ترامب يهاجم بوتين : لا تحترم قادة أمريكا وعليك أن تتوقف عن قصف سوريا فوراً

صحيفة المرصد:شن المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية “الرئاسة” دونالد ترامب هجوما غير مسبوقا على روسيا, قائلاً إنها “خالفت اتفاقها” مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وإنها- حسب هجومه- لا تحترم قادة الولايات المتحدة.

هجوم ترامب الفريد من نوعه جاء بعد قرار واشنطن تعليق المحادثات مع موسكو هذا الاسبوع بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتهمت موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول لوقف القتال.

وقال ترامب لتجمع في بريسكوت فالي بولاية أريزونا “خالفت روسيا الاتفاق والآن يطلقون النار ويقصفون.. أمر كهذا يجب أن ينتهي ويجب أن ينتهي سريعاً.” وفق ما ذكرت رويترز.

واتهم منتقدون ترامب بأنه يجامل روسيا أكثر من اللازم خلال حملته لانتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني التي ينافس فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم أقوى من الرئيس الأميركي باراك أوباما ودعا روسيا في تعليقات قال لاحقاً إنها ساخرة لفحص رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية.

ورفض ترامب الانتقادات وقال أنه لم يقابل بوتين قط. لكنه قال أمس الثلاثاء إن الزعيم الروسي “لا يحترم” أوباما أو كلينتون.