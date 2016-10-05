شاهد كيف يتم تسليم الحوثيين الرواتب في اليمن

صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل بأنه لمئات من المواطنين اليمنيين وهم يحاولون تسلم رواتبهم.

حيث أظهر الفيديو لحظة انقضاض المئات من اليمنيين بعد فتح باب المكتب لاستلام رواتبهم .