تغريدات”حمد الشمري” قبل وفاته دهساً تُشعل “تويتر”

صحيفة المرصد:تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض التغريدات التي نشرها المسعف “حمد الشمري”أمس قبل وفاته، حيث حذر فيها من السرعة الزائدة على الطرقات، أو استخدام الجوال أثناء القيادة؛ لما كان يراه بطبيعة عمله من خسائر فادحة في الأرواح والأنفس.

ووفقاً لموقع”تواصل”كتب المسعف حمد الشمرى في إحدى هذه التغريدات: “إخواني ارحموا أنفسكم، الحديد لا يرحم، احذروا الجوال والسرعة، تفطرت قلوبنا عليكم وفجعتوا من يحبونكم”.

وقال في تغريدة أخرى: ” 13 سنة في كبينة الإسعاف، مآسي وأحزان، جراح أضمدها وقلوب أنعشها وأنفاس أجاذبها، كم من طفل حضنته بعد موت أمه وأبيه بحادث”.

وكان المسعف بالهلال الأحمر حمد مسلم الشمري قد توفي أمس إثر حادث دهس، أثناء إسعافه مصابي حادث وهو في طريقه إلى الرياض، خارج دوامه الرسمي.