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روسيا تتخوف من “حرب نووية” مع أميركا وتشِّيد ملاجئ تحت الأرض لجميع مواطنيها في موسكو

6 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص
روسيا تتخوف من “حرب نووية” مع أميركا وتشِّيد ملاجئ تحت الأرض لجميع مواطنيها في موسكو
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صحيفة المرصد:في وقت يتزايد اتساع الهوة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في سوريا، شرعت وسائل إعلام محلية روسية ومسؤولون روس بتهيئة الرأي العام والبلاد إلى احتمال وقوع حرب نووية مع الغرب، حسب قولها.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، الاثنين، أن “روسيا ما فتئت تبلغ مواطنيها أن الغرب مصمم على شن حرب نووية ضدها، وأن الأميركيين يحضرون أسلحتهم النووية لاحتمال استخدامها ضد موسكو”.

ونقلت الصحيفة عن مقال نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الروسية أن “الولايات المتحدة تحاول معاقبة روسيا على دورها في سوريا”، إذ تصاعدت الخلافات بين واشنطن وموسكو بخصوص هذا الملف مؤخراً وفقاً لموقع سكاي نيوز .

وأعلن وزير الطوارئ الروسي بشكل يوم الجمعة الماضي، أن السلطات الروسية شيدت ملاجئ تحت الأرض لجميع مواطنيها في موسكو، وتتسع تلك الملاجئ لما يقرب من 12 مليون نسمة، بحسب الصحيفة.

ودربت روسيا مواطنيها مرتين منذ تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الرئاسة، على كيفية الاستجابة لصفارات الإنذار التي تنبه المواطنين بأن أسلحة نووية قد بدأت باستهداف بلادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات جاءت على خلفية تصريحات أطلقها وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قل فيها إن “البنتاغون تراجع إجراءاتها المتعلقة بالأسلحة النووية في حال حدوث هجوم روسي”.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة النووية، إذ يقدر بنحو 8 آلاف و400 رأس نووي، مقارنة بنحو 7 آلاف و500 رأس نووي أميركي.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    دحوم1

    هههههه كل هذا الكلام عشان يشغلون العالم بقصة حرب بتصير بين روسيا وامريكا وكله فلم يغطون تدمير وابادة حلب وقتل الاطفال والنساء والشيوخ حسبي الله عليهم
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  2. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 2:09 ص

    دعبادي

    ههههه حلوه ملاجي تتسع ل١٢مليون يعني مدينه تحت مدينه ارنب كبير الزبدة بيجربون اسلحتهم علي العربان وماستبعد يقتلون كل العربان سنيهم وشيعيهم
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  3. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    مسمار

    كثيرين يعتقدون ان لاعداء بين روسيا وامريكا وهذا غير صحيح فالعداء بينهم ازلي لكنهم عقلاء لايتسرعون فهم يدركون ان حربهم لاتبقي ولاتذر لو اشتعل فتيلها
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  4. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    معيض

    اولا الاسلحة النووية للردع وتهديدات بين الكبار صحيح امريكا مستاءة مما حصل في اوكرانيا واقتطاع شبه جزيرة القرم اما سوريا فيبدو لي انهم متفقين
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  5. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    شنب قانوني

    افلام كابوي وافلام سيبيريا الباردة ( عطني فيلم وخذ فيلم ) مواسم انتخابات
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  6. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    خالد

    طيب واحنا وايش سوينا من ملاجئ
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  7. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
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  8. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    تذكير

    تمثيل وخدع
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  9. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    رؤية وتحول

    وجعلنا لكل شيء سبباً : هي مأخوذة من الآية في سورة الكهف ( وآتيناه من كل شيء سبباً ) وهي سوريا ! موقعة الملحمة الكبرى فاللهم أهلك الظالمين بالظالمين .
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  10. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    له
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  11. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    يحيى قاسي

    قد إمداهم يشيدون منازل تحت الأرض...******....ان شاء الله تكون المنازل الي تحت الأرض منازل الآخره....
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  12. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    ابو يحيى

    الله يحرقكم في بعض يهود وملاحده.
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