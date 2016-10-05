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بماذا علّق الأمير فيصل بن تركي على اشتباك “عبدالغني” و”خميس” ؟! – فيديو

5 أكتوبر, 2016 , 17:32 م
بماذا علّق الأمير فيصل بن تركي على اشتباك “عبدالغني” و”خميس” ؟! – فيديو
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صحيفة المرصد: أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن الاحتكاك الذي حدث بين قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني ولاعب الفريق عوض خميس كان بسيطاً، إلا أن الإعلام ضخمها أكثر من اللازم.

وأضاف بن تركي خلال مداخلة له ببرنامج “في المرمى” على شاشة “العربية”، أن المشادة التي حدثت بين عبدالغني وخميس تحدث بين اللاعبين في كل الأندية، مشدداً على أن لوائح نادي النصر يتم تطبيقها على كل المخالفين بدون استثناءات.

وأوضح رئيس نادي النصر أن التيار الذي ينادي بإبعاد حسين عبدالغني من الفريق يطالب أيضا برحيل السهلاوي وبعض اللاعبين الآخرين، بل يطالبون برحيل “فيصل بن تركي” نفسه، مشيراً إلى أن الإدارة لا تستمع لهؤلاء وإنما تستمع لصوت العقل ويتم مناقشة مثل تلك الأمور مع هيئة أعضاء الشرف.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    لن يستطيع بن تركي تسريح عبد الغني

    عبد الغني مسيطر بامواله التي يحتاجها النصر والتي يمتلك عليها مستندات لذلك الرئيس وضع نفسه بمستوى اللاعب. اما اما الخلاف فتسبب في ايقاف المران ليس بسيط
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  2. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    violety

    يعجبني حسين عبد الغني انه هو الذي يدير النصر كامل كامل بكل اجنحته
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  3. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    душмандары

    استمع لصوت العقل حتى يهبط الفريق الفقراوي الى دوري ركاء.
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  4. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    صراحة

    النصر كثرة مشاكله ومن جرف لدحديرا ...... والسبب محابات حسين عبد الغني على حساب العيبة والفريق كامل وعلى حساب الجهاز التدريبي والإداري .
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  5. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    الله يعينك ياسمو الامير كل يوم طردي وراء مشاكل هذا اللاعب المنتهية صلاحيته ولكن معذورين ****
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