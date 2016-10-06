شاهد: مشاجرة ”جارتين” في ولاية فلوريدا استُخدم فيها كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر

صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة عنيفة دارت بين جارتين في ولاية فلوريدا الأمريكية .
حيث أظهر الفيديو لحظة تحدث الجارتين مع بعضها قبل أن تبدأ المعركة ، حيث قمن باستخدام كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر .
صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة عنيفة دارت بين جارتين في ولاية فلوريدا الأمريكية .
حيث أظهر الفيديو لحظة تحدث الجارتين مع بعضها قبل أن تبدأ المعركة ، حيث قمن باستخدام كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر .
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تعليقات ( 4 )
التاريخأهبي يارقم 3 ماهي سهلة ، والله ياهي كفوف ومماعط شوش ، يادافع البلاء .
اضرب بيد من حديدلله درك ياقلم الحقيقة كم ارعبت اذناب المجوس حتى في غيابك
خالدهاذي حقوق المراة بالغرب الي يتغنى وينادي فيها قلم قم المجوسية