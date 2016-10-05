السفير “أحمد قطان” يوضح تفاصيل النظام الجديد لتأشيرات العمرة و الحج للمصريين

صحيفة المرصد : أكد السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان أن نظام التأشيرات الجديد للحج والعمرة يتضمن العديد من المزايا للأغنياء والفقراء على حد سواء.

وقال قطان في مداخلة مع برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد المصرية أنه طبقا للنظام الجديد ستكون تأشيرة الحج والعمرة مجانا للمرة الأولى ، لافتا الى أن المملكة فى السنة الماضية أعطت أكثر من مليون تأشيرة عمرة لمصر فقط .

وأضاف قطان : إذا تقدم إلينا مليون مصري لأداء العمرة لأول مرة لن تحصل المملكة العربية السعودية أو السفارة السعودية فى القاهرة على أى رسوم مقابل هذه التأشيرة وهذا للشخص الغنى أو الفقير، أما إذا حاول الشخص الغنى أن يحصل على تأشيرة عمرة للمرة الثانية، ولديه مقدرة مادية يدفع، فالموضوع برمته ان يتم إتاحة الفرصة للأخوة فى مصر والدول العربية لأداء العمرة لأول مرة.

وحول عدم مقدرة البعض من تحمل مصاريف تأشيرة العمرة للمرة الثانية قال قطان ” الشخص غير المقتدر على أداء العمرة لماذا يتقدم مرة ثانية، إذا لم يكن لديه المقدرة المالية”.

وأضاف قطان أن نفس الأمر ينطبق على الحج، فمصر تحصل من 80 إلى 85 ألف تأشيرة مؤكدا حرص المملكة على أن تمنح تأشيرات الحج مرة كل خمس سنوات، وهذا نظام معمول به منذ فترة طويلة، فإذا ما هو الضرر في أن يتحمل الإنسان خمس سنوات لأن الفريضة مرة واحدة تكفى، أما من يرغب فى تكرارها فهذا أمر آخر.

واشار قطان الى أن رؤية المملكة 2030 تتضمن من بين بنودها زيادة عدد الحجاج والمعتمرين خلال الفترة المقبلة.

وحول الهجوم الاعلامي على المملكة في مصر قال قطان:” ما نشاهده على التليفزيون المصرى فى القنوات الفضائية والهجوم على المملكة لا يمثل الحكومة المصرية وكذلك الأمر فى المملكة ” موضحا أن الهجوم على السعودية لم يصدر من أى مسئول حكومي ولذلك لا يؤخذ في الاعتبار ، مشددًا على أن العلاقات السعودية المصرية مميزة وقوية جدًا ولن تتأثر بأى شىء.