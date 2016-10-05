بماذا علّق الأمير فيصل بن تركي على اشتباك “عبدالغني” و”خميس” ؟! – فيديو

صحيفة المرصد: أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن الاحتكاك الذي حدث بين قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني ولاعب الفريق عوض خميس كان بسيطاً، إلا أن الإعلام ضخمها أكثر من اللازم.

وأضاف بن تركي خلال مداخلة له ببرنامج “في المرمى” على شاشة “العربية”، أن المشادة التي حدثت بين عبدالغني وخميس تحدث بين اللاعبين في كل الأندية، مشدداً على أن لوائح نادي النصر يتم تطبيقها على كل المخالفين بدون استثناءات.

وأوضح رئيس نادي النصر أن التيار الذي ينادي بإبعاد حسين عبدالغني من الفريق يطالب أيضا برحيل السهلاوي وبعض اللاعبين الآخرين، بل يطالبون برحيل “فيصل بن تركي” نفسه، مشيراً إلى أن الإدارة لا تستمع لهؤلاء وإنما تستمع لصوت العقل ويتم مناقشة مثل تلك الأمور مع هيئة أعضاء الشرف.