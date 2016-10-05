هل ستخفض مؤسسة النقد أسعار تأمين المركبات قريباً ؟ رئيس لجنة النقل يرد

صحيفة المرصد: قال رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف السعودية، سعيد البسامي، إن مؤسسة النقد ستصدر قراراً بتحديد وتخفيض أسعار تأمين المركبات خلال وقت قريب، علاوة على التشديد على حماية العملاء خاصة بعد تزايد شكاواهم.
وأضاف رئيس لجنة النقل أنه سيتم الكشف عن نتائج الاجتماعات بين لجنة الغرف السعودية وجهة استشارية ومؤسسة النقد، بنهاية الشهر الجاري.
وأشار البسامي إلى تزايد المطالبين بضرورة خفض أسعار التأمين وتثبيتها بسقف محدود، بحسب تصريحات لـ “الوطن”.
يذكر أنه بذلك الإعلان المرتقب من قبل مؤسسة النقد فإنها قد استجابت للدراسات التي أعدتها لجنة النقل بشأن ضرورة خفض أسعار التأمين الحالية بنسبة 50٪، ووضع حد لشركات التأمين المماطلة كإيقافها عن العمل، إلى جانب إيقاف خدماتها.
تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:14110
عمر السميريلا تزال اسعار التأمين مرتفعه جدا
مغربيةتحب السعوديةهذه التصريحات مثل المسكنات .
مواطن ولكن ،،،،حط عينك بعيني .. ودي اصدق بس قويه انهم ينزلون الاسعار
ابو نورهتحلمون
عدد التعليقات:661
عاشق وطنهنبيكم لو مره وحده تصيرون مع الشعب المسكين ***
شنب قانونيالافعال أبلغ من الاقوال ؛ بالمثل العامي ( صقع الافعال أبلغ من تجارة الاقوال )
بن ملجمانا اقترح انهم يخفضون سعر الطماط ((صرنا نصرف عليهم ونجوع اطفالنا))
غمد عطافايوا هيك بدنا لا عاد
ابو نورهمخالف للنشر
بن ملجمهل ستخفض مؤسسة النقد أسعار تأمين المركبات قريباً ؟((طبعا لا ولن تخفض يمكن تزيد))
ترامبكلام مثل الهرج ،، مكاتب التأمين اكثر من البقالات في البلد اليست تجارة رابحة ؟؟