شاهد: مشاجرة ”جارتين” في ولاية فلوريدا استُخدم فيها كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر

صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة عنيفة دارت بين جارتين في ولاية فلوريدا الأمريكية .

حيث أظهر الفيديو لحظة تحدث الجارتين مع بعضها قبل أن تبدأ المعركة ، حيث قمن باستخدام كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر .