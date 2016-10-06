شاهد.. نائب ترامب يشتم بوتين بكلمات جارحة

صحيفة المرصد:المفاجأة التي صدمت المتابعين لمناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأميركية، مساء الثلاثاء، هي تطاول مايك بنس، نائب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمات جارحة.

وخلال المناظرة مع المرشح لنائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي، تيم كاين، وصف نائب ترامب، بوتين بـ”الرئيس الروسي الصغير والمتسلط”. وهي تصريحات لا تتسق مع ثناء ترامب السابق على بوتين، وإن كانت تكشف تحولا في سياسات حملة الجمهوريين، نحو لعب دور الصقر في مواجهة موسكو خشية انتقادات من المعسكر الديمقراطي ، وفقاً لموقع العربية نت .

وفي هذا السياق، قال ترامب، الثلاثاء، إن الزعيم الروسي “لا يحترم” أوباما وكلينتون، وهو ما انتقده الكرملين، الأربعاء.