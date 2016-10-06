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المدرب ” ماميتش” يُطلق زوجته بسبب النصر !

6 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص
المدرب ” ماميتش” يُطلق زوجته بسبب النصر !
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة “tporta” الكرواتية أن مدرب نادي النصر، زوران ماميتش، قرر الطلاق من زوجته “آنا سيكتش” بعد فترة زواج استمرت لمدة عامين، موضحة أن علاقة الحب التي جمعت ماميتش وآنا لم تصمد أمام التحديات التي تواجه أسرة ماميتش، وأن قرار المدرب بتدريب النصر ومغادرة كرواتيا، كان نقطة فاصلة في العلاقة مع زوجته”.
وتحت عنوان “بعد عامين من الزواج.. طلاق آنا وزوران ماميتش”، وبحسب موقع النادي قالت الصحيفة : “بعد علاقة استمرت لمدة ست سنوات، منها عامين زواج، قرر زوران ماميتش مدرب النصر السعودي تطليق زوجته آنا سيكيتش”.
وأوضحت: “السعادة بين الزوجين لم تدم طويلا وتم الطلاق بعد عامين فقط من الزواج، كان قرار المدرب بتدريب النصر السعودي ومغادرة كرواتيا نقطة فاصلة في العلاقة مع آنا حيث تحطمت سفينة الزوجية”.
واختتمت بقولها: “المدرب زوران كان لديه طفلة من زوجته الأولى تُدعى فانيا عمرها 19 عاما، وأنجب من آنا طفلين، علاقتهما يبدو وأن ليس لديها أساسا جيدا قادر على الصمود أمام التحديات التي تواجه الأسرة”.

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تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    راصد

    فدوه لعيون العالمي
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  2. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 4:17 ص

    hima

    من اولاتها طلاق,مسكين على بالو حيطول,بكره تبوس رجلها عشان ترجعلها,الا اذا اخدت فلوس باقي التعاقد وقدمتلها هو ترضيه,احتمال ترجعلك.
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