السفير “أحمد قطان” يوضح تفاصيل النظام الجديد لتأشيرات العمرة و الحج للمصريين

صحيفة المرصد : أكد السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان أن نظام التأشيرات الجديد للحج والعمرة يتضمن العديد من المزايا للأغنياء والفقراء على حد سواء.
وقال قطان في مداخلة مع برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد المصرية أنه طبقا للنظام الجديد ستكون تأشيرة الحج والعمرة مجانا للمرة الأولى ، لافتا الى أن المملكة فى السنة الماضية أعطت أكثر من مليون تأشيرة عمرة لمصر فقط .
وأضاف قطان : إذا تقدم إلينا مليون مصري لأداء العمرة لأول مرة لن تحصل المملكة العربية السعودية أو السفارة السعودية فى القاهرة على أى رسوم مقابل هذه التأشيرة وهذا للشخص الغنى أو الفقير، أما إذا حاول الشخص الغنى أن يحصل على تأشيرة عمرة للمرة الثانية، ولديه مقدرة مادية يدفع، فالموضوع برمته ان يتم إتاحة الفرصة للأخوة فى مصر والدول العربية لأداء العمرة لأول مرة.
وحول عدم مقدرة البعض من تحمل مصاريف تأشيرة العمرة للمرة الثانية قال قطان ” الشخص غير المقتدر على أداء العمرة لماذا يتقدم مرة ثانية، إذا لم يكن لديه المقدرة المالية”.
وأضاف قطان أن نفس الأمر ينطبق على الحج، فمصر تحصل من 80 إلى 85 ألف تأشيرة مؤكدا حرص المملكة على أن تمنح تأشيرات الحج مرة كل خمس سنوات، وهذا نظام معمول به منذ فترة طويلة، فإذا ما هو الضرر في أن يتحمل الإنسان خمس سنوات لأن الفريضة مرة واحدة تكفى، أما من يرغب فى تكرارها فهذا أمر آخر.
واشار قطان الى أن رؤية المملكة 2030 تتضمن من بين بنودها زيادة عدد الحجاج والمعتمرين خلال الفترة المقبلة.
وحول الهجوم الاعلامي على المملكة في مصر قال قطان:” ما نشاهده على التليفزيون المصرى فى القنوات الفضائية والهجوم على المملكة لا يمثل الحكومة المصرية وكذلك الأمر فى المملكة ” موضحا أن الهجوم على السعودية لم يصدر من أى مسئول حكومي ولذلك لا يؤخذ في الاعتبار ، مشددًا على أن العلاقات السعودية المصرية مميزة وقوية جدًا ولن تتأثر بأى شىء.
تعليقات ( 9 )
المسلم اخو المسلمحنا الان ليس في منافسه إقليمية او منافسه قيادية . الان الحرب على السنه والإسلام عامه.وللأسف مصر لم يستفاد منها في أي شيء .فعلا تركيا من يقف مع المسلمين
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري عام 1952 وجمال الهزائم وأحفاده يعملون على نشر الرذيلة والفساد والفقر في بلاد النيل وثورة جياع جديدة قادمة ستضرب مصر للتصحيح ومصر الى المجهول
سقطات الإعلام المصري ليست بجديدةويجب عدم الاتلتفات لما يقولونه فكل ما يهذون به إنما هو للإثارة الاعلامية بدون فهم او علم بما يدور. اتمنى ان نبتعد عن تفاهاتهم هم يقولون ما يقولون.
القرار لمصلحة الحجيج والمعتمرينالمملكة العربية السعودية لن تستفيد من الرسوم الجديدة فكلها ستسخر لتقديم الخدمات والإرتقاء بها لضيوف الحرمين الشريفين.
زائرمخالف للنشر
violetyالهجوم على المملكة لا يمثل الحكومة المصرية وكذلك الأمر فى المملكة ايش القصد ""
بدرانيعني مافي مسلمين الا في مصر تجاملوهم كذا علني ليش والله ما يستاهلون المفروض تعاملون الكل بالمثل وش كسبنا من مصر غير الخسائر
مهما سويت مابين بعين ( اقولها بصدق مذا فعلت مصر للعرب والمسلمين ؟****** يجب اننا نقرصهم حتى يعتدلون . للأسف مصر مستغلة الظروف وجالسه تساوم . هم مغتاظين من علاقتنا الجيدة مع تركيا
ابو امتنانهذا الشخص المسمى احمد مذيع صدى البلد شخص مثير للجدل اما الاعلام المصري الذي يتهجم على المملكه فبلدي ارفع في ينزلق لمثل هولاء الاعلامين وهي ارفع واسمى