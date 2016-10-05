كشف حقيقة صورة متداولة لمسنين يتناولان الخبز في الطريق أحدهما يشبه رجل أعمال شهير

صحيفة المرصد: أكد ملتقط صورة متداولة على نطاق واسع لمسنيْن وهما يتناولان الخبز والشاي، قيل إن أحدهما هو رجل الأعمال الشهير سليمان الراجحي، أن هذا غير صحيح.

وأوضح المصور، ماجد المالكي، إنه تفاجأ أمس بانتشار الصورة التي التقطها في سوق عكاظ بالطائف قبل عامين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وادعاء أن أحدهما هو رجل الأعمال سليمان الراجحي، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح وأنها تعود لشخص آخر شبيه له فقط، وفقا لـ “سبق”.

وعن قصة الصورة أشار إلى أنه منظر معبر لفته بالمصادفة لشخصين كبيرين في السن كانا يجلسان وهما يتبادلان أطراف الحديث بطريقة عفوية ومرحة جدا وكل واحد منهما ممسك برغيف من الخبز ويغمسه في كوب من الشاي وهو الأمر الذي دفعه لالتقاط الصورة.

وعن سبب انتشار الصورة في هذا التوقيت على الرغم من أنها قديمة أكد أنه لا يعلم ذلك وأنها وصلته عن طريق “الواتس آب” من خلال أصدقائه.