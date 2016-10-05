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كشف حقيقة صورة متداولة لمسنين يتناولان الخبز في الطريق أحدهما يشبه رجل أعمال شهير

5 أكتوبر, 2016 , 23:34 م
كشف حقيقة صورة متداولة لمسنين يتناولان الخبز في الطريق أحدهما يشبه رجل أعمال شهير
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صحيفة المرصد: أكد ملتقط صورة متداولة على نطاق واسع لمسنيْن وهما يتناولان الخبز والشاي، قيل إن أحدهما هو رجل الأعمال الشهير سليمان الراجحي، أن هذا غير صحيح.

وأوضح المصور، ماجد المالكي، إنه تفاجأ أمس بانتشار الصورة التي التقطها في سوق عكاظ بالطائف قبل عامين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وادعاء أن أحدهما هو رجل الأعمال سليمان الراجحي، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح وأنها تعود لشخص آخر شبيه له فقط، وفقا لـ “سبق”.

وعن قصة الصورة أشار إلى أنه منظر معبر لفته بالمصادفة لشخصين كبيرين في السن كانا يجلسان وهما يتبادلان أطراف الحديث بطريقة عفوية ومرحة جدا وكل واحد منهما ممسك برغيف من الخبز ويغمسه في كوب من الشاي وهو الأمر الذي دفعه لالتقاط الصورة.

وعن سبب انتشار الصورة في هذا التوقيت على الرغم من أنها قديمة أكد أنه لا يعلم ذلك وأنها وصلته عن طريق “الواتس آب” من خلال أصدقائه.

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تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    زمان الصمت

    الصوره في بعض الأحيان تُغني وتعبر وتوصل فكره عن آلاف الكتب وآلاف المسلسلات وألآلف المحلليين و المفكر ين .. وأصحاب اللف والدوران
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  2. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    حتى لو انه الراجحى ماهو بشر مثل الناس ولا علشان انه غنى تحسبون انه مايأكل الا ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا ابن امرأة تأكل القديد
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  3. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:1983

    توووووونسية

    ما أحلاهم ياربي شنموت عليهم كبار السن الله يعطيهم الصحة وطول العمر يارب
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  4. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    مياووووو

    الصوره لها معنى وواضحه ... بس للي يفهمون ... أقوووووووووول ! تروني بأعلم ! وإلا بلاش ؟؟؟ طيب ... خلاص بلاش ...
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  5. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    صرخة صمت

    صورة جميلة وتبعث للفرح والابتسامة ، يا حلو شيابنا يازينهم ربي يحفظهم ويطول بأعمارهم
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  6. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    عسى الله يسقي أيام البساطه

    الصورة رجعتني 30 سنه أيام خبز التنور والشاهي أيام المدرسة وايام الهايلكس ام مرايات على جوانب الكبوت .
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  7. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    خالد

    وناسه ربي يديم عليهم الصحه صوره معبره
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  8. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    معيض

    رجل الأعمال الراجحي
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  9. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    خالد

    حفضهم الله بحفضه خفاف دم
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  10. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 23:42 م
    عدد التعليقات:221

    خواطر...

    كمية بساااطه في هالصوره
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  11. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    البرنس

    خلاص والله فهمنا
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