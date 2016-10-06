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فيديو.. فيصل القاسم ينفعل على الهواء: “ألعن أبو اللي خلفها”

6 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص
فيديو.. فيصل القاسم ينفعل على الهواء: “ألعن أبو اللي خلفها”
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير من حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” مع الدكتور فيصل القاسم عبر قناة الجزيرة يتحدث فيها وهو في غاية الانفعال عما يحدث في سوريا.

وقال القاسم خلال الفيديو: “الفارق الكبير بين مناطق المعارضة التي تتعرض للجوع والقصف المتواصل والمناطق المؤيدة للنظام السوري التي تسهر حتى الفجر وتشرب أجود أنواع الخمور”.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    فيصل القاسم على اسمه فيصل

    تعليق 11 نعم فيصل القاسم من اشرف المذيعين العرب . لا ننسى هجومه القوي على ايران في بداية عاصفة الحزم .
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  2. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص

    ابن بالبلد

    حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا يارب دك الصفويبن الهلويين المجوس وروسيا وامريكا
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  3. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص

    صالح

    فيصل من اشرف المذيعين العرب نحسبه كذلك ولانزكيه على الله
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  4. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص

    سلملم

    لاعرف وش اكتب المجازر التي تحدث بحق المسلمين لايوجد من الكلمات مااستطيع ان اصفها به فحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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  5. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    تذكير

    قراءة خواتيم سورة البقرة
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  6. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    سعيد

    السوريون يرقصون مبسوطين ليس في دمشق والساحل فقط ياسيد فيصل القاسم تعال شوفهم في الخليج في الحدائق والمولات وعلى الشاطى وحفلات الشواء
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  7. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    السدغاني

    طيب فكر ...ما زالو يسكروون
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  8. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    زمان الصمت

    النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله ليملي للظالم ، فإذا أخذه لم يفلته " والله إنني أرى أمامي إنتصار وعزه لكل المسلمين .. وبوادره تلوح في الأفق
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  9. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص
    عدد التعليقات:7119

    الحرمان

    طيب فكر ليه هنا فيه حرب وهنا يسكرون 🤔
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  10. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    بكل وضوح

    مالومك ياالقاسم ... 5 سنوات قتل وذبح و22 دوله عربيه مير تناظر في المذبحه ولاهين / كوره وطرب ورقص وكرنفالات ومهرجانات وإحتفلات بالملايين لرأس السنه
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  11. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    عليوم

    السوريون سيتجاوزون محنتهم .. وسيطرد منها كل قذر مجوسي خائن باذن الله قريب
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  12. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    الله ينصرهم

    حرقه على قتل السنه. نصرهم الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
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  13. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    ابو يحيى

    إذا جاك معارض للقاسم فعلم بأنه من مؤيدي بشار ونسأل الله ان ينصر اخواننا المسلمين في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفي مصر وجميع دول العالم.
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