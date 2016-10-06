سعوديون يقاطعون قنوات «برو سبورت» و يدشنون هاشتاق #لن_نشترك_بقنوات_برو_سبورت

صحيفة المرصد: بعد قرار مجموعة قنوات «برو سبورت» حول تشفير الدوري السعودي والذي من المتوقع أن يكون منتصف الموسم الكروي الحالي أو المقبل،أصابت جماهير الكرة السعودية موجة إستياء على «تويتر» ما دعا إلى تدشين هاشتاق مقاطعة الناقل الحصري للدوري.

وبحسب صحيفة الحياة, دشن المغردون هاشتاق لمقاطعة الناقل الرسمي لمنافسات دوري «عبداللطيف جميل» في حال حدث ذلك، تحت عنوان، #لن_نشترك_بقنوات_برو_سبورت.

والذي حصد حتى أمس على أكثر من 60 ألف تغريدة عبروا فيها عن غضبهم من قيام القناة بالتشفير وإلزامهم بدفع مبالغ مالية حتى وان كانت رمزية لمتابعة انديتهم، معتبرين أنهم يتعرضون للاستغلال. وأشار اخرون إلى أن التشفير سيقلل من جماهير الدوري وشعبيته في أرجاء المملكة.

وعبر المغردون أيضاً عبر هاشتاق #تشفير_ الدوري عن أن هذه الخطوة توحي بأستغلال جيب المواطن وليس كما اعتبرتها إدارة القناة بأنها ستزيد من جماهير الدوري والأندية داخل الملعب ومؤازرتهم، كما اعتبر الأخر أنه سيتم مقاطعة القنوات مثل ما تمت مقاطعة شركة الاتصالات السعودية بسبب إلغاء باقات اللامحدود.

وكانت مجموعة قنوات «إم بي سي برو سبورت» الناقل الحصري لمباريات دوري «جميل» والمسابقات الكروية المحلية الأخرى بدأت إجراءات تشفير الدوري، حيث قامت بحجب البث عبر الأقمار الصناعية وقصرته على القمر «عرب سات» فقط، إذ من المقرر أن يبدأ التشفير الفعلي لمباريات الكرة السعودية اعتباراً من منتصف دوري العام المقبل أو بداية الموسم المقبل.

و من جهة أخرى ,بررت مجموعة «إم بي سي» هذه الخطوة بأنها ستصب في صالح الكرة الكرة السعودية وستحد من مشكلة ضعف الحضور الجماهيري في مباريات الدوري، مبينة أن الاشتراك سيكون مقابل 229 ريالاً للعام الواحد و175 ريال في حال التجديد.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق مجموعة قنوات «برو سبورت» مع الاتحاد السعودي على تشفير بطولة الدوري، مقابل دفع زيادة على العقد الموقع بينهم، بلغت نسبتها 20 في المئة مقابل التشفير.