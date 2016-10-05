هل ستخفض مؤسسة النقد أسعار تأمين المركبات قريباً ؟ رئيس لجنة النقل يرد

صحيفة المرصد: قال رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف السعودية، سعيد البسامي، إن مؤسسة النقد ستصدر قراراً بتحديد وتخفيض أسعار تأمين المركبات خلال وقت قريب، علاوة على التشديد على حماية العملاء خاصة بعد تزايد شكاواهم.

وأضاف رئيس لجنة النقل أنه سيتم الكشف عن نتائج الاجتماعات بين لجنة الغرف السعودية وجهة استشارية ومؤسسة النقد، بنهاية الشهر الجاري.

وأشار البسامي إلى تزايد المطالبين بضرورة خفض أسعار التأمين وتثبيتها بسقف محدود، بحسب تصريحات لـ “الوطن”.

يذكر أنه بذلك الإعلان المرتقب من قبل مؤسسة النقد فإنها قد استجابت للدراسات التي أعدتها لجنة النقل بشأن ضرورة خفض أسعار التأمين الحالية بنسبة 50٪، ووضع حد لشركات التأمين المماطلة كإيقافها عن العمل، إلى جانب إيقاف خدماتها.