تحسب الحرب مثل مدفع ابو ردين ايام المقبور هدام العرب
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  26. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    ارز 👊 نجد

    اللهم أنفع بهم واحفظهم لااله الاأنت
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  27. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    موحد

    ليشم المجوس رائحة البارود من قريب
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  28. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    شنب07

    لا نتمنى الحرب . ولكن اذا انجبرنا حنا لها حماية لاعراضنا ولارضنا ومقدساتنا والله لو تفتح جميع الجبهات ضد الكفار والمشركين حنا لها..احد يقول للجهاد لا؟
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  29. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    جبال سدير

    راحت ايام الطهبلة الايرانية واختراعاتهاوقوتها الوهمية التي يطرب لها عملائها في الوطن العربي وظهرت القوة الحقيقية للمملكة حامية الخليج العربي بعد الله
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  30. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    ابو عناد

    راح زمان مشها هذا عصر الكرامه وليخسى الخاسئون
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  31. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 15:08 م
    عدد التعليقات:1972

    توووووونسية

    نموت ونحي على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلمو هلمو لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدما نموت نموت ويحيا الوطن(كل العرب وطن)
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  32. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:1972

    توووووونسية

    اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا عاش في العروبة من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت
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  33. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    بحر 1

    هاذ الغة لى تفهمه إيران وجبهات اليمن انتهات
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  34. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    الي مو مسوي شي ليش يخاف؟
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  35. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 14:57 م
    عدد التعليقات:2788

    ابن الوطن

    ههههه قال نحذر و نستعرض بالاقوال بدون افعال ديدنكم
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  36. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    شنب قانوني

    على الحكومات والشعوب أن تكون يداً واحده في القضاء على الارهاب المعمم واذنابهم الارهابيين
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  37. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ههههههه المجوس ماعندهم الا النياح والصياح بالاعلام سبق ان هددو عاصفة الحزم وانهم يفعلون ويفعلون ماعندهم الا الخراط دولة منهاره اقتصاديه اي طقه راحوفيه
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  38. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    هذا رسالة صغيرة لملالي طهران بان عليهم الحذر والكف عن خزعبلاتهم

    لكن علينا ضبط النفس حتى لا نفتح علينا جبهة جديدة . وخاصة في مثل لهذا الوقت .
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