تعرَّف على المزايا الجديدة في واتس آب

صحيفة المرصد: أعلنت خدمة التراسل الفوري واتس آب عن إطلاق مزايا جديدة للكاميرا على تطبيقها تتيح للمستخدمين الكتابة والرسم، إضافة إلى إمكانية إضافة الرموز التعبيرية، إلى الصور والفيديوهات التي يشاركونها مع الآخرين، وذلك على نحو يستنسخ تجربة تطبيق التراسل المصور سناب شات.

وقالت الشركة المملوكة لفيسبوك في منشور على مدونتها إن الطرق الجديدة، التي بدأت اختبارها في شهر أيلول المنصرم، تهدف إلى تخصيص وتحسين الصور والفيديوهات التي يشاهدها المستخدم مع الأصدقاء والعائلة.

وأوضحت واتس آب بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية أنه حين يقوم المستخدم بالتقاط صورة أو فيديو جديد أو مشاركة ما هو موجودة مسبقاً على الهاتف، ستظهر له تلقائياً أدوات جديدة لتحريرها، ويمكن من خلال هذه الأدوات الرسم على الصور والكتابة، فضلاً عن إمكانية إضافة رموز تعبيرية.

وأضافت الشركة أن ميزة الكاميرا على تطبيقها أصبحت تدعم فلاش الكاميرا الأمامية بحيث تزيد سطوح الشاشة لتحسين جودة الصور الملتقطة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة، كما أضافت الشركة ميزة التقريب عند تسجيل الفيديو، والتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية من خلال النقر المزدوج على الشاشة.

يُذكر أن المزايا الجديدة ستصل إلى مستخدمي تطبيق واتس آب على نظام التشغيل أندرويد اعتباراً من تاريخ الإعلان على أن تصل إلى هواتف آيفون التابعة لشركة آبل قريباً.