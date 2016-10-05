القرني يعيد تغريدة “الفقيه”: “هل أقف مع المملكة أم أشمت وأنتقم بالتحريض” ؟!

صحيفة المرصد: أعاد الداعية الدكتور عوض القرني تغريدة للكاتبة الأردنية على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” تسأل فيها متابعيها حول مساندة المملكة من عدمها.

وسألت الكاتبة عبر تصويت إلكتروني أجرته قائلة: “السعودية اتّخذت قرارات ولها مواقف نرفضها ولا زلنا، هناك عدو متربص بها وبنا، هل من الحكمة أن نقف في خندق العدو -إنتقاما منها- أم من العدل أن:

1- أقف معها ولا أخلط الأوراق.

2- أشمت بها وأنتقم بالتحريض.

3- لا يعنيني أمرها وأهلها.

وأثارت الكاتبة إحسان الفقيه جدلاً واسعا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتغريدتها هذه.