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فيديو : جثة كائن غريب على هيئة ” إنسان ” تثير جدلا واسعا!

6 أكتوبر, 2016 , 4:51 ص
فيديو : جثة كائن غريب على هيئة ” إنسان ” تثير جدلا واسعا!
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لجسم غريب يشبه  جسد الانسان على شاطئ نورفولك المهجور.ووفق صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية، أثارث الصور ضجة واسعة، إذ يظهر فيها جسم متحلل يشبه الإنسان مع ذيل سمكة ضجة، ونالت أكثر من 15 ألف مشاركة في غضون يومين. ويبدو أنّ هذا الجسم الذي جرفته الأمواج متعفن في الوسط، فيما بقي الرأس والذيل على حالهما نسبياً. ويستمر الجدال حول طبيعة هذا المخلوق غير المألوف من دون التوصل إلى معرفة حقيقته.
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تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 6:27 ص

    فهد12

    هذا زوج حورية البحر قتلته بسبب زواجه عليها
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  2. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 6:27 ص

    أمس

    هذا قح ميت
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  3. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 6:21 ص

    شكله من فصيلة ***
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  4. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري ممكن يكون رجل فضاء مصري من وكالة الفضاء المصرية* صبح صبح الدولار كسر حاجز 17.5جنية يا ترى اليوم الدولار البطل حيعملها ويكسر 18 ثورة جياع قادمة
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  5. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 6:14 ص

    فارس الزهراني

    لا يكون هذا المهدي خرج من السرداب
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  6. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 6:13 ص

    فارس الزهراني

    الزعانف عباره عن بلاستيك وواضح بأنه انسان مكتوف الرجلين ان صدقت الروايه والله اعلم
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  7. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 6:04 ص

    07

    ههههه ***وهو ميت هذه نهايته
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  8. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 5:58 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    الزعانف بلاستيك اللهم انصر المسلمين السنة على المجوس ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله وعلى المنافقين والجهله
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  9. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 5:37 ص

    بالمناسبة وانا رايح ابحث اشوي عن كلمة حورية باليوتيوب شاهدت مقطع صوتي للشيخ صالح الفوزان يقول ان هناك انسان البحر يؤكل سواء كان شكله رجل او امرأة ؟؟
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  10. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 5:37 ص

    بشار مصاص الدماء لو يطيح بيدي بس
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  11. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 5:35 ص
    عدد التعليقات:5362

    المنتصر بالله

    كذب الغرب لا ينتهي حتى أنهم يقولون ان الإنسان كان قرد وتطور مع الزمن وصار رجال ملي هدومه لكن ذا القرد أكيد له قرده ولا كيف تطور وجاب قرود ههههههه 👹👹
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  12. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 5:32 ص

    محمد

    لا يكون هاذا الخميني الهالك
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  13. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 5:31 ص

    عبدالله

    هاذا **** بعد ما فطس
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  14. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 5:27 ص

    هذا الحوري زوج الحورية تزاعل مع زوجته وزهق وطفش من الحياة وانتحر ههههه
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  15. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 5:13 ص

    كوب بلاستيك

    الذيل كيس زباله اسمعوا صوت الكيس مع الهواء .
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  16. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 5:11 ص

    خبير

    من طريقه التصوير باين انه كذب 👉
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  17. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 5:09 ص

    بوزهراء القطيفي

    هذا فيه شبه كبير من قلم الخرطي ***
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  18. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 5:09 ص
    عدد التعليقات:4119

    بدور

    بالله صباح خير
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  19. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 5:02 ص

    اسمرعبر

    حمار البحر .. للاسف ما أجادوا صنع هالدمية
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  20. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 5:01 ص

    راااااااايق

    هذا حوري.....؟؟؟ أخو حوريه...!!!
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  21. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 5:01 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يمكن لهذا السبب اختلط انسان وسمكة بجسم واحد ❗
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  22. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 5:00 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ياسبحان الله □يمكن انسان معتدي على سمكة□الغرب كل شيء محرم يسوونه ❗
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