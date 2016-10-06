فتاة تذهب لبيت أهلها بالطائف بعد 3 أسابيع من الزفاف لهذا السبب.. والزوج يمهل ذويها 20 يوماً !

صحيفة المرصد: أدى خلاف لفتاة مع زوجها، لم تكمل شهراً في عش الزوجية، إلى عودتها لمنزل ذويها بجنوب محافظة الطائف.
وقال مصدر مقرب من الفتاة أن خلافاً نشب بينها وبين زوجها بعد عشرين يوماً من إقامة حفل زفافهما، وبعد 15 يوما قضياها في جنوب شرق آسيا، بسبب اعتياد الفتاة على طلب الزوج بإحضار وجبة إفطار من أقرب بوفيه يحتوى على خبز تميس وفول وبعض المعلبات.
وأضاف المصدر بحسب موقع “صدي” أنه وبعد مرور 5 أيام من طلب التميس والفول لم يجد الزوج إلا إعادتها إلى منزل ذويها، لتعلم الطبخ، لأنه اكتشف بأنها لا تجيد طهي الطعام على الإطلاق، ممهلاً أسرتها 20 يوماً فقط إذا ما أرادت الاستمرار معه.
تعليقات ( 19 )
زائرابوفوازالله يصلح شبابنا وبناتنا والطبخ عندنا يالجيل القديم رقم واحدالكبسه وبعدها الجربش المرقوق اذا بي انتدلع مرقه خضار الجيل الجديد اكله كله سريع
ناصرالكثير من الشباب فترة العزوبيه يتعلم الطبخ افضل من البنت اللي ضاع وقتها عند اهلها ع النت والنوم
محمدالجعيدطيب عطها فرصه اكثر تعلم الطبخ وصبر عليها
صبحيمالك حق اهم عندك بطنك يعني تمتع ياخي بجمالها وشعرها خلك رومانسي وشاعري سولف معها تغزل بها ولاحقين على بطنك والطبخ الحياه تونها في البدايه اغتنم
ابو جندليعني الطبخ اختراع صاروخ كلها قدر ضغط وطماط وبصل وكان الله غفور رحيم
من جبل عسيرأغلب الأمهات تخلين عن مسؤلياتهن في التربية والتوجية وخاصة للبنات. . تجد اغلبهن مع القوم يا شقرى.... الأم مدرسة إذا اعددتها ... أعددت شعبا طيب الأعراق
والله مصيبةاذا زوجتك ماتعرف تطبخ ولا تصلح شيء والله مصيبه ويش الفائدة . اكل ومرعه وقلة صنعة
اقولها وماني مستحيانا علمت زوجتي الطبخ وبفضل الله صارت احسن ست بيت .. عادي مافيها شي وهذا الكلام من 25 سنه اول زواجنا ههههه مفاجأه صح ؟؟
كلمة حقفيه امهات فاغرات مايعلمون بناتهم السنع كيف بنت تطلع من بيت اهلها ماتعرف الطبخ ويش كانت تسوي في بيت اهلها راحوا الامهات الصاحيات كان استأجرت فوق مطع
معيضجبلها تميس وفول هذي طلباتها بسيطة وعلمها تطبخ
ابومحمدزوج متخلف هذه زوجه وليست طباخه او خادمه عنده
ابو عزامكلام فاضي مبزرة اخر زمن
جبل طويقاندومي علي اﻻقل الله يهديم ويلم الشمل عندك وعندنا خير
عبدالعزيز العقيلي الهذليهذا ليس حل بدل الضغط النفسي عليها وعلى اسرتها يجب عليك الصبر والوقوف بجانبها ومحاوله مساعدتها في بادي الامر لتكسب الثقه بنفسها وتعمر حياتكم بالود
deletedانصح البنات بالزواج من الاجانب لان الاجنبي وسيم ومزيون ورحوم ولطيف وطبعه زين ورومانسي وصبور ويقدس الحياة الزوجية والسعودي يعاملها كخادمة وطباخة لااكثر
عزوزابشرك كلهم نفس المستوا ماعاد فيه الا بنات النت والنوم فقط
عدد التعليقات:1983
توووووونسيةههههههه كثر الهم يضحك وصراحة معه حق ليه ما تعلمت الطبخ في بيت أبوها كان على والدتها أن تعلمها أو كان عليه ان يشتري لها كتاب تعليم الطبخ وينهي المشكلة
مياوووووخلاص عطوها دوره في الطبخ .. وإلا أربطوها قدام قناة سي بي سي سفره حتى تتعلم الطباخ . من جد ماعاد فيه بنات إلا بنات الواتس والمسلسلات التركيه
اسمرعبركان تزوجت افغاني افضل ام التميس