فيديو : جثة كائن غريب على هيئة ” إنسان ” تثير جدلا واسعا!

صحيفة المرصد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لجسم غريب يشبه جسد الانسان على شاطئ نورفولك المهجور.ووفق صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية، أثارث الصور ضجة واسعة، إذ يظهر فيها جسم متحلل يشبه الإنسان مع ذيل سمكة ضجة، ونالت أكثر من 15 ألف مشاركة في غضون يومين. ويبدو أنّ هذا الجسم الذي جرفته الأمواج متعفن في الوسط، فيما بقي الرأس والذيل على حالهما نسبياً. ويستمر الجدال حول طبيعة هذا المخلوق غير المألوف من دون التوصل إلى معرفة حقيقته.

