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شاهد كيف يتم تسليم الحوثيين الرواتب في اليمن

5 أكتوبر, 2016 , 21:43 م
شاهد كيف يتم تسليم الحوثيين الرواتب في اليمن
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صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل بأنه لمئات من المواطنين اليمنيين وهم يحاولون تسلم رواتبهم.

حيث أظهر الفيديو لحظة انقضاض المئات من اليمنيين بعد فتح باب المكتب لاستلام رواتبهم .



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    5 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    كويتي

    العرب يحسدون الخليج على النعمه التي هم فيها
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  2. 29
    5 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    كويتي

    عائلتي قضت نحبها بسبب أحتلال الكويت أكره كل العرب الخونه من و قف مع صدام في أعتدائه الغاشم
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  3. 28
    5 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    فنزولي

    لو انفكوا على الخليج كارثه
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  4. 27
    5 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    كويتي

    تجرعو كأس المر الذي تجرعناه أبان احتلال الكويت و أيتو صدام على ذلك
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  5. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    كويتي

    الله بزيدهم فقر وكل من عاون صدام على أحتلال الكويت
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  6. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    ردك نسخه منك..!

    الحمد لله على كثيرا على نعمك يالله اللهم ارحمهم واغنهم بفضلك ورحمتك انك ع كل شئ قدير
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  7. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:5362

    بسمه

    عهود فين الشماته في الخبر .؟؟؟؟اجرهم ومن حقهم يحصلون عليه ..عٌرض مثل خبر عروض كودو وتهافت الشباب عليه !!!!يعني بدون ضغينه وشماته مجرد اخبار ✋🏻
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  8. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    ما اقذر من الزيدي الا انت والأخونجيه
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  9. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    عهود متى صارو عملاء ايران الخونه شجعان شرفاء الشجعان الشرفاء لايعرفون الخيانه
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  10. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:1977

    توووووونسية

    الله يعينهم ويرزق كل محتاج من حيث لا يحتسب امين يارب العالمين فيه ناس تدوس على الدولارات بترجلها وبني جلدتهم يلهثون وراء القليل من عرق جبينهم
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  11. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:2797

    ابن الوطن

    هههه مسلسل بنات الرحال على قناة المسيره
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  12. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    deleted

    نحمد الله على النعمه اللي حن فيها.
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  13. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    يامشرف صحيفة المرصد ركز جيداً لو سمحت ونتمنى منك إلغاء تعليق رقم (22) فوراً لاحتوائه على كلمة نابيه وخادشه للحياء وغير لائقه للنشر في(الفقحه)نتمنى حذفها
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  14. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    نعنبو الحاجه ايش تسوي تذل عيال الحمايل.......
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  15. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    كفى كذب

    ، فتنافسوا فيها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم » وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم.
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  16. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    كفى كذب

    قال رسول الله، قال: فأبشروا وأمّلوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبْسَط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم
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  17. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    زائر

    مخالف
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  18. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    اسألوا الله العافية ويديم علينا نعمة الامن ورغدالعيش الذى نحن فيه فأن الدنيا دواره لا تدوم لاحد من البشر فلقمة العيش يقتل من أجلها الرجال وتخرب اوطان
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  19. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    زائر

    راتب ضابط من ظباطنا كان كفى هؤلاء اللي دخلو . احنا اليوم نشمت وبكره بيجي دورنا..
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  20. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    الله المستعان

    تعليق ١ و ٥ قال الله سبحانه وتعالى { مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد } اتق الله فيما تكتب لأنك محاسب على كل صغيرة وكبيرة ف اتق الله في نفسك .
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  21. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    الرويلي

    مع الرغم ان حن اغنى منهم لكن في بعض الأحيان نحس بالفقر على فترارات نعنبو الحاجه لا صارت في يد الرخمه،،،،،،،،،
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  22. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    اكيد مجربتهم يا عهود يكيفون
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  23. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    عهود على ظفعه
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  24. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    عندما رأيت ابنت بولند دنّست الرياض خفت أن يعاقبنا الله وينزع مننا الرخاء والرّغَد كفر النعم ياصحبي عاقبته خطيرة ومريرة قبل أن نزفر زفرة العربي الأخيرة
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  25. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    خلي بالك من الفقحه ؟؟؟؟؟

    كان الله في عونكم.....
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  26. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    لنكون واضحين وصريحين

    للأسف اغلب اليمنين وخاصة اهل صنعاء هم من وضع انفسهم في هذي الازمة . المفروض يتخلصون من الحوثي . لكن ساكتين . الله يزيدهم فقر
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  27. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وكأنني أشتمّ من هذا المقطع رائحة سخرية وتندر .. هؤلاء رجال شرفاء أحرار ونِعمَ الرجال ( أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) الله يعطيهم من خيره ويوفقهم
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  28. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    ااببووححمموودد

    الله يلوم .. من لامهم !!
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  29. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اكثر ماكان يخشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته الفقر
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  30. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    خلي بالك من الفقحه ؟؟؟؟؟

    اشهد ان الحاجه صعبه؟
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