كشف حقيقة صورة متداولة لمسنين يتناولان الخبز في الطريق أحدهما يشبه رجل أعمال شهير

صحيفة المرصد: أكد ملتقط صورة متداولة على نطاق واسع لمسنيْن وهما يتناولان الخبز والشاي، قيل إن أحدهما هو رجل الأعمال الشهير سليمان الراجحي، أن هذا غير صحيح.
وأوضح المصور، ماجد المالكي، إنه تفاجأ أمس بانتشار الصورة التي التقطها في سوق عكاظ بالطائف قبل عامين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وادعاء أن أحدهما هو رجل الأعمال سليمان الراجحي، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح وأنها تعود لشخص آخر شبيه له فقط، وفقا لـ “سبق”.
وعن قصة الصورة أشار إلى أنه منظر معبر لفته بالمصادفة لشخصين كبيرين في السن كانا يجلسان وهما يتبادلان أطراف الحديث بطريقة عفوية ومرحة جدا وكل واحد منهما ممسك برغيف من الخبز ويغمسه في كوب من الشاي وهو الأمر الذي دفعه لالتقاط الصورة.
وعن سبب انتشار الصورة في هذا التوقيت على الرغم من أنها قديمة أكد أنه لا يعلم ذلك وأنها وصلته عن طريق “الواتس آب” من خلال أصدقائه.
تعليقات ( 11 )
زمان الصمتالصوره في بعض الأحيان تُغني وتعبر وتوصل فكره عن آلاف الكتب وآلاف المسلسلات وألآلف المحلليين و المفكر ين .. وأصحاب اللف والدوران
عدد التعليقات:1983
توووووونسيةما أحلاهم ياربي شنموت عليهم كبار السن الله يعطيهم الصحة وطول العمر يارب
مياوووووالصوره لها معنى وواضحه ... بس للي يفهمون ... أقوووووووووول ! تروني بأعلم ! وإلا بلاش ؟؟؟ طيب ... خلاص بلاش ...
صرخة صمتصورة جميلة وتبعث للفرح والابتسامة ، يا حلو شيابنا يازينهم ربي يحفظهم ويطول بأعمارهم
عسى الله يسقي أيام البساطهالصورة رجعتني 30 سنه أيام خبز التنور والشاهي أيام المدرسة وايام الهايلكس ام مرايات على جوانب الكبوت .
خالدوناسه ربي يديم عليهم الصحه صوره معبره
معيضرجل الأعمال الراجحي
خالدحفضهم الله بحفضه خفاف دم
عدد التعليقات:221
خواطر...كمية بساااطه في هالصوره
البرنسخلاص والله فهمنا