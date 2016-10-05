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تغريدات”حمد الشمري” قبل وفاته دهساً تُشعل “تويتر”

5 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
تغريدات”حمد الشمري” قبل وفاته دهساً تُشعل “تويتر”
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صحيفة المرصد:تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض التغريدات التي نشرها المسعف “حمد الشمري”أمس قبل وفاته، حيث حذر فيها من السرعة الزائدة على الطرقات، أو استخدام الجوال أثناء القيادة؛ لما كان يراه بطبيعة عمله من خسائر فادحة في الأرواح والأنفس.

ووفقاً لموقع”تواصل”كتب المسعف حمد الشمرى في إحدى هذه التغريدات: “إخواني ارحموا أنفسكم، الحديد لا يرحم، احذروا الجوال والسرعة، تفطرت قلوبنا عليكم وفجعتوا من يحبونكم”.

وقال في تغريدة أخرى: ” 13 سنة في كبينة الإسعاف، مآسي وأحزان، جراح أضمدها وقلوب أنعشها وأنفاس أجاذبها، كم من طفل حضنته بعد موت أمه وأبيه بحادث”.

وكان المسعف بالهلال الأحمر حمد مسلم الشمري قد توفي أمس إثر حادث دهس، أثناء إسعافه مصابي حادث وهو في طريقه إلى الرياض، خارج دوامه الرسمي.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    عيد

    متى يتم تطبيق قانون صارم بحق المسرعين والقتلة المتهورين الذين لايحترمون النفس المحترمة بجهلهم ورعونتهم وغبائهم وخاصة على الطرقات السريعة
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  2. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    المسعف يساعد كل شخص من اي جنسية ودين عمله إنساني كل همه إنقاذ النفس من الموت__ الله يرحمه
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  3. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    ماشي

    اصحاب الشاحنات والمتهورين منهم لاعبين بحسبة الشوارع لضعف الجزائات بحقهم
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  4. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    الحربي

    اسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه مع الصديقين والشهداء..هذا اخلص وتوفي رحمه الله وهو في ميدان الشرف والعزة لابد من ان يخلف في أهله وزوجه وأبناءه
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  5. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    13 سنة بكبينة الإسعاف مآسي وأحزان وجراح اخمدها وقلوب انعشها وانفاس اجاذبها كم طفل حضنته بعد موت أمه وأبيه بحادث 😢□الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك الجنة
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  6. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:5349

    بسمه

    ياربي رحمتك ..الله يرحمه ويغفر له شي مؤلم 😔
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  7. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    حسين السبيعي

    الله يغفرله ويرحمه وجعل ماقدمه للناس في حياته ان يكون شفيع له عند ربه. الى جنة الخلد ياحمد .
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  8. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    محمد الزهراني

    الله يرحمه ويعفي عنه ويتجاوز عنه ويجعله ينتقل الا دار واهل خير من داره واهله
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  9. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    فوفو

    يالله جعله في الفردوس الأعلى ولاتمس عينه النار يارب
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  10. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    شايف العجائب

    مهنة المسعف على مافيها من اجر عظيم ونفع كبير للمسلمين ،، الا انها تشيب بصاحبها ،، على مايرى من اهوال ومصائب .
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  11. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:1439

    بلادي زوينا

    رحمه الله ،،، البقااااء لله رب العالمين .
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  12. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:2788

    ابن الوطن

    الله يرحمك يا حمد شهيد و انت في ميدان العمل
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  13. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    عبدالله اخو ريما

    الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويعظم أجرهم اللهم امين
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  14. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    ا

    الله يرحمنا ويرحمك بواسع رحتمته
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