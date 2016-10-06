تعرَّف على خيارات واشنطن “الأربعة” في سوريا

صحيفة المرصد:على الرغم من أن الحل السياسي في سوريا لم يغادر قائمة الحلول المطروحة، إلا الولايات المتحدة وضعت في حسبانها عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، للتعامل مع الأزمة في البلاد، وذلك وفقا لتسريبات نشرتها وسائل إعلام أميركية، وتتلخص خيارات واشنطن بأربعة أمور هي:

المراقبة

وهي عملية لمراقبة الأجواء والقيام بدوريات روتينة والتعامل مع التهديدات المحتملة والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. ولا تتوقف عملية فرض منطقة الحظر الجوي عند حد إسقاط الطائرات التي تحلق من دون إذن بل تعني أيضا، تدمير الأنظمة العسكرية التابعة للجيش السوري. وهي مهمة، ستكلف الولايات المتحدة، أربعين طائرة مقاتلة إضافية لتأمينها وتنفيذها وفقاً لموقع سكاي نيوز .

مناطق آمنة

إقامة وفرض مناطق آمنة حيث يمكن لمئات الآلاف من المدنيين البقاء فيها مما سيخفف من موجة تدفق اللاجئين على الدول المجاورة. وقد أوصى الكثير من القادة العسكريين بإنشاء منطقة كهذه على الحدود التركية وأخرى على الحدود الأردنية في الجنوب على أن تكون عملية حمايتها مؤمنة من قبل دول التحالف ودول الناتو إضافة إلى استخدام صواريخ باترويت في الأردن وتركيا.

عمليات نوعية

وهو الذي تعتبره الأغلبية، الحل الأسهل والأرخص لوقف عمليات القصف وهو استهداف القواعد الجوية والمطارات العسكرية وغيرها للنظام السوري وتدميرها. مؤيدو هذا الخيار يعتمدون في دفاعهم عنه كونه خيار من الممكن أن يتم بسرعة شديدة جدا، في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، بالإضافة إلى أن تدمير القوة الجوية السورية، لا يتطلب الكثير من الموارد مقارنة بالخيارات الأخرى.

تسليح المعارضة

الممكن والمطروح هو خيار توفير أنظمة مضادة للطائرات لمسلحي المعارضة، وهي أسلحة متطورة وأنظمة صاروخية ستخولهم إسقاط الطائرات الروسية والمقاتلات السورية. ومن الأسلحة التي من الممكن أن تحصل عليها المعارضة وفق هذا الخيار، صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف.