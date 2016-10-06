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فتاة تذهب لبيت أهلها بالطائف بعد 3 أسابيع من الزفاف لهذا السبب.. والزوج يمهل ذويها 20 يوماً !

6 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص
فتاة تذهب لبيت أهلها بالطائف بعد 3 أسابيع من الزفاف لهذا السبب.. والزوج يمهل ذويها 20 يوماً !
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صحيفة المرصد: أدى خلاف لفتاة مع زوجها، لم تكمل شهراً في عش الزوجية، إلى عودتها لمنزل ذويها بجنوب محافظة الطائف.

وقال مصدر مقرب من الفتاة أن خلافاً نشب بينها وبين زوجها بعد عشرين يوماً من إقامة حفل زفافهما، وبعد 15 يوما قضياها في جنوب شرق آسيا، بسبب اعتياد الفتاة على طلب الزوج بإحضار وجبة إفطار من أقرب بوفيه يحتوى على خبز تميس وفول وبعض المعلبات.

وأضاف المصدر بحسب موقع “صدي” أنه وبعد مرور 5 أيام من طلب التميس والفول لم يجد الزوج إلا إعادتها إلى منزل ذويها، لتعلم الطبخ، لأنه اكتشف بأنها لا تجيد طهي الطعام على الإطلاق، ممهلاً أسرتها 20 يوماً فقط إذا ما أرادت الاستمرار معه.



تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    زائرابوفواز

    الله يصلح شبابنا وبناتنا والطبخ عندنا يالجيل القديم رقم واحدالكبسه وبعدها الجربش المرقوق اذا بي انتدلع مرقه خضار الجيل الجديد اكله كله سريع
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  2. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    ناصر

    الكثير من الشباب فترة العزوبيه يتعلم الطبخ افضل من البنت اللي ضاع وقتها عند اهلها ع النت والنوم
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  3. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    محمدالجعيد

    طيب عطها فرصه اكثر تعلم الطبخ وصبر عليها
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  4. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    صبحي

    مالك حق اهم عندك بطنك يعني تمتع ياخي بجمالها وشعرها خلك رومانسي وشاعري سولف معها تغزل بها ولاحقين على بطنك والطبخ الحياه تونها في البدايه اغتنم
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  5. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    ابو جندل

    يعني الطبخ اختراع صاروخ كلها قدر ضغط وطماط وبصل وكان الله غفور رحيم
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  6. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    من جبل عسير

    أغلب الأمهات تخلين عن مسؤلياتهن في التربية والتوجية وخاصة للبنات. . تجد اغلبهن مع القوم يا شقرى.... الأم مدرسة إذا اعددتها ... أعددت شعبا طيب الأعراق
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  7. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    والله مصيبة

    اذا زوجتك ماتعرف تطبخ ولا تصلح شيء والله مصيبه ويش الفائدة . اكل ومرعه وقلة صنعة
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  8. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    اقولها وماني مستحي

    انا علمت زوجتي الطبخ وبفضل الله صارت احسن ست بيت .. عادي مافيها شي وهذا الكلام من 25 سنه اول زواجنا ههههه مفاجأه صح ؟؟
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  9. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    كلمة حق

    فيه امهات فاغرات مايعلمون بناتهم السنع كيف بنت تطلع من بيت اهلها ماتعرف الطبخ ويش كانت تسوي في بيت اهلها راحوا الامهات الصاحيات كان استأجرت فوق مطع
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  10. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    معيض

    جبلها تميس وفول هذي طلباتها بسيطة وعلمها تطبخ
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  11. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    ابومحمد

    زوج متخلف هذه زوجه وليست طباخه او خادمه عنده
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  12. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    ابو عزام

    كلام فاضي مبزرة اخر زمن
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  13. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    جبل طويق

    اندومي علي اﻻقل الله يهديم ويلم الشمل عندك وعندنا خير
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  14. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    هذا ليس حل بدل الضغط النفسي عليها وعلى اسرتها يجب عليك الصبر والوقوف بجانبها ومحاوله مساعدتها في بادي الامر لتكسب الثقه بنفسها وتعمر حياتكم بالود
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  15. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    deleted

    انصح البنات بالزواج من الاجانب لان الاجنبي وسيم ومزيون ورحوم ولطيف وطبعه زين ورومانسي وصبور ويقدس الحياة الزوجية والسعودي يعاملها كخادمة وطباخة لااكثر
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  16. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    عزوز

    ابشرك كلهم نفس المستوا ماعاد فيه الا بنات النت والنوم فقط
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  17. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:1983

    توووووونسية

    ههههههه كثر الهم يضحك وصراحة معه حق ليه ما تعلمت الطبخ في بيت أبوها كان على والدتها أن تعلمها أو كان عليه ان يشتري لها كتاب تعليم الطبخ وينهي المشكلة
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  18. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    مياووووو

    خلاص عطوها دوره في الطبخ .. وإلا أربطوها قدام قناة سي بي سي سفره حتى تتعلم الطباخ . من جد ماعاد فيه بنات إلا بنات الواتس والمسلسلات التركيه
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  19. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    اسمرعبر

    كان تزوجت افغاني افضل ام التميس
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