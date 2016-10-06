وزير الخارجية الفرنسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لروسيا بسبب المجازر في مدينة حلب

صحيفة المرصد:أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الذي يتوجه الخميس إلى موسكو، أنه يعتزم إبلاغ الجانب الروسي أن الوضع “صادم ومعيب” في مدينة حلب السورية و”لا يمكن أن يستمر” و”ينبغي وقف المجزرة”.
وصرح إيرولت الأربعاء لقناة “أل سي آي”، عشية لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بأن مشاهد “القصف وموت الأطفال والنساء والمسنين (…) واستهداف المستشفيات والمدارس المدمرة، (كل هذا) غير ممكن ولا يمكن أن يستمر”، واصفاً التصرف الروسي بأنه “تهكم لم يخدع أحداً” وفقاً لموقع العربية نت .
وأضاف: “أذهب إلى موسكو لأعبر عن وجهة نظر فرنسا: هذا الوضع غير مقبول، إنه صادم للغاية ومعيب. ينبغي وقف هذه المجزرة. لا تريد فرنسا المشاركة عبر إغلاق عينيها وعدم فعل شيء”، مؤكداً أن باريس “ملتزمة بالكامل” و”في الصفوف الأولى”.
وتابع الوزير الفرنسي، الذي سيتوجه أيضاً إلى واشنطن للدفع بمشروع قرار فرنسي حول وقف للنار في حلب، قائلاً: “مع الروس ينبغي اعتماد لغة الحقيقة، لا أسعى إلى إرضائهم”.
وكرر إيرولت “ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية”.
ويدعو مشروع قرار فرنسي من المتوقع أن يعرض للتصويت على مجلس الأمن خلال هذا الأسبوع، إلى إرساء وقف لإطلاق النار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الأحياء المحاصرة في شرق حلب ووقف طلعات المقاتلات في أجوائها.
وسبق أن ندد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بما اعتبره “جرائم حرب” بعد قصف أكبر مستشفيين في أحياء حلب الشرقية التي تتعرض لهجوم من النظام السوري وحليفه الروسي.
وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء شرق حلب “منطقة محاصرة”.
تعليقات ( 10 )
بوزهراء القطيفيبيض الله وجهك يا تعليق 8 كلام واقعي ينبع من شخص قارئ للوضع في عقول الخونه خونه خانوا الأسلام والعرب وأتبعوا الفرس المجوس
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
ياما تحت العمائم قمائمالعراق وسوريا دمرتهم ايران ويقولون صيطرنا على 4 عواصم عربيه ..الخميني سيطر على عقول الاذناب فيها فدمروا بلدانهم . وقواته اصغر من ان تسيطر على جحش
دحوم1بان كي مون يوجهه الامريكان والروس وكلهم يكذبون يخدعون العالم وهم متفقين على قتل اهل السنه حسبنا الله عليهم جميعاالله ينتقم منهم في اولادهم ومالهم
قاهرالمجوسمفارقات عجيبه . الاموال مسروقه من العراق العربي ويدمر ويقتل سوريا وشعبها العربي الفاعل لصوص ايران المجوسيه. والقاتل روسيا الشيوعيه . لعن الله الاذناب
قاهرالمجوسالاموال العراقيه التى استولت عليها ايران بالغصب عن تلك الشوارب العراقيه هي ما جعلت روسيا تفقد انسانيتها مثل بقيه الاذناب.وايضا ستبيعهم
إضافهالعرب ( لاأرى ... لا أسمع ... لا أتكلم )
شنب قانونيتجارة كلام ( منذ خمسة سنوات وأكثر وعجلات هذه التجارة الكلاميه تدور وتدور للضحك على من تبقى )
مياووووووالعرب سكتم بكتم .. إذن من طين وإذن من عجين ... ماخذين وضعية الميت .... مهزله