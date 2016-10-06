تركيا : العثور على المفقود السعودي “أحمد آل الشيخ” في إسطنبول

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن مصادر مقربة من عائلة المفقود السعودي في تركيا أحمد علي آل الشيخ «65 عاما»، العثور عليه في أحد المستشفيات بإسطنبول، وذلك بعد جهود التنسيق بين القنصلية السعودية والأجهزة الأمنية التركية، والتي استمرت لمدة اسبوع منذ اختفائه في ظروف غامضة في أحد أسواق إسطنبول يوم (الأربعاء) الماضي .

وبحسب المصادر المقربة بحسب صحيفة عكاظ :إن الفحوصات الطبية التي أجريت على المواطن من قبل فريق طبي في المستشفى جاءت نتائجها إيجابية وإنه يتمتع بصحة جيدة .

وأشاد علي آل الشيخ “نجل المفقود” بجهود السفارة السعودية بأنقرة وطاقم القنصلية بإسطنبول على الموقف الذي بذل خلال الأيام الماضية.