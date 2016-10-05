القرني يعيد تغريدة “الفقيه”: “هل أقف مع المملكة أم أشمت وأنتقم بالتحريض” ؟!

صحيفة المرصد: أعاد الداعية الدكتور عوض القرني تغريدة للكاتبة الأردنية على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” تسأل فيها متابعيها حول مساندة المملكة من عدمها.
وسألت الكاتبة عبر تصويت إلكتروني أجرته قائلة: “السعودية اتّخذت قرارات ولها مواقف نرفضها ولا زلنا، هناك عدو متربص بها وبنا، هل من الحكمة أن نقف في خندق العدو -إنتقاما منها- أم من العدل أن:
1- أقف معها ولا أخلط الأوراق.
2- أشمت بها وأنتقم بالتحريض.
3- لا يعنيني أمرها وأهلها.
وأثارت الكاتبة إحسان الفقيه جدلاً واسعا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتغريدتها هذه.
تعليقات ( 140 )
ابوعبدالرحمن" : لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ"
احمدومين تكون هذي
اخونجيهل وقفت للسلام الملكي هذا اليوم ؟!!
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنمشوارك طويل معي بس اترك الهرطقه و روح حرر بلادك من الفرس يا من تسمي الرحال
اخونجي93 % من الاردنيين قالوا : (( أقف معها ولا أخلط الأوراق)) ومع ذلك يصر على إعادة التغريد (( امرهم عجيب ؟!!! بل غريب
ساريتعليق 108 مقاطع مخزية ودليل ادانه على تكفيرهم وتطرفهم على أهل السنه افتراء على الله ورسوله مانقول إلا الله يهديهم أو يسلط عليهم غضبه
فوق هام السحبهذا الكا ئن الاخونجي ماذا يريد؟ لم ولن يتحقق بإذن الله تعالى إي هدف من أهداف الاخونجية وسيموتون بحسرتهم .
اخونجيهل سيأتي وقت فيتبرأوا من الاخوان وينسبوهم للمجوس كما نسبوا داعش والقاعدة للمجوس ؟! لا أستبعد (( فالقفز من المركب شيمتهم ))
يوسفابن الوطن اصبته في مقتل وجته ام الركب رخال
يوسفمهما بلغت قذارة الداعشي فان الصفوي يفوقه بمراحل . الداعشي قذارته على نفسه اما الصفوي قذارته على نفسه واهل بيته وماحوله قذارة مفتوحة جعلها بوجهه
فوق هام السحبولماذا يعيدها هذا الرجل توجهاته عدوانية نحو بلده .( الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها ) نسأل ألله أن يرد كيدهم في نحورهم
...انبه إلى أن..الآن على الهواء مباشره الشيخ عدنان العرعور على قناة وصال ...
اخونجي61 القرنى اعادة تغريدتها ليوضح حقد القوم (( إن أراد ذلك فهو مفرق )) وإن لم يرد ذلك فهو ماذا ؟ !!! 93% الجموهما حجرا
عدد التعليقات:5460
الرحااالالمغص مرض سهل التخلص منه..والدةاغش مثل المغص واخراجهم اسهل بكثير من ذلك..وطريقة اخراجهم مت الحياه اقذر من ان تنظر اليهم وانت تخرجهم من حياتك
يوسفابن الوطن لما جبت سيرة الدعس رخال انتفض ولمس حنوكة هههههههه
عدد التعليقات:5460
الرحااالالمذله الحقيقيه..انك تتبع شياطين الانس ..يقذفوتك في بحور الضياع..لا مجاديف لديك..ولا سترة نجاة تلف بك..جعلوك وحيدا تصارع امواج بحور الضياع لوحدك
اخونجيالغريب أن عرى الاخوان تنتقض عروة عروة .. وما زالوا واهمين 93 % اخرسوا خونة الاوطان ومع ذلك يصر على اعادة التغريدة
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنليه اصابك مغص من تعليقي يا مسمي الرحال
عدد التعليقات:5460
الرحااالالمذله انك تعيش تحت اقدام الدواعش القذرين..
زائر70بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي لافي السماء ولافي الارض وهو السميع العليم اللهم يمن يخضع اليك من في السماوات والارض ان تحماء وطنا امنا التي عشنابحضانها
اخونجيويأتيك بالأخبار من تزود ؟!!
يوسفرخال لما تجيب سيرة سيدك وسيد العالم رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم .خسارة عقولكم الصغيرة المشبعة بالتقية
جرهماحسان ليبراليه وهذه قيمهم وتوجهاتهم تجاه الوطن اعادها الشيخ ليبين للغوغاء اصحاب العنصريه نماذج عن فكر الليبراليه محقهم الله
اخونجيهل عرفت الاخوان هذا اليوم ؟! اظن ذلك
عدد التعليقات:1977
توووووونسيةومن هذه المتخلفة اول مرة أسمع عنها اصلا الشعب الأردني أصيل ومدافع عن مبادئه ولا تمثله هذه الغوغائية وأسلوبها بهذا الوقت يوضح شخصيتها الشامتة والحاقدة
اخونجياحسان الفقيه 27، 2014 هذا هو ابن العم #اردوغان . فمن أنتم ؟ ومن الذي يستحقّ ولائي التام ؟ و هل أردوغان زعيم حزب ام زعيم أمّة أم رمز من رموز الإسلام
اخونجيويأتيك من يأتيك ويقول : (( ليس أخوان ))
احمدكما ينتقدنا الغير،نستطيع ان ننتقدهم في أمور كثيرة لاتعد ولا تحصى
ميرنداتعليق64..أ.عمر السميري تعليق جميل ورائع..شكرا..الله يسعدك
اخونجي93 % من الشعب الاردني ردوا على خونة الأوطان (( سنقف معها ولن نخلط الأوراق )) هل أعماكم الله عن حقيقتكم ليفضحكم لخلقة ؟!! بدأت أشك في قدراتهم
تعليق 92بسم الله عليك ويش فيك جالس تهذي
عدد التعليقات:5460
الرحااالانتهى عصر المتشددين الدواعش القذرين..لم تشرق لهم شمس و سلمان الحزم موجود..لثغكم التاريخ والزمن و حتى مزبلة التاريخ لاتتشرف باحتضان اجسادكم النتنه
اخونجي93 % (( أقف معها ولا أخلط الأوراق )) ومع ذلك لم يرتدع الخونة ولم يدركوا أن الشعب الاردني نبذهم وبقية الشعوب !! ومع ذلك يصر على إعادة تغريدها ؟؟!!
علي1عليه وسلم )) مشركي قريش واهل الكتاب من اليهود والنصارى وجادل به المنافقين
اخونجيوما زال الاخوان في غيهم سائرون ؟؟
عدد التعليقات:5460
الرحااالالمذله ليس ان تعيش في فقر..المذله انك تعيش عمرك كله خلف اناس تظنهم انهم منجاه لك..وفي الأخير السفينه غرقت بهم وبك..ك قطيع الغنم في سفينة الاعمى
علي1رحال يقول هل الرسول الرحمه يجادل او جادل شخص ما .الظاهر انك لم تقرأ القران .القرآن اكثر اياته جدال بين الحق والباطل .القرآن جادل به الرسول صل الله
القناص2خلط الدين بالسياسه مقصد بعض الناس الذين لهم اهواء معروفه يغيبون زمن ويظهرون حسب الفرصه والطلب البعض دعاة فتنه مذهبيه وقودها السذج من الطرفين يجب الحذر
القناص2خلط الدين بالسياسه مقصد بعض الناس الذين لهم اهواء معروفه يغيبون زمن ويظهرون حسب الفرصه والطلب البعض دعاة فتنه مذهبيه وقودها السذج من الطرفين يجب الحذر
اخونجيواحد يعزز لأخونجية ؟!!
اخونجييبدو أن سقوط الاخوان الخونة في الانتخابات الاردنية (( أخرجهم من الجحور والسراديب ))
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقهسيدتي هل أنتي سعيدة بوطنك ؟؟؟؟؟ نعــــــــم \ وطنك منتصر بانسانه. لالالالا وطنك منهزم من ارهابه.
سعودي وكلي فخروليعلم جيراننا ان الحضارة العربية والإسلامية بدأت من الارض المباركة في بلدنا العزيز الشامخ ولذا فلنا خصوصية لوجود الحرمين الشريفين في السعودية
عبدالعزيز//ونحن نقول لك **** بشبكات التواصل اننا فدا مملكة سلمان ونفديها بارواحنا ومعها بكل شئ وسندوس كل من يعادينا
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنانتهاء عصر جماعة ايران المفلسين
اخونجي70 عمر السميري فان ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله (( ومن يبتغيها بحزب اخوان له لا عزة له ))
سعودي وكلي فخرفي الاْردن عرب أقحاح رجال ونساء وليس لدينا شك في ان فيهم من الحكمة والإدراك لما يدور حولنا.نحن وقفنا مع الاْردن في عدت أزمات مالية مرت به
عدد التعليقات:5460
الرحااالماحد ماسكك..روح ادعس على زواحف ايران..ولا بس كلام ..تهايط هنا وانت منسدح
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنالمذله انك تعيش عميل تحت اقدام الفرس
اخونجيكيف نشعر من يقفون معك أنك في خندق غير خندقنا
عدد التعليقات:5460
الرحااالشرع الله يختلف عن شرع المتشددين الدواعش القذرين..لهذا الاوروبيين ازدهروا لأنهم لم يعرفوا ذلم الدين المتشدد الداعشي القذر
حسن العبداللهمحد خرب البلد الا بعض الزيود ومشاكلهم جار مؤذي
اخونجيهل أخرجت الاخونجية ما في نفسك ؟!!
عبد الرحمنلا عز لنا، إلا بتطبيق شرع الله كما يجب وعلى الجميع الكبير والصغير .
اخونجيالاخونجية إخوان للأخونجيات
عدد التعليقات:5460
الرحااالالاوروبيين تقدموا وانتجوا في بلدانهم *****
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنالدعس على ارقاب زواحف ايران واجب وطني
سعودي فاهمكذابين يقولون كاتبه متميزه ولم يقراوا لها ولا صفحه
ةةةةالإخونجيية يرتوتون لبعض
عدد التعليقات:5460
الرحااالاللسلام ليس بالاقوال المتشدده..ولا بالأفعال المشينه..الاسلام بالكلمه الجميله
سعودي فاهملماذا لم تعيد تغريده السفير المبجل احمد القطان عندما قال مصير بشار كمصير كل طاغيه كهتلر وصدام
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقهمن يقمع امرأة ويهينها ويسلبها كامل حقوقها هو يمارس سياسة استبداد وتسلط عليها . تبدأ من داخل منزلها وينتهي بها المطاف الى قتلها وقبرها.سياسة الأخونجي.
اخونجيماذا تعرف ؟ عن الاخت إحسان ؟؟ هل تعرف أنها اخت لأخ
سعودي فاهملماذا لم تعيد تغريده الجبير لما قال الحوثيين جيراننا
عدد التعليقات:14122
عمر السميريفان ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنلعن الله الأخوان و الزيود و من يتعاطف معهم
32بل لأنها اخونجية تدس السم في العسل وكلهم كذا
متابع المرصدالمملكة ماهي بحاجه لهذه الكويتبه ومن يُعجب فيها لا وهي واقفة ولا لاحتى منبطحة..
عدد التعليقات:14122
عمر السميرينحن قوم اعزنا الله بالاسلام
اخونجيتغريدة مضمونها رسالة (( هل أقف مع المملكة أم أشمت وأنتقم بالتحريض !! )) لك ما شئت
عدد التعليقات:14122
عمر السميريلم يحقق العرب اي تقدم في تاريخهم الا عندما طبقوا شرع الله
اخونجي(عوض ) فعل أحسانا في ( إحسان ) فتواضع عوض ليعيد تغريدة إحسان
تعليق 36من يريد وهو صادق في تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام . لا يختفي ويخرج في وقت ظروف الامة ويجلس يتموج يمين وشمال . ويتتبع موضوع التقية .
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقههل تريدون مشاهدة نور لوطن .فقط حين تجدون امرأة منتصرة فيه نالت كل حقوقها التي تطالب بها.
سوط الحقيا سادة .. تذكرون استفتاء طارق السويدان قبل أيام في تويتر " الذل والكرامة والحرية.." اعادة القرني للتغريدة هذه لها هدف خبيث مثل استفتاء السويدان؟؟؟
عدد التعليقات:14122
عمر السميريالدين منتصر مهما بلغت قوة اعدائه
عدد التعليقات:5460
الرحااالمن يقول سنة النبي..هل رسول الرحمه يجادل او قد جادل شخص ما..هل رسول الله قد دخل في نقاش مع كان او من كان..هل رسول الله يشمت في مخلوق..عقول متشدده
سار888ألسعوديه فيها رجال صادقين مخلصين لله ثم لولات أمرهم لايضرهم من وقف ضدهم او معهم وقت حامي الوطيس لانريد راتب نريد قلت تمر وزير ماء
عدد التعليقات:14122
عمر السميريولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقهمحال أن تجد أخونجي متشدد بفكر متأخر ظلامي وقلب خائن ينهض وطن أو ينتصر وهو من يقوده.
سعودي فاهمالاخوانيين والاخوانيات خبثاء ومن اخبث انواع البشر
عدد التعليقات:14122
عمر السميرييريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
عدد التعليقات:5460
الرحااالفيه اشخاص هنا متواجدون..لايدافع عن الدين..ولا همه الاسلام..المهم عنده..كيف يقف مع من يظنهم طريقه الى الجنه..لا يا الطيب..طريق الهلاك هو ما انت متبعه
بقايا مشاعرالانريد وقفة احسان من احد نحن اوقوياء بالحق والله معنا ولاتخيفنا تهديدات احد لاعدو ظالم ولاقريب طامع اقوياء بشعبنا وليتنا ناخذ عبره من اشقاء المصالح
سعودي فاهمهذا شكل يطبق سنه ههههههه
اخونجي(( الأخ عوض & أعاد تغريدة & الاخت احسان )) (( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ))
عدد التعليقات:5460
الرحااالمن هم اقذر مخلوقات الله..الذين تعتمد عليهم..وتظن انهم انظف ماخلقه الله..واطهر مخلوقاته..وتصدق مايقولونه..وتموت انت ع ذلك..وفي الأخير..ماكانوا الا سراب
سعودي فاهميعيشون بيننا بالتجنس وقلوبهم عند بعض في تويتر
عدد التعليقات:14122
عمر السميريهم لا يستطيعون ان ينتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خوفا من انكشاف امرهم لذلك يلجؤون لمهاجمة كل من يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام
سوط الحقمن يقول لا شيء فيها فهو اما ساذج او صاحب هوى .. الاخوان لايكتبون اعتباطا وعلى رأسهم هذا الذكر .. تغريدة في ظاهرها الجنة وما بين سطورها الجحيم ..؟؟؟؟
سعودي فاهممن قال لكم ان من يدافع عن الدين الاسلامي الحنيف من صوره لحيه
اخونجي(( عوض & و & احسان )) أعاد عوض تغريدة احسان ... هل هذا من باب الإحسان ؟!!
ااببووححممووددالمملكة بأبنائها المخلصين الشرفاء .. قادرة على دحر كل متربص لئيم .. وصفع كل خسيس بالخارج والداخل !!
عدد التعليقات:5460
الرحااالللأسف..وصلنا الى عام 2016..ومازال فيه ناس ينخدعون بالمظاهر..كم انسان طيب القلب..صدقته تعدت حدود الجزيره..و طيبه يغطي كل جيرانه..ومظهره ليس كما تتوقعون
عدد التعليقات:14122
عمر السميرياللبراليين والصفويين يثورون عندما يرون رجل يطبق سنة النبي عليه السلام
سعودي فاهمكل ماشاهدوا ابولحيه قالوا عجائب فيه حتى صار معصوم من الخطأ ولكن هؤلاء مأربهم اخرى حتى الساردار الهندي له لحيه اطول واطول
07انتم هاجمتم الكاتبه وانتم ما انتم دارين عن الطبخه الكاتبه قصدها وحده الصف وان كانت هناك لها مواقف وارى مخالفه لكنها باستبيانها تدعوا الى وحده الصف
اخونجي(( عوض )) أعاد تغريدة (( احسان ))
عدد التعليقات:10842
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=nL8uZro3d7Y
عدد التعليقات:5460
الرحااالللأسف الكثير يظن الشخص المتدين لابد ان يكون ملتحي..ثوب قصير..شماغ منسوف..لا والله ..البس بنطلون..واحلق لحيتك..والبس كاب..المهم ان يكون الدين في قلبك
علي1حتى تغريدة الاخت ليس فيها شيء .(هل من الحكمة ان نقف في خندق العدو )وقبلها هناك عدو متربص بها وبنا وكأنها تقول ليس الحكمة ان نقف ضدها مهما اختلفنا معها
بقايا مشاعراتقف مع المملكه لما كانت تدعمهم بالاموال والبترول لكن الحين خلص الدعم خالتي وخالتك وتفرقو الخالات انتهت المصلحه وبانت الوجوه على حقيقتها .شعوب انتهازيه
اخونجي(( عوض & و & احسان )) موضع جدير بالبيان
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقهالأخوان الخونة والمتشددين الارهابيين هم اكبر عدو لكل وطن يتواجدون فيه ولكل شعب يعيشون بينه ومعه.
اخونجي(( عوض & و & احسان ))
لاعزة لنا الابالاسلامحنا الحين بلشانين بكتابنا اليبراليين الذين يقفون ضد ديننا ومجتمعنا ايش دخل الغريب فينا هذي والله النشبه الله يكون في العون اعدائنا كثر
عدد التعليقات:10842
برق الحرم((((قد ساءنا ((إرهاب)) من بلغوا بنا .....طرفي نقيض الحبل....بئس الحابل)))))))
عدد التعليقات:5460
الرحااالالاسلام علمنا..ان لانعتدي ع احد..ان لانشمت في احد..ان لانكابر ع احد..ان نكون بسطاء ورحومين ع جميع مخلوقات الله..للأسف تعلموا عكس ذلك
عدد التعليقات:10842
برق الحرم(((((هذي أخوتنا على جمر الغضا.......تمشي وتلبس من أساها ...دُملجا.....ورأت دجى ((الأحقاد حول قلوبنا ....فتعجبت من ليلنا لما......سجا)))
عزوياعالم الاخوان خبث تابعوا كل مشكله او حدث تجدهم امامك
منىالأخوانجية طول عمرهم خونة وكلهم سوا هو وهي
سعودي فاهمتعليقات ١٤ و ١٢ و٩و٧و٣ من اذكى القراء فهموا مقصدها والباقين في سبات
علي1بعض الناس يدور الزلة على المشايخ .ويضعون كلامهم في غير محله .الشيخ اعاد التغريده لما فيها من استفتاء .اقف معها ولا اخلط الاوراق 93%
بن ملجمت9-زمن الذكريات((الدعوى تساؤلات علامك طاير في العجة وتاج وماتاج وقبلة ومسجد عيد الموضوع تساؤل اركد بارك الله فيك لا تفشل نفسك))
إستشاري صحوأيش دخل الكاتبة الأردنية فينا ...نحن مبتلشين بكتابنا ...نحن في وقت يجب أن نكون في خندق واحد ونحن صف واحد ويد واحدة وهذا وضعنا الآن رغم المشككين .
عدد التعليقات:184
الصميلعرب الشمال يحقدون على السعودية وأهلها ويفرحون لو حل بنا مكروه لكن نقول موتوا بغيضكم لن تنالوا خيرا وسيحفظ الله هذه البلاد وأهلها
بن ملجمكل واحد حر يقول مابخاطره
عدد التعليقات:14122
عمر السميرياحبك في الله ي شيخ عوض القرني
زمن الذكرياتالمملكه تاج راسك وتاج راس كل مسلم كفايه فخرا انها قبله المسلمين وكفايه فخرا اهتمامها براحه الحجيج وابناء الوطن يفدونها بارواحهم وما لحد منه عليناموتي
مافهمة الموضوع .هذي الأيام سار يطلع لنا مواضيع مبهمة سواء من دعاه او كتاب.وكنهم يريدون استغلال الظروف واستعداء بعض الدول.لكن على حكومتنا التحرك للجم هذي الاذناب
احمداعترف بالتحريض
عدد التعليقات:14122
عمر السميريالسعوديه دولة الحرمين الشريفين ولا يحبها الا راعي دين ولا يكرهها الا اعداء الدين
عدد التعليقات:14122
عمر السميرياحسان الفقيه مرأه تسوى مئات الرجال من اللبراليين والصفويين
عدد التعليقات:14122
عمر السميريالكاتبه احسان الفقيه كاتبه اردنيه متميزه
رحمهالاخوان اولياء بعض فهم يعرفون بعضهم ويتواجدون في كل دوله وهذه احسان كثير ما تنعت الامارات بسوء بعد ما شحطوهم