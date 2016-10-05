شاهد كيف يتم تسليم الحوثيين الرواتب في اليمن

صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل بأنه لمئات من المواطنين اليمنيين وهم يحاولون تسلم رواتبهم.
حيث أظهر الفيديو لحظة انقضاض المئات من اليمنيين بعد فتح باب المكتب لاستلام رواتبهم .
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 30 )
كويتيالعرب يحسدون الخليج على النعمه التي هم فيها
كويتيعائلتي قضت نحبها بسبب أحتلال الكويت أكره كل العرب الخونه من و قف مع صدام في أعتدائه الغاشم
فنزوليلو انفكوا على الخليج كارثه
كويتيتجرعو كأس المر الذي تجرعناه أبان احتلال الكويت و أيتو صدام على ذلك
كويتيالله بزيدهم فقر وكل من عاون صدام على أحتلال الكويت
ردك نسخه منك..!الحمد لله على كثيرا على نعمك يالله اللهم ارحمهم واغنهم بفضلك ورحمتك انك ع كل شئ قدير
عدد التعليقات:5362
بسمهعهود فين الشماته في الخبر .؟؟؟؟اجرهم ومن حقهم يحصلون عليه ..عٌرض مثل خبر عروض كودو وتهافت الشباب عليه !!!!يعني بدون ضغينه وشماته مجرد اخبار ✋🏻
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنما اقذر من الزيدي الا انت والأخونجيه
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنعهود متى صارو عملاء ايران الخونه شجعان شرفاء الشجعان الشرفاء لايعرفون الخيانه
عدد التعليقات:1977
توووووونسيةالله يعينهم ويرزق كل محتاج من حيث لا يحتسب امين يارب العالمين فيه ناس تدوس على الدولارات بترجلها وبني جلدتهم يلهثون وراء القليل من عرق جبينهم
عدد التعليقات:2797
ابن الوطنهههه مسلسل بنات الرحال على قناة المسيره
deletedنحمد الله على النعمه اللي حن فيها.
كفى كذب، فتنافسوا فيها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم » وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم.
كفى كذبقال رسول الله، قال: فأبشروا وأمّلوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبْسَط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم
زائرمخالف
زائرراتب ضابط من ظباطنا كان كفى هؤلاء اللي دخلو . احنا اليوم نشمت وبكره بيجي دورنا..
الله المستعانتعليق ١ و ٥ قال الله سبحانه وتعالى { مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد } اتق الله فيما تكتب لأنك محاسب على كل صغيرة وكبيرة ف اتق الله في نفسك .
الرويليمع الرغم ان حن اغنى منهم لكن في بعض الأحيان نحس بالفقر على فترارات نعنبو الحاجه لا صارت في يد الرخمه،،،،،،،،،
💎⭐️عهود⭐️💎عندما رأيت ابنت بولند دنّست الرياض خفت أن يعاقبنا الله وينزع مننا الرخاء والرّغَد كفر النعم ياصحبي عاقبته خطيرة ومريرة قبل أن نزفر زفرة العربي الأخيرة
خلي بالك من الفقحه ؟؟؟؟؟كان الله في عونكم.....
لنكون واضحين وصريحينللأسف اغلب اليمنين وخاصة اهل صنعاء هم من وضع انفسهم في هذي الازمة . المفروض يتخلصون من الحوثي . لكن ساكتين . الله يزيدهم فقر
💎⭐️عهود⭐️💎وكأنني أشتمّ من هذا المقطع رائحة سخرية وتندر .. هؤلاء رجال شرفاء أحرار ونِعمَ الرجال ( أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) الله يعطيهم من خيره ويوفقهم
ااببووححممووددالله يلوم .. من لامهم !!
حسبنا الله ونعم الوكيلاكثر ماكان يخشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته الفقر
خلي بالك من الفقحه ؟؟؟؟؟اشهد ان الحاجه صعبه؟