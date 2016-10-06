فيديو : جثة كائن غريب على هيئة ” إنسان ” تثير جدلا واسعا!

صحيفة المرصد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لجسم غريب يشبه جسد الانسان على شاطئ نورفولك المهجور.ووفق صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية، أثارث الصور ضجة واسعة، إذ يظهر فيها جسم متحلل يشبه الإنسان مع ذيل سمكة ضجة، ونالت أكثر من 15 ألف مشاركة في غضون يومين. ويبدو أنّ هذا الجسم الذي جرفته الأمواج متعفن في الوسط، فيما بقي الرأس والذيل على حالهما نسبياً. ويستمر الجدال حول طبيعة هذا المخلوق غير المألوف من دون التوصل إلى معرفة حقيقته.
تعليقات ( 22 )
فهد12هذا زوج حورية البحر قتلته بسبب زواجه عليها
أمسهذا قح ميت
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري ممكن يكون رجل فضاء مصري من وكالة الفضاء المصرية* صبح صبح الدولار كسر حاجز 17.5جنية يا ترى اليوم الدولار البطل حيعملها ويكسر 18 ثورة جياع قادمة
فارس الزهرانيلا يكون هذا المهدي خرج من السرداب
فارس الزهرانيالزعانف عباره عن بلاستيك وواضح بأنه انسان مكتوف الرجلين ان صدقت الروايه والله اعلم
07ههههه ***وهو ميت هذه نهايته
الله يحفظ لنا ملكناالزعانف بلاستيك اللهم انصر المسلمين السنة على المجوس ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله وعلى المنافقين والجهله
عدد التعليقات:5362
المنتصر باللهكذب الغرب لا ينتهي حتى أنهم يقولون ان الإنسان كان قرد وتطور مع الزمن وصار رجال ملي هدومه لكن ذا القرد أكيد له قرده ولا كيف تطور وجاب قرود ههههههه 👹👹
محمدلا يكون هاذا الخميني الهالك
عبداللههاذا **** بعد ما فطس
كوب بلاستيكالذيل كيس زباله اسمعوا صوت الكيس مع الهواء .
خبيرمن طريقه التصوير باين انه كذب 👉
بوزهراء القطيفيهذا فيه شبه كبير من قلم الخرطي ***
عدد التعليقات:4119
بدوربالله صباح خير
اسمرعبرحمار البحر .. للاسف ما أجادوا صنع هالدمية
راااااااايقهذا حوري.....؟؟؟ أخو حوريه...!!!
↩🌟ريما Rima 🌟↩يمكن لهذا السبب اختلط انسان وسمكة بجسم واحد ❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩ياسبحان الله □يمكن انسان معتدي على سمكة□الغرب كل شيء محرم يسوونه ❗