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فيديو يظهر ردة فعل جندي مصاب بعدما علِمَ بتلقيه برقية من الأمير محمد بن نايف

5 أكتوبر, 2016 , 23:33 م
فيديو يظهر ردة فعل جندي مصاب بعدما علِمَ بتلقيه برقية من الأمير محمد بن نايف
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل جندي مُصاب بعدما أبلغه مرافقه بتلقيه برقية من سمو الأمير محمد بن نايف .

حيث أوضح الفيديو لحظة أداء الجندي المصاب التحية العسكرية لولي العهد ، تعبيراً عن سعادته وشكره باستلام البرقية .



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    الله يشفيه ويقومه بالسلامه يا رب ، هذا هو البطل ، مو لاعب كوره وغيره !
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  2. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    صرخة صمت

    الله يشفية ويلبسه ثوب العافيه ولاينزع منه ابد ، هذولا جنودنا الابطال الي فدو بأرواحهم الوطن وحملو ارواحهم على اكفهم لحماية الدين والوطن الله يحفظهم
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  3. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    السدغاني

    يارب اشفه واشفي جميع مرضى المسلمين
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  4. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    حسين السبيعي

    الله يشفيه وينصره
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  5. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 23:36 م
    عدد التعليقات:221

    خواطر...

    الله ينصركم ويحفظكم
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