فيديو.. فيصل القاسم ينفعل على الهواء: “ألعن أبو اللي خلفها”

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير من حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” مع الدكتور فيصل القاسم عبر قناة الجزيرة يتحدث فيها وهو في غاية الانفعال عما يحدث في سوريا.
وقال القاسم خلال الفيديو: “الفارق الكبير بين مناطق المعارضة التي تتعرض للجوع والقصف المتواصل والمناطق المؤيدة للنظام السوري التي تسهر حتى الفجر وتشرب أجود أنواع الخمور”.
تعليقات ( 13 )
فيصل القاسم على اسمه فيصلتعليق 11 نعم فيصل القاسم من اشرف المذيعين العرب . لا ننسى هجومه القوي على ايران في بداية عاصفة الحزم .
ابن بالبلدحتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا يارب دك الصفويبن الهلويين المجوس وروسيا وامريكا
صالحفيصل من اشرف المذيعين العرب نحسبه كذلك ولانزكيه على الله
سلململاعرف وش اكتب المجازر التي تحدث بحق المسلمين لايوجد من الكلمات مااستطيع ان اصفها به فحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
تذكيرقراءة خواتيم سورة البقرة
سعيدالسوريون يرقصون مبسوطين ليس في دمشق والساحل فقط ياسيد فيصل القاسم تعال شوفهم في الخليج في الحدائق والمولات وعلى الشاطى وحفلات الشواء
السدغانيطيب فكر ...ما زالو يسكروون
زمان الصمتالنبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله ليملي للظالم ، فإذا أخذه لم يفلته " والله إنني أرى أمامي إنتصار وعزه لكل المسلمين .. وبوادره تلوح في الأفق
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الحرمانطيب فكر ليه هنا فيه حرب وهنا يسكرون 🤔
بكل وضوحمالومك ياالقاسم ... 5 سنوات قتل وذبح و22 دوله عربيه مير تناظر في المذبحه ولاهين / كوره وطرب ورقص وكرنفالات ومهرجانات وإحتفلات بالملايين لرأس السنه
عليومالسوريون سيتجاوزون محنتهم .. وسيطرد منها كل قذر مجوسي خائن باذن الله قريب
الله ينصرهمحرقه على قتل السنه. نصرهم الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
ابو يحيىإذا جاك معارض للقاسم فعلم بأنه من مؤيدي بشار ونسأل الله ان ينصر اخواننا المسلمين في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفي مصر وجميع دول العالم.