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شاهد: مشاجرة ”جارتين” في ولاية فلوريدا استُخدم فيها كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر

6 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص
شاهد: مشاجرة ”جارتين” في ولاية فلوريدا استُخدم فيها كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر
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صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة عنيفة دارت بين جارتين في ولاية فلوريدا الأمريكية .

حيث أظهر الفيديو لحظة تحدث الجارتين مع بعضها قبل أن تبدأ المعركة ، حيث قمن باستخدام كل فنون القتال من لكم ورفس وشد شعر .

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تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    التاريخ

    أهبي يارقم 3 ماهي سهلة ، والله ياهي كفوف ومماعط شوش ، يادافع البلاء .
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  2. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    اضرب بيد من حديد

    لله درك ياقلم الحقيقة كم ارعبت اذناب المجوس حتى في غيابك
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  3. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    خالد

    هاذي حقوق المراة بالغرب الي يتغنى وينادي فيها قلم قم المجوسية
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  4. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    تمثيل
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