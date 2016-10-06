فيديو.. فيصل القاسم ينفعل على الهواء: “ألعن أبو اللي خلفها”

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير من حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” مع الدكتور فيصل القاسم عبر قناة الجزيرة يتحدث فيها وهو في غاية الانفعال عما يحدث في سوريا.

وقال القاسم خلال الفيديو: “الفارق الكبير بين مناطق المعارضة التي تتعرض للجوع والقصف المتواصل والمناطق المؤيدة للنظام السوري التي تسهر حتى الفجر وتشرب أجود أنواع الخمور”.