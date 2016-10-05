تغريدات”حمد الشمري” قبل وفاته دهساً تُشعل “تويتر”

صحيفة المرصد:تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض التغريدات التي نشرها المسعف “حمد الشمري”أمس قبل وفاته، حيث حذر فيها من السرعة الزائدة على الطرقات، أو استخدام الجوال أثناء القيادة؛ لما كان يراه بطبيعة عمله من خسائر فادحة في الأرواح والأنفس.
ووفقاً لموقع”تواصل”كتب المسعف حمد الشمرى في إحدى هذه التغريدات: “إخواني ارحموا أنفسكم، الحديد لا يرحم، احذروا الجوال والسرعة، تفطرت قلوبنا عليكم وفجعتوا من يحبونكم”.
وقال في تغريدة أخرى: ” 13 سنة في كبينة الإسعاف، مآسي وأحزان، جراح أضمدها وقلوب أنعشها وأنفاس أجاذبها، كم من طفل حضنته بعد موت أمه وأبيه بحادث”.
وكان المسعف بالهلال الأحمر حمد مسلم الشمري قد توفي أمس إثر حادث دهس، أثناء إسعافه مصابي حادث وهو في طريقه إلى الرياض، خارج دوامه الرسمي.
تعليقات ( 14 )
عيدمتى يتم تطبيق قانون صارم بحق المسرعين والقتلة المتهورين الذين لايحترمون النفس المحترمة بجهلهم ورعونتهم وغبائهم وخاصة على الطرقات السريعة
↩🌟ريما Rima 🌟↩المسعف يساعد كل شخص من اي جنسية ودين عمله إنساني كل همه إنقاذ النفس من الموت__ الله يرحمه
ماشياصحاب الشاحنات والمتهورين منهم لاعبين بحسبة الشوارع لضعف الجزائات بحقهم
الحربياسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه مع الصديقين والشهداء..هذا اخلص وتوفي رحمه الله وهو في ميدان الشرف والعزة لابد من ان يخلف في أهله وزوجه وأبناءه
↩🌟ريما Rima 🌟↩13 سنة بكبينة الإسعاف مآسي وأحزان وجراح اخمدها وقلوب انعشها وانفاس اجاذبها كم طفل حضنته بعد موت أمه وأبيه بحادث 😢□الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك الجنة
عدد التعليقات:5349
بسمهياربي رحمتك ..الله يرحمه ويغفر له شي مؤلم 😔
حسين السبيعيالله يغفرله ويرحمه وجعل ماقدمه للناس في حياته ان يكون شفيع له عند ربه. الى جنة الخلد ياحمد .
محمد الزهرانيالله يرحمه ويعفي عنه ويتجاوز عنه ويجعله ينتقل الا دار واهل خير من داره واهله
فوفويالله جعله في الفردوس الأعلى ولاتمس عينه النار يارب
شايف العجائبمهنة المسعف على مافيها من اجر عظيم ونفع كبير للمسلمين ،، الا انها تشيب بصاحبها ،، على مايرى من اهوال ومصائب .
عدد التعليقات:1439
بلادي زوينارحمه الله ،،، البقااااء لله رب العالمين .
عدد التعليقات:2788
ابن الوطنالله يرحمك يا حمد شهيد و انت في ميدان العمل
عبدالله اخو ريماالله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويعظم أجرهم اللهم امين
االله يرحمنا ويرحمك بواسع رحتمته