نصف مليون دولار تضع لجين عمران تحت حراسة مشددة – صور

صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر سناب شات، وصول فريق حماية برفقة شركة الشحن والتوصيل التي حملت عقد ماسي وسوار من الماس والأحجار الكريمة الخضراء، حيث وقّعت لجين على عقد إستلام ومسؤولية ويبلغ ثمنهما نصف مليون دولار أي ما يُقارب مليون و400 ألف درهم وفقاً لمجلة لها.
جاء ذلك أثناء حضورها حفل Cartier الذي أقيم في أوبرا دبي وقد تم احضار مجوهرات خصيصاً لها إلى منزلها من متجر Cartier في دبي مول.
تعليقات ( 31 )
ام الغاليصايره تخررررع التجميل ماجاب نتيجه
احمدوالله ماتاشرف فيك واكثر قراء المرصد مايدرون عنك
المنضبطفي نظري انها تفاهات وللأسف تجد من يتابعونها وكأنها بنت كارداشيان
زمان العجايب !!!حومت كبودنا وبس ؟؟ دي جابت لنا الغثا والغثيان . يالله أنك لاتبلانا . ويالله إنك لاتؤاخذنا بما يفعل هؤلاء السفهاء والسفيهات . والله الدنيا شكلها موليه
ام الغاليطردتها mbc وقامت تدور الشهره والعطايا بطريقه ثانيه
الله ي الدنيامحظوظه لجين تسافر كل البلدان وتجيها فلوس وهدايا من كل مكان ويجيها دعم وتشجيع من الناس وعروض زواج من المعجبين...وغيرها محبوسة محد درى عنها ويقولون ملكة
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقهلجين عمران مهندسة بارعة وامرأة ذكية جدآ.هي من خطوتها الأولى وبناء أول لبنة لها في عالم الشهرة والنجاح أدركت جيدآ أنها لايمكن أن تتفوق تحت سلطة أخونج.
مياوووووأقول ياخنبوقه أبعد ترى سعيد العويران بيوريك شغلك ... أنا نبهتك وانت بكيفك ...
🎀💫صدقيني يالجين لونتبرج زيك -صرت عاالشمال -بس متمسكين بحجابنا واحتشامنا -الله يثبتنا -ويهديك بعد انت وأختك يارب
شيخ الرجاجيلاول مرة تعجبني تعليقات عهود الزيدي
ااببووححممووددتذكرت .. من أمنت على مؤخرتها !!
طقطقهكيم كارديشان السعوديه .... الله يخارجنا ...
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقهلو كانت لجين تحت نفوذ الأخونجي عدو المرأة والحياة مابلغت عنان السماء وهام السحب في نجاحها وانتصاراتها.مااستطاعت أن تحمل طابق بيض فما بالك بجواهر.
زائر بشكل سريعكككككككككككككككككككككككككفر نعمة ي ناس ! اشغلتونا بأكلهم ولبسهم وذهبهم كفى كفى كفى !! يوما ما لن يجدوا ما يأكلونه والتاريخ مليئ بأمثالهم!
مياوووووكارديشان السعوديه ... بس على غفله ....
خلك بعيد حبك يزيد 😊من بكره بعد بنشوف الملكه وهي تتفاخر بمجوهراتها الثمينه صحيح النساء ناقصات عقل ودين .
عبداللهالحين لو احد المشايخ مصور شي كان. قلم. ماخلى شي ماقال عنه. وكان الصحيفه نفسها ماقصرت
كان حالياًيا أخوان .. الدنيا تستهبل !
ابن الباديهاشغلونا بنات عمرااااااان في كل شئ . الامه العربيه في حرووووب وفقر وتقشف وهم ما زالو في عالم البذذذذخ وطلب الشهره
عدد التعليقات:14158
قلم الحقيقهأنتي تحملين ماهو أغلى من جواهر وألماس وأحجار كريمة.تحملين اسم وطن يطلق عليه المملكة العربية السعودية رفعتي مجده وأعليتي شأنه في كل مكان تتواجدين فيه.
💎⭐️عهود⭐️💎أوسع رزق ( وهزي إليك بِجِذْع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا ) رزقها حين تكفلها زكريا وحين نفخ الله في روحها وحين المخاض والكثير من الرزق بسبب ورعها تابع
الجهنيماشاءالله
🎀💫يوووه حوَّمت كبودنا -كل يوم مترززه في الصحف والمجلات -عاد خلاص ملينا منك -ترى الناس يدفعون فلوس عشان يخلفونهم صورة غلاف مافيه شي ببلاش
راكاني ناس الدنياء معكوسه والا ايش؟؟ كل التركيز على فنانات ومذيعات من حليمه الى احلام الى لجين..انا بديت اشك ب مخي
بقايا مشاعرااشغلنا الاعلام ب.لجين واسيل وحليمه العالم راحت المربخ ونحن نلف وندور حول هولاء وكانهم اخترعو علاج السرطان والله حرام هالاشكال تغطي اخبارهم على من يستح
عبداللهطبعا لو احد المشايخ مسوي نفسها كان قلم. وغيره جالسين ينبحون
💎⭐️عهود⭐️💎إيحاءات أن يابنات الجزيرة العربية اخرجن سافرات تتنعمن بالكنوز والمجوهرات لا والله كذبوا ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ..) مريم رزقها الله تابع
فارس الزهرانيمن علامات اخر الزمن
💎⭐️عهود⭐️💎تذكرت آية عن مريم ابنت عمران ( كلما دخل عليها زكريا المِحْراب وجد عندها رزقا ) الله يرزق من يشاء هم يريدون إيهامنا بأن الغنى يأتي بالتبرج والسفور تابع
كيمويا الله مساء خير يا الله