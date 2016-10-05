نصف مليون دولار تضع لجين عمران تحت حراسة مشددة – صور

صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر سناب شات، وصول فريق حماية برفقة شركة الشحن والتوصيل التي حملت عقد ماسي وسوار من الماس والأحجار الكريمة الخضراء، حيث وقّعت لجين على عقد إستلام ومسؤولية ويبلغ ثمنهما نصف مليون دولار أي ما يُقارب مليون و400 ألف درهم وفقاً لمجلة لها.

جاء ذلك أثناء حضورها حفل Cartier الذي أقيم في أوبرا دبي وقد تم احضار مجوهرات خصيصاً لها إلى منزلها من متجر Cartier في دبي مول.