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القرني يعيد تغريدة “الفقيه”: “هل أقف مع المملكة أم أشمت وأنتقم بالتحريض” ؟!

5 أكتوبر, 2016 , 20:55 م
القرني يعيد تغريدة “الفقيه”: “هل أقف مع المملكة أم أشمت وأنتقم بالتحريض” ؟!
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صحيفة المرصد: أعاد الداعية الدكتور عوض القرني تغريدة للكاتبة الأردنية على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” تسأل فيها متابعيها حول مساندة المملكة من عدمها.

وسألت الكاتبة عبر تصويت إلكتروني أجرته قائلة: “السعودية اتّخذت قرارات ولها مواقف نرفضها ولا زلنا، هناك عدو متربص بها وبنا، هل من الحكمة أن نقف في خندق العدو -إنتقاما منها- أم من العدل أن:
1- أقف معها ولا أخلط الأوراق.
2- أشمت بها وأنتقم بالتحريض.
3- لا يعنيني أمرها وأهلها.

وأثارت الكاتبة إحسان الفقيه جدلاً واسعا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتغريدتها هذه.

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تعليقات ( 140 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 140
    5 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    ابوعبدالرحمن

    " : لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 139
    5 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    احمد

    ومين تكون هذي
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  3. 138
    5 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    اخونجي

    هل وقفت للسلام الملكي هذا اليوم ؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 137
    5 أكتوبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    مشوارك طويل معي بس اترك الهرطقه و روح حرر بلادك من الفرس يا من تسمي الرحال
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  5. 136
    5 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    اخونجي

    93 % من الاردنيين قالوا : (( أقف معها ولا أخلط الأوراق)) ومع ذلك يصر على إعادة التغريد (( امرهم عجيب ؟!!! بل غريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 135
    5 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    ساري

    تعليق 108 مقاطع مخزية ودليل ادانه على تكفيرهم وتطرفهم على أهل السنه افتراء على الله ورسوله مانقول إلا الله يهديهم أو يسلط عليهم غضبه
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  7. 134
    5 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    فوق هام السحب

    هذا الكا ئن الاخونجي ماذا يريد؟ لم ولن يتحقق بإذن الله تعالى إي هدف من أهداف الاخونجية وسيموتون بحسرتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 133
    5 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    اخونجي

    هل سيأتي وقت فيتبرأوا من الاخوان وينسبوهم للمجوس كما نسبوا داعش والقاعدة للمجوس ؟! لا أستبعد (( فالقفز من المركب شيمتهم ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 132
    5 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    يوسف

    ابن الوطن اصبته في مقتل وجته ام الركب رخال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 131
    5 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    يوسف

    مهما بلغت قذارة الداعشي فان الصفوي يفوقه بمراحل . الداعشي قذارته على نفسه اما الصفوي قذارته على نفسه واهل بيته وماحوله قذارة مفتوحة جعلها بوجهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 130
    5 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    فوق هام السحب

    ولماذا يعيدها هذا الرجل توجهاته عدوانية نحو بلده .( الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها ) نسأل ألله أن يرد كيدهم في نحورهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 129
    5 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    ...انبه إلى أن..

    الآن على الهواء مباشره الشيخ عدنان العرعور على قناة وصال ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 128
    5 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    اخونجي

    61 القرنى اعادة تغريدتها ليوضح حقد القوم (( إن أراد ذلك فهو مفرق )) وإن لم يرد ذلك فهو ماذا ؟ !!! 93% الجموهما حجرا
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  14. 127
    5 أكتوبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    المغص مرض سهل التخلص منه..والدةاغش مثل المغص واخراجهم اسهل بكثير من ذلك..وطريقة اخراجهم مت الحياه اقذر من ان تنظر اليهم وانت تخرجهم من حياتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 126
    5 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    يوسف

    ابن الوطن لما جبت سيرة الدعس رخال انتفض ولمس حنوكة هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 125
    5 أكتوبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    المذله الحقيقيه..انك تتبع شياطين الانس ..يقذفوتك في بحور الضياع..لا مجاديف لديك..ولا سترة نجاة تلف بك..جعلوك وحيدا تصارع امواج بحور الضياع لوحدك
    لا يعجبني(28) اعجبني(1)
  17. 124
    5 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    اخونجي

    الغريب أن عرى الاخوان تنتقض عروة عروة .. وما زالوا واهمين 93 % اخرسوا خونة الاوطان ومع ذلك يصر على اعادة التغريدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 123
    5 أكتوبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    ليه اصابك مغص من تعليقي يا مسمي الرحال
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  19. 122
    5 أكتوبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    المذله انك تعيش تحت اقدام الدواعش القذرين..
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  20. 121
    5 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    زائر70

    بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي لافي السماء ولافي الارض وهو السميع العليم اللهم يمن يخضع اليك من في السماوات والارض ان تحماء وطنا امنا التي عشنابحضانها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 120
    5 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    اخونجي

    ويأتيك بالأخبار من تزود ؟!!
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  22. 119
    5 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    يوسف

    رخال لما تجيب سيرة سيدك وسيد العالم رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم .خسارة عقولكم الصغيرة المشبعة بالتقية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 118
    5 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    جرهم

    احسان ليبراليه وهذه قيمهم وتوجهاتهم تجاه الوطن اعادها الشيخ ليبين للغوغاء اصحاب العنصريه نماذج عن فكر الليبراليه محقهم الله
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  24. 117
    5 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    اخونجي

    هل عرفت الاخوان هذا اليوم ؟! اظن ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 116
    5 أكتوبر, 2016 , 22:01 م
    عدد التعليقات:1977

    توووووونسية

    ومن هذه المتخلفة اول مرة أسمع عنها اصلا الشعب الأردني أصيل ومدافع عن مبادئه ولا تمثله هذه الغوغائية وأسلوبها بهذا الوقت يوضح شخصيتها الشامتة والحاقدة
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  26. 115
    5 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    اخونجي

    احسان الفقيه 27، 2014 هذا هو ابن العم #اردوغان . فمن أنتم ؟ ومن الذي يستحقّ ولائي التام ؟ و هل أردوغان زعيم حزب ام زعيم أمّة أم رمز من رموز الإسلام
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  27. 114
    5 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    السعودية وقفت مع الأردن ومع كثير من الدول العربية فلا مزايدة على مواقف المملكة وإحسان الفقيه لا يعجبها دور المملكة الريادي والإسلامي وتحاول الإثارة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 113
    5 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    اخونجي

    ويأتيك من يأتيك ويقول : (( ليس أخوان ))
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  29. 112
    5 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    احمد

    كما ينتقدنا الغير،نستطيع ان ننتقدهم في أمور كثيرة لاتعد ولا تحصى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 111
    5 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    ميرندا

    تعليق64..أ.عمر السميري تعليق جميل ورائع..شكرا..الله يسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 110
    5 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    اخونجي

    93 % من الشعب الاردني ردوا على خونة الأوطان (( سنقف معها ولن نخلط الأوراق )) هل أعماكم الله عن حقيقتكم ليفضحكم لخلقة ؟!! بدأت أشك في قدراتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 109
    5 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    تعليق 92

    بسم الله عليك ويش فيك جالس تهذي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 108
    5 أكتوبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    انتهى عصر المتشددين الدواعش القذرين..لم تشرق لهم شمس و سلمان الحزم موجود..لثغكم التاريخ والزمن و حتى مزبلة التاريخ لاتتشرف باحتضان اجسادكم النتنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 107
    5 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    اخونجي

    93 % (( أقف معها ولا أخلط الأوراق )) ومع ذلك لم يرتدع الخونة ولم يدركوا أن الشعب الاردني نبذهم وبقية الشعوب !! ومع ذلك يصر على إعادة تغريدها ؟؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 106
    5 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    علي1

    عليه وسلم )) مشركي قريش واهل الكتاب من اليهود والنصارى وجادل به المنافقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 105
    5 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    اخونجي

    وما زال الاخوان في غيهم سائرون ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 104
    5 أكتوبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    المذله ليس ان تعيش في فقر..المذله انك تعيش عمرك كله خلف اناس تظنهم انهم منجاه لك..وفي الأخير السفينه غرقت بهم وبك..ك قطيع الغنم في سفينة الاعمى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 103
    5 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    علي1

    رحال يقول هل الرسول الرحمه يجادل او جادل شخص ما .الظاهر انك لم تقرأ القران .القرآن اكثر اياته جدال بين الحق والباطل .القرآن جادل به الرسول صل الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 102
    5 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    القناص2

    خلط الدين بالسياسه مقصد بعض الناس الذين لهم اهواء معروفه يغيبون زمن ويظهرون حسب الفرصه والطلب البعض دعاة فتنه مذهبيه وقودها السذج من الطرفين يجب الحذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 101
    5 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    القناص2

    خلط الدين بالسياسه مقصد بعض الناس الذين لهم اهواء معروفه يغيبون زمن ويظهرون حسب الفرصه والطلب البعض دعاة فتنه مذهبيه وقودها السذج من الطرفين يجب الحذر
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  41. 100
    5 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    هذا الوطن مادامه متمسك بكتاب ربه وسنة نبيه بإذن الله لن يكون فى حاجة احد غير الله فهو الوطن الذى هم بحاجته وهو صاحب اليد العليا ولها لمن والفضل عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 99
    5 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    اخونجي

    واحد يعزز لأخونجية ؟!!
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  43. 98
    5 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    اخونجي

    يبدو أن سقوط الاخوان الخونة في الانتخابات الاردنية (( أخرجهم من الجحور والسراديب ))
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  44. 97
    5 أكتوبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    سيدتي هل أنتي سعيدة بوطنك ؟؟؟؟؟ نعــــــــم \ وطنك منتصر بانسانه. لالالالا وطنك منهزم من ارهابه.
    لا يعجبني(19) اعجبني(1)
  45. 96
    5 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    سعودي وكلي فخر

    وليعلم جيراننا ان الحضارة العربية والإسلامية بدأت من الارض المباركة في بلدنا العزيز الشامخ ولذا فلنا خصوصية لوجود الحرمين الشريفين في السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 95
    5 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    عبدالعزيز//

    ونحن نقول لك **** بشبكات التواصل اننا فدا مملكة سلمان ونفديها بارواحنا ومعها بكل شئ وسندوس كل من يعادينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 94
    5 أكتوبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    انتهاء عصر جماعة ايران المفلسين
    لا يعجبني(18) اعجبني(0)
  48. 93
    5 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    اخونجي

    70 عمر السميري فان ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله (( ومن يبتغيها بحزب اخوان له لا عزة له ))
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  49. 92
    5 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    سعودي وكلي فخر

    في الاْردن عرب أقحاح رجال ونساء وليس لدينا شك في ان فيهم من الحكمة والإدراك لما يدور حولنا.نحن وقفنا مع الاْردن في عدت أزمات مالية مرت به
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 91
    5 أكتوبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    ماحد ماسكك..روح ادعس على زواحف ايران..ولا بس كلام ..تهايط هنا وانت منسدح
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)
  51. 90
    5 أكتوبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    المذله انك تعيش عميل تحت اقدام الفرس
    لا يعجبني(18) اعجبني(0)
  52. 89
    5 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    اخونجي

    كيف نشعر من يقفون معك أنك في خندق غير خندقنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 88
    5 أكتوبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    شرع الله يختلف عن شرع المتشددين الدواعش القذرين..لهذا الاوروبيين ازدهروا لأنهم لم يعرفوا ذلم الدين المتشدد الداعشي القذر
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  54. 87
    5 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    حسن العبدالله

    محد خرب البلد الا بعض الزيود ومشاكلهم جار مؤذي
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  55. 86
    5 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    اخونجي

    هل أخرجت الاخونجية ما في نفسك ؟!!
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  56. 85
    5 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    عبد الرحمن

    لا عز لنا، إلا بتطبيق شرع الله كما يجب وعلى الجميع الكبير والصغير .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  57. 84
    5 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    اخونجي

    الاخونجية إخوان للأخونجيات
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  58. 83
    5 أكتوبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    الاوروبيين تقدموا وانتجوا في بلدانهم *****
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  59. 82
    5 أكتوبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    الدعس على ارقاب زواحف ايران واجب وطني
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  60. 81
    5 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    سعودي فاهم

    كذابين يقولون كاتبه متميزه ولم يقراوا لها ولا صفحه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  61. 80
    5 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    ةةةة

    الإخونجيية يرتوتون لبعض
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  62. 79
    5 أكتوبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    اللسلام ليس بالاقوال المتشدده..ولا بالأفعال المشينه..الاسلام بالكلمه الجميله
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  63. 78
    5 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    سعودي فاهم

    لماذا لم تعيد تغريده السفير المبجل احمد القطان عندما قال مصير بشار كمصير كل طاغيه كهتلر وصدام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 77
    5 أكتوبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    من يقمع امرأة ويهينها ويسلبها كامل حقوقها هو يمارس سياسة استبداد وتسلط عليها . تبدأ من داخل منزلها وينتهي بها المطاف الى قتلها وقبرها.سياسة الأخونجي.
    لا يعجبني(27) اعجبني(0)
  65. 76
    5 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    اخونجي

    ماذا تعرف ؟ عن الاخت إحسان ؟؟ هل تعرف أنها اخت لأخ
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  66. 75
    5 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    سعودي فاهم

    لماذا لم تعيد تغريده الجبير لما قال الحوثيين جيراننا
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  67. 74
    5 أكتوبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    فان ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 73
    5 أكتوبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    لعن الله الأخوان و الزيود و من يتعاطف معهم
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  69. 72
    5 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    32

    بل لأنها اخونجية تدس السم في العسل وكلهم كذا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  70. 71
    5 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    متابع المرصد

    المملكة ماهي بحاجه لهذه الكويتبه ومن يُعجب فيها لا وهي واقفة ولا لاحتى منبطحة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 70
    5 أكتوبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 69
    5 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    اخونجي

    تغريدة مضمونها رسالة (( هل أقف مع المملكة أم أشمت وأنتقم بالتحريض !! )) لك ما شئت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 68
    5 أكتوبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    لم يحقق العرب اي تقدم في تاريخهم الا عندما طبقوا شرع الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  74. 67
    5 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    اخونجي

    (عوض ) فعل أحسانا في ( إحسان ) فتواضع عوض ليعيد تغريدة إحسان
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  75. 66
    5 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    تعليق 36

    من يريد وهو صادق في تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام . لا يختفي ويخرج في وقت ظروف الامة ويجلس يتموج يمين وشمال . ويتتبع موضوع التقية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 65
    5 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    القرنى اعادة تغريدتها ليوضح حقد القوم وأن معروفك معهم مثل جزاء ام عامر مهما عملت لهم تجدهم يتحينون الفرصه للنقضاض عليك لكن هياهات عليهم بعون الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  77. 64
    5 أكتوبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    هل تريدون مشاهدة نور لوطن .فقط حين تجدون امرأة منتصرة فيه نالت كل حقوقها التي تطالب بها.
    لا يعجبني(40) اعجبني(1)
  78. 63
    5 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    سوط الحق

    يا سادة .. تذكرون استفتاء طارق السويدان قبل أيام في تويتر " الذل والكرامة والحرية.." اعادة القرني للتغريدة هذه لها هدف خبيث مثل استفتاء السويدان؟؟؟
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  79. 62
    5 أكتوبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    الدين منتصر مهما بلغت قوة اعدائه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  80. 61
    5 أكتوبر, 2016 , 21:36 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    من يقول سنة النبي..هل رسول الرحمه يجادل او قد جادل شخص ما..هل رسول الله قد دخل في نقاش مع كان او من كان..هل رسول الله يشمت في مخلوق..عقول متشدده
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  81. 60
    5 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    سار888

    ألسعوديه فيها رجال صادقين مخلصين لله ثم لولات أمرهم لايضرهم من وقف ضدهم او معهم وقت حامي الوطيس لانريد راتب نريد قلت تمر وزير ماء
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  82. 59
    5 أكتوبر, 2016 , 21:36 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 58
    5 أكتوبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    محال أن تجد أخونجي متشدد بفكر متأخر ظلامي وقلب خائن ينهض وطن أو ينتصر وهو من يقوده.
    لا يعجبني(50) اعجبني(1)
  84. 57
    5 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    سعودي فاهم

    الاخوانيين والاخوانيات خبثاء ومن اخبث انواع البشر
    لا يعجبني(26) اعجبني(2)
  85. 56
    5 أكتوبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 55
    5 أكتوبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    فيه اشخاص هنا متواجدون..لايدافع عن الدين..ولا همه الاسلام..المهم عنده..كيف يقف مع من يظنهم طريقه الى الجنه..لا يا الطيب..طريق الهلاك هو ما انت متبعه
    لا يعجبني(26) اعجبني(1)
  87. 54
    5 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    بقايا مشاعرا

    لانريد وقفة احسان من احد نحن اوقوياء بالحق والله معنا ولاتخيفنا تهديدات احد لاعدو ظالم ولاقريب طامع اقوياء بشعبنا وليتنا ناخذ عبره من اشقاء المصالح
    لا يعجبني(0) اعجبني(29)
  88. 53
    5 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ليش ما قمت للنشيد الوطني ؟ هيا قول لي ليش ما قمت .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  89. 52
    5 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    سعودي فاهم

    هذا شكل يطبق سنه ههههههه
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  90. 51
    5 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    اخونجي

    (( الأخ عوض & أعاد تغريدة & الاخت احسان )) (( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ))
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  91. 50
    5 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    من هم اقذر مخلوقات الله..الذين تعتمد عليهم..وتظن انهم انظف ماخلقه الله..واطهر مخلوقاته..وتصدق مايقولونه..وتموت انت ع ذلك..وفي الأخير..ماكانوا الا سراب
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  92. 49
    5 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    سعودي فاهم

    يعيشون بيننا بالتجنس وقلوبهم عند بعض في تويتر
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  93. 48
    5 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    هم لا يستطيعون ان ينتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خوفا من انكشاف امرهم لذلك يلجؤون لمهاجمة كل من يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 47
    5 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    سوط الحق

    من يقول لا شيء فيها فهو اما ساذج او صاحب هوى .. الاخوان لايكتبون اعتباطا وعلى رأسهم هذا الذكر .. تغريدة في ظاهرها الجنة وما بين سطورها الجحيم ..؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 46
    5 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    سعودي فاهم

    من قال لكم ان من يدافع عن الدين الاسلامي الحنيف من صوره لحيه
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  96. 45
    5 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    اخونجي

    (( عوض & و & احسان )) أعاد عوض تغريدة احسان ... هل هذا من باب الإحسان ؟!!
    لا يعجبني(36) اعجبني(0)
  97. 44
    5 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    ااببووححمموودد

    المملكة بأبنائها المخلصين الشرفاء .. قادرة على دحر كل متربص لئيم .. وصفع كل خسيس بالخارج والداخل !!
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  98. 43
    5 أكتوبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    للأسف..وصلنا الى عام 2016..ومازال فيه ناس ينخدعون بالمظاهر..كم انسان طيب القلب..صدقته تعدت حدود الجزيره..و طيبه يغطي كل جيرانه..ومظهره ليس كما تتوقعون
    لا يعجبني(46) اعجبني(1)
  99. 42
    5 أكتوبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    اللبراليين والصفويين يثورون عندما يرون رجل يطبق سنة النبي عليه السلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  100. 41
    5 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    سعودي فاهم

    كل ماشاهدوا ابولحيه قالوا عجائب فيه حتى صار معصوم من الخطأ ولكن هؤلاء مأربهم اخرى حتى الساردار الهندي له لحيه اطول واطول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 40
    5 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    07

    انتم هاجمتم الكاتبه وانتم ما انتم دارين عن الطبخه الكاتبه قصدها وحده الصف وان كانت هناك لها مواقف وارى مخالفه لكنها باستبيانها تدعوا الى وحده الصف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  102. 39
    5 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    اخونجي

    (( عوض )) أعاد تغريدة (( احسان ))
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  103. 38
    5 أكتوبر, 2016 , 21:27 م
    عدد التعليقات:10842

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=nL8uZro3d7Y
    لا يعجبني(36) اعجبني(1)
  104. 37
    5 أكتوبر, 2016 , 21:26 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    للأسف الكثير يظن الشخص المتدين لابد ان يكون ملتحي..ثوب قصير..شماغ منسوف..لا والله ..البس بنطلون..واحلق لحيتك..والبس كاب..المهم ان يكون الدين في قلبك
    لا يعجبني(36) اعجبني(0)
  105. 36
    5 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    علي1

    حتى تغريدة الاخت ليس فيها شيء .(هل من الحكمة ان نقف في خندق العدو )وقبلها هناك عدو متربص بها وبنا وكأنها تقول ليس الحكمة ان نقف ضدها مهما اختلفنا معها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 35
    5 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    بقايا مشاعرا

    تقف مع المملكه لما كانت تدعمهم بالاموال والبترول لكن الحين خلص الدعم خالتي وخالتك وتفرقو الخالات انتهت المصلحه وبانت الوجوه على حقيقتها .شعوب انتهازيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  107. 34
    5 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    اخونجي

    (( عوض & و & احسان )) موضع جدير بالبيان
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  108. 33
    5 أكتوبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    الأخوان الخونة والمتشددين الارهابيين هم اكبر عدو لكل وطن يتواجدون فيه ولكل شعب يعيشون بينه ومعه.
    لا يعجبني(36) اعجبني(3)
  109. 32
    5 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    اخونجي

    (( عوض & و & احسان ))
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  110. 31
    5 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    لاعزة لنا الابالاسلام

    حنا الحين بلشانين بكتابنا اليبراليين الذين يقفون ضد ديننا ومجتمعنا ايش دخل الغريب فينا هذي والله النشبه الله يكون في العون اعدائنا كثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  111. 30
    5 أكتوبر, 2016 , 21:24 م
    عدد التعليقات:10842

    برق الحرم

    ((((قد ساءنا ((إرهاب)) من بلغوا بنا .....طرفي نقيض الحبل....بئس الحابل)))))))
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  112. 29
    5 أكتوبر, 2016 , 21:24 م
    عدد التعليقات:5460

    الرحااال

    الاسلام علمنا..ان لانعتدي ع احد..ان لانشمت في احد..ان لانكابر ع احد..ان نكون بسطاء ورحومين ع جميع مخلوقات الله..للأسف تعلموا عكس ذلك
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  113. 28
    5 أكتوبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:10842

    برق الحرم

    (((((هذي أخوتنا على جمر الغضا.......تمشي وتلبس من أساها ...دُملجا.....ورأت دجى ((الأحقاد حول قلوبنا ....فتعجبت من ليلنا لما......سجا)))
    لا يعجبني(36) اعجبني(0)
  114. 27
    5 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    عزو

    ياعالم الاخوان خبث تابعوا كل مشكله او حدث تجدهم امامك
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  115. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    جزا الله الشدائد عنا كل خيرعرفتنا عدونا من صديقنا بدأ اصحاب المصالح يكشفون عن وجيههم القبيحة ونقول يابعدكم بإذن الله أن تتشفون فى ربة نعمتكم السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  116. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    سعودي فاهم تعليقات ١٤ و ١٢ و٩و٧و٣ من اذكى القراء فهموا مقصدها والباقين في سبات((على اساس انك انت نفسك ذكي)) بخروه عن العين والحسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  117. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    منى

    الأخوانجية طول عمرهم خونة وكلهم سوا هو وهي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  118. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    *******************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  119. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    سعودي فاهم

    تعليقات ١٤ و ١٢ و٩و٧و٣ من اذكى القراء فهموا مقصدها والباقين في سبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  120. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    علي1

    بعض الناس يدور الزلة على المشايخ .ويضعون كلامهم في غير محله .الشيخ اعاد التغريده لما فيها من استفتاء .اقف معها ولا اخلط الاوراق 93%
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  121. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    الاسلام السياسه المتأخون يبدا بالتحريض الغير مباشر على المملكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  122. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    بن ملجم

    ت9-زمن الذكريات((الدعوى تساؤلات علامك طاير في العجة وتاج وماتاج وقبلة ومسجد عيد الموضوع تساؤل اركد بارك الله فيك لا تفشل نفسك))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    إستشاري صح

    وأيش دخل الكاتبة الأردنية فينا ...نحن مبتلشين بكتابنا ...نحن في وقت يجب أن نكون في خندق واحد ونحن صف واحد ويد واحدة وهذا وضعنا الآن رغم المشككين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:184

    الصميل

    عرب الشمال يحقدون على السعودية وأهلها ويفرحون لو حل بنا مكروه لكن نقول موتوا بغيضكم لن تنالوا خيرا وسيحفظ الله هذه البلاد وأهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    ماشاء الله شيخ اختلاط تويتري مع بنت علنا وتحرمه علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    انتى يانكره ودولتك عايشين على خيرات هذه البلادالتى عم خيرها القاصى والدانى السعودية اكبر من أن تحتاج الى صعلوكه امثالك لتقف معها لعزعتها بربهاوشعبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  127. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    رئيس الاخوان السعودي يبدا ببث سمومه مع اتباعه وتابعاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    بن ملجم

    كل واحد حر يقول مابخاطره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  129. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    احبك في الله ي شيخ عوض القرني
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  130. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    زمن الذكريات

    المملكه تاج راسك وتاج راس كل مسلم كفايه فخرا انها قبله المسلمين وكفايه فخرا اهتمامها براحه الحجيج وابناء الوطن يفدونها بارواحهم وما لحد منه عليناموتي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  131. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    مافهمة الموضوع .

    هذي الأيام سار يطلع لنا مواضيع مبهمة سواء من دعاه او كتاب.وكنهم يريدون استغلال الظروف واستعداء بعض الدول.لكن على حكومتنا التحرك للجم هذي الاذناب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    المغفل على طول اعطاها الدكتوراه قال كاتبه متميزه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  133. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    نقول للكويتبه التى ترغب تصل لشهره وتزود متابعيها على حساب القامات والكيان الشامخ السعودية التى جميع مواقفها ترفعا الرأس لسنا بحاجتك لعتصامنا بالله وحد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  134. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    احمد

    اعترف بالتحريض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  135. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 21:05 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    السعوديه دولة الحرمين الشريفين ولا يحبها الا راعي دين ولا يكرهها الا اعداء الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  136. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    المغفلين كالبهايم لا يعرفون ما تقصد هذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  137. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    احسان الفقيه مرأه تسوى مئات الرجال من اللبراليين والصفويين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  138. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    ديدن الاخوان التحريض شدي عليهم يا المملكه اطردي الاخوان من اراضيك المطهره هذا وقتك راح ينقلبوا علينا وحتى لو حاربنا ايران فسيقفون معها ودخلنا طهران
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  139. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 21:03 م
    عدد التعليقات:14122

    عمر السميري

    الكاتبه احسان الفقيه كاتبه اردنيه متميزه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  140. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    رحمه

    الاخوان اولياء بعض فهم يعرفون بعضهم ويتواجدون في كل دوله وهذه احسان كثير ما تنعت الامارات بسوء بعد ما شحطوهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)

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