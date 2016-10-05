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هل ستخفض مؤسسة النقد أسعار تأمين المركبات قريباً ؟ رئيس لجنة النقل يرد

5 أكتوبر, 2016 , 19:47 م
هل ستخفض مؤسسة النقد أسعار تأمين المركبات قريباً ؟ رئيس لجنة النقل يرد
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صحيفة المرصد: قال رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف السعودية، سعيد البسامي، إن مؤسسة النقد ستصدر قراراً بتحديد وتخفيض أسعار تأمين المركبات خلال وقت قريب، علاوة على التشديد على حماية العملاء خاصة بعد تزايد شكاواهم.

وأضاف رئيس لجنة النقل أنه سيتم الكشف عن نتائج الاجتماعات بين لجنة الغرف السعودية وجهة استشارية ومؤسسة النقد، بنهاية الشهر الجاري.

وأشار البسامي إلى تزايد المطالبين بضرورة خفض أسعار التأمين وتثبيتها بسقف محدود، بحسب تصريحات لـ “الوطن”.

يذكر أنه بذلك الإعلان المرتقب من قبل مؤسسة النقد فإنها قد استجابت للدراسات التي أعدتها لجنة النقل بشأن ضرورة خفض أسعار التأمين الحالية بنسبة 50٪، ووضع حد لشركات التأمين المماطلة كإيقافها عن العمل، إلى جانب إيقاف خدماتها.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:14110

    عمر السميري

    لا تزال اسعار التأمين مرتفعه جدا
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  2. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    مغربيةتحب السعودية

    هذه التصريحات مثل المسكنات .
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  3. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    مواطن ولكن ،،،،

    حط عينك بعيني .. ودي اصدق بس قويه انهم ينزلون الاسعار
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  4. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    ابو نوره

    تحلمون
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  5. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:661

    عاشق وطنه

    نبيكم لو مره وحده تصيرون مع الشعب المسكين ***
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  6. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    شنب قانوني

    الافعال أبلغ من الاقوال ؛ بالمثل العامي ( صقع الافعال أبلغ من تجارة الاقوال )
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  7. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    بن ملجم

    انا اقترح انهم يخفضون سعر الطماط ((صرنا نصرف عليهم ونجوع اطفالنا))
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  8. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    غمد عطاف

    ايوا هيك بدنا لا عاد
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  9. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    ابو نوره

    مخالف للنشر
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  10. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    بن ملجم

    هل ستخفض مؤسسة النقد أسعار تأمين المركبات قريباً ؟((طبعا لا ولن تخفض يمكن تزيد))
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  11. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    ترامب

    كلام مثل الهرج ،، مكاتب التأمين اكثر من البقالات في البلد اليست تجارة رابحة ؟؟
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