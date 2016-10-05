فيديو يظهر ردة فعل جندي مصاب بعدما علِمَ بتلقيه برقية من الأمير محمد بن نايف

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل جندي مُصاب بعدما أبلغه مرافقه بتلقيه برقية من سمو الأمير محمد بن نايف .
حيث أوضح الفيديو لحظة أداء الجندي المصاب التحية العسكرية لولي العهد ، تعبيراً عن سعادته وشكره باستلام البرقية .
تعليقات ( 5 )
صرخة صمتالله يشفية ويلبسه ثوب العافيه ولاينزع منه ابد ، هذولا جنودنا الابطال الي فدو بأرواحهم الوطن وحملو ارواحهم على اكفهم لحماية الدين والوطن الله يحفظهم
السدغانييارب اشفه واشفي جميع مرضى المسلمين
حسين السبيعيالله يشفيه وينصره
عدد التعليقات:221
خواطر...الله ينصركم ويحفظكم