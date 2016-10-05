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نصف مليون دولار تضع لجين عمران تحت حراسة مشددة – صور

5 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
نصف مليون دولار تضع لجين عمران تحت حراسة مشددة – صور
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صحيفة المرصد:نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر سناب شات، وصول فريق حماية برفقة شركة الشحن والتوصيل التي حملت عقد ماسي وسوار من الماس والأحجار الكريمة الخضراء، حيث وقّعت لجين على عقد إستلام ومسؤولية ويبلغ ثمنهما نصف مليون دولار أي ما يُقارب مليون و400 ألف درهم وفقاً لمجلة لها.

جاء ذلك أثناء حضورها حفل Cartier الذي أقيم في أوبرا دبي وقد تم احضار مجوهرات خصيصاً لها إلى منزلها من متجر Cartier في دبي مول.

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تعليقات ( 31 )

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  1. 31
    5 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    ام الغالي

    صايره تخررررع التجميل ماجاب نتيجه
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  2. 30
    5 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    احمد

    والله ماتاشرف فيك واكثر قراء المرصد مايدرون عنك
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  3. 29
    5 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    المنضبط

    في نظري انها تفاهات وللأسف تجد من يتابعونها وكأنها بنت كارداشيان
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  4. 28
    5 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    زمان العجايب !!!

    حومت كبودنا وبس ؟؟ دي جابت لنا الغثا والغثيان . يالله أنك لاتبلانا . ويالله إنك لاتؤاخذنا بما يفعل هؤلاء السفهاء والسفيهات . والله الدنيا شكلها موليه
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  5. 27
    5 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    ام الغالي

    طردتها mbc وقامت تدور الشهره والعطايا بطريقه ثانيه
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  6. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    الله ي الدنيا

    محظوظه لجين تسافر كل البلدان وتجيها فلوس وهدايا من كل مكان ويجيها دعم وتشجيع من الناس وعروض زواج من المعجبين...وغيرها محبوسة محد درى عنها ويقولون ملكة
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  7. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    لجين عمران مهندسة بارعة وامرأة ذكية جدآ.هي من خطوتها الأولى وبناء أول لبنة لها في عالم الشهرة والنجاح أدركت جيدآ أنها لايمكن أن تتفوق تحت سلطة أخونج.
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  8. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    مياووووو

    أقول ياخنبوقه أبعد ترى سعيد العويران بيوريك شغلك ... أنا نبهتك وانت بكيفك ...
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  9. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    🎀💫

    صدقيني يالجين لونتبرج زيك -صرت عاالشمال -بس متمسكين بحجابنا واحتشامنا -الله يثبتنا -ويهديك بعد انت وأختك يارب
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  10. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    شيخ الرجاجيل

    اول مرة تعجبني تعليقات عهود الزيدي
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  11. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    ااببووححمموودد

    تذكرت .. من أمنت على مؤخرتها !!
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  12. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    طقطقه

    كيم كارديشان السعوديه .... الله يخارجنا ...
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  13. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    لو كانت لجين تحت نفوذ الأخونجي عدو المرأة والحياة مابلغت عنان السماء وهام السحب في نجاحها وانتصاراتها.مااستطاعت أن تحمل طابق بيض فما بالك بجواهر.
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  14. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    واو الله يرزقني فخامة نفسي اصير مشهورة عشان توصلني هديا مثل هذه
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  15. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    زائر بشكل سريع

    كككككككككككككككككككككككككفر نعمة ي ناس ! اشغلتونا بأكلهم ولبسهم وذهبهم كفى كفى كفى !! يوما ما لن يجدوا ما يأكلونه والتاريخ مليئ بأمثالهم!
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  16. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    مياووووو

    كارديشان السعوديه ... بس على غفله ....
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  17. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    من بكره بعد بنشوف الملكه وهي تتفاخر بمجوهراتها الثمينه صحيح النساء ناقصات عقل ودين .
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  18. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    عبدالله

    الحين لو احد المشايخ مصور شي كان. قلم. ماخلى شي ماقال عنه. وكان الصحيفه نفسها ماقصرت
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  19. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    كان حالياً

    يا أخوان .. الدنيا تستهبل !
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  20. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    ابن الباديه

    اشغلونا بنات عمرااااااان في كل شئ . الامه العربيه في حرووووب وفقر وتقشف وهم ما زالو في عالم البذذذذخ وطلب الشهره
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  21. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:14158

    قلم الحقيقه

    أنتي تحملين ماهو أغلى من جواهر وألماس وأحجار كريمة.تحملين اسم وطن يطلق عليه المملكة العربية السعودية رفعتي مجده وأعليتي شأنه في كل مكان تتواجدين فيه.
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  22. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    أوسع رزق ( وهزي إليك بِجِذْع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا ) رزقها حين تكفلها زكريا وحين نفخ الله في روحها وحين المخاض والكثير من الرزق بسبب ورعها تابع
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  23. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    الجهني

    ماشاءالله
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  24. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    🎀💫

    يوووه حوَّمت كبودنا -كل يوم مترززه في الصحف والمجلات -عاد خلاص ملينا منك -ترى الناس يدفعون فلوس عشان يخلفونهم صورة غلاف مافيه شي ببلاش
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  25. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    راكان

    ي ناس الدنياء معكوسه والا ايش؟؟ كل التركيز على فنانات ومذيعات من حليمه الى احلام الى لجين..انا بديت اشك ب مخي
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  26. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    بقايا مشاعرا

    اشغلنا الاعلام ب.لجين واسيل وحليمه العالم راحت المربخ ونحن نلف وندور حول هولاء وكانهم اخترعو علاج السرطان والله حرام هالاشكال تغطي اخبارهم على من يستح
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  27. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    عبدالله

    طبعا لو احد المشايخ مسوي نفسها كان قلم. وغيره جالسين ينبحون
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  28. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    إيحاءات أن يابنات الجزيرة العربية اخرجن سافرات تتنعمن بالكنوز والمجوهرات لا والله كذبوا ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ..) مريم رزقها الله تابع
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  29. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    فارس الزهراني

    من علامات اخر الزمن
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  30. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    تذكرت آية عن مريم ابنت عمران ( كلما دخل عليها زكريا المِحْراب وجد عندها رزقا ) الله يرزق من يشاء هم يريدون إيهامنا بأن الغنى يأتي بالتبرج والسفور تابع
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  31. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    كيمو

    يا الله مساء خير يا الله
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