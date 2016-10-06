60 ألفا ًوليس 60مليونا ً! الحق يقال

رحلة العودة يجب أن تكون من هنا.!

… عودة مجد غاب وتاريخ سقط من أرقامه حكاية غنيت لها ذات ليل شتاء قارس.!

… تذكرون طقم الصين كله يا شباب وهل سمعتم بملحمة مونديال أمريكا.!

… فضلاً قبل أن تشوهوا التاريخ اقرأوه وتأملوه، وحذار أسمع أحدكم يقول طير يا شيخ أنت والتاريخ فمع تضخم الأرقام باتت لغتكم ساخرة ولم أقل متعالية.!

… الليلة أكثر من 60 ألف متفرج سيكونون في ملعب الجوهرة، وهل تدركون معنى هذا الرقم أقول 60 ألف عاشق ولم أقل 60 مليونا فحكايتكم مع الأرقامحكاية.!

… تذكروا وأنتم تواجهون أستراليا أن الروح تصنع المستحيل.!

… اعملوا

داخل الملعب على قلب رجل واحد وانسوا نصائح استديوهات التحليل.!

… أعرف أن بعضكم خائفون على أقدامهم ولكن يجب أن تعرفوا أننا هذه المرة سنقول فارق الطموحات بين النادي والمنتخب إن لم تحرثوا العشب كراً وفراً.!

… أستراليا خسرت من الأردن وعمان وكسبت الإمارات بالحظ ،أي أنها أقل من أن ترعبنا، لكن من يرعبنا أنتم وأقدامكم التي أرهقتها الملايين.!

… الاحتراف يطور كرة القدم هكذا نعرف وهكذا يقول أباطرة كرة القدم في العالم.!

. إلا عندنا فمنذ أن شرعنا الاحتراف في أنديتنا ونحن نتراجع بشكل مخيف.!

وسبب التراجع ليس سوء التخطيط بل في سوء التدبير، فهل أوضح أم أن ما عنيته واضح.!

(2)

… ثلاث نقاط من أستراليا مطلب جماهيري فلماذا لا تكون طموحا لكم معشر الأبطال.!

… أنتم رهان وطن فمتى تستشعرون دوركم في تفعيل هذا الرهان على أرض الملعب.!

… كثير من العزم وكثير من الروح ستمنحنا من خلالكم ما نريد.!

(3)

… حسين ضرب، حسين انضرب.!

… حسين طرد الحقباني، وحسين يصرف على النصر.!

.. حسين يا أخي، يا حسين اسمع نصيحتي واعتزل يا حسين.!

… استمرارك حجة لهم وليس عليك.!

(4)

… في أقل من نصف ساعة قال الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ما قل ودل، في حين غيره يتحدث ساعات ولا يقول أي شيء.!

… وضح الموقف الصادق من ترك طارق كيال للأهلي، وأسباب عودة جروس وغيره ما زالوا يتحدثون عن تعادل الاتحاد مع الأهلي.!

نقلا عن عكاظ