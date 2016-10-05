بالفيديو: شاب يحكي تفاصيل حياته بعد أن ترك “العسكرية”.. اكتشف ماذا أصبح يمتلك!!

صحيفة المرصد: حكى شاب يدعى جابر الحربي تفاصيل حياته بعد تقاعده من العسكرية، إلى حيث انتهي به الحال مالكاً لمصنع دهانات تصل قيمته السوقية إلى حوالي 1.8 مليون ريال.

وقال الحربي، أثناء استضافته في برنامج “الثامنة” على قناة “mbc” إن سبب تقاعده من التجنيد في الأمن العام، هو سبب طبي، ولكنه ذهب ليعمل مستشاراً للمبيعات بالبنك السعودي الفرنسي، ثم تلقى دورة عن كيفية التسويق والمبيعات، وكيف يجذب العملاء لمنتج معين.

التحق الحربي بمستشفى سليمان الحبيب بعد أنهى تجربته في البنك السعودي الفرنسي، لتصبح وظيفته في المستشفى كاتبًا ومحصلًا للمطالبات المالية، مشيرا إلى استفادته الكثير من ذلك العمل.

وأوضح أنه افتتح مؤسسة مقاولات وتخصص في العوازل الحرارية والمائية، وذلك لمدة سنة و6 أشهر، إلى أن جاءته فكرة العمل في مجال الدهانات، فبدأ بالتسويق عن طريق الإنترنت للدهانات الديكورية “القليلة الانتشار في المملكة”.

بعد ذلك ذهب الحربي إلى الأردن لمتابعة عمليات الإنتاج، ثم لاقت الفكرة استحسانه، وأصبح مستورداً من المصنع في الأردن ليبيه الانتاج محلياً.

وقال إنه بدأ استثماره بمبلغ 75 ألف ريال منذ 5 سنوات، وصلت الآن إلى مليون و800 ألف ريال كقيمة لمصنعه الحالي الصغير الذي يعمل به بمفرده.

وأشار إلى إنه في عام 1433هـ باع أول صفقة له وكانت 20 برميلًا، والآن وبعد هذه السنوات يبيع من 150-300 برميل في اليوم.