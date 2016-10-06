  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سعوديون يقاطعون قنوات «برو سبورت» و يدشنون هاشتاق #لن_نشترك_بقنوات_برو_سبورت

6 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص
سعوديون يقاطعون قنوات «برو سبورت» و يدشنون هاشتاق #لن_نشترك_بقنوات_برو_سبورت
  • 1٬203
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: بعد قرار مجموعة قنوات «برو سبورت» حول تشفير الدوري السعودي والذي من المتوقع أن يكون منتصف الموسم الكروي الحالي أو المقبل،أصابت جماهير الكرة السعودية موجة إستياء على «تويتر» ما دعا إلى تدشين هاشتاق مقاطعة الناقل الحصري للدوري.
وبحسب صحيفة الحياة, دشن المغردون هاشتاق لمقاطعة الناقل الرسمي لمنافسات دوري «عبداللطيف جميل» في حال حدث ذلك، تحت عنوان، #لن_نشترك_بقنوات_برو_سبورت.
والذي حصد حتى أمس على أكثر من 60 ألف تغريدة عبروا فيها عن غضبهم من قيام القناة بالتشفير وإلزامهم بدفع مبالغ مالية حتى وان كانت رمزية لمتابعة انديتهم، معتبرين أنهم يتعرضون للاستغلال. وأشار اخرون إلى أن التشفير سيقلل من جماهير الدوري وشعبيته في أرجاء المملكة.
وعبر المغردون أيضاً عبر هاشتاق #تشفير_ الدوري عن أن هذه الخطوة توحي بأستغلال جيب المواطن وليس كما اعتبرتها إدارة القناة بأنها ستزيد من جماهير الدوري والأندية داخل الملعب ومؤازرتهم، كما اعتبر الأخر أنه سيتم مقاطعة القنوات مثل ما تمت مقاطعة شركة الاتصالات السعودية بسبب إلغاء باقات اللامحدود.
وكانت مجموعة قنوات «إم بي سي برو سبورت» الناقل الحصري لمباريات دوري «جميل» والمسابقات الكروية المحلية الأخرى بدأت إجراءات تشفير الدوري، حيث قامت بحجب البث عبر الأقمار الصناعية وقصرته على القمر «عرب سات» فقط، إذ من المقرر أن يبدأ التشفير الفعلي لمباريات الكرة السعودية اعتباراً من منتصف دوري العام المقبل أو بداية الموسم المقبل.
و من جهة أخرى ,بررت مجموعة «إم بي سي» هذه الخطوة بأنها ستصب في صالح الكرة الكرة السعودية وستحد من مشكلة ضعف الحضور الجماهيري في مباريات الدوري، مبينة أن الاشتراك سيكون مقابل 229 ريالاً للعام الواحد و175 ريال في حال التجديد.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق مجموعة قنوات «برو سبورت» مع الاتحاد السعودي على تشفير بطولة الدوري، مقابل دفع زيادة على العقد الموقع بينهم، بلغت نسبتها 20 في المئة مقابل التشفير.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    مشجع

    هذه فرصة لحضور الجماهير للملاعب كما كنا زمان ويعطون للمباراة طعم وذوق داخل المستطيل الأخضر - نصيحة عدم الاشتراك فالقنوات ترغب احتكار كل شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    سعد بن فهد

    برضو بيرفعون اسعار التذاكر يعني وراك وراك الزيادة وين ماتروح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    مشجع

    على أيش نشترك فيmbc لادوري تمام ولانقل تمام فبذلك قررنا الآتي : 1 الحضور في الملعب أثناء مباراة فريقك المفضل لدعمه من داخل الملعب 2 في النهائي حضور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص

    سلمان

    من شفنا الشباب بكرفتات وأنا دارين إنه بيشفر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    مقاطع كل مشتقات MBC - وبالنسبة للمباريات نحضرها بالملاعب تحياتي للجماهير عامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    زائر

    نعم للمقاطعه فتلك القنوات حرمت متعه المشاهد السعودي في بلده اين نحن عندما يشفر دوري سعودي داخل السعوديه حنا في رقبه بياع وسمسار الدوري معاد نبيه قطعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    زائر

    الحين من زين العب والله حتي يتم تشفيره ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    سعودي وافتخر

    دوري ضعيف ولا فيه نجوم علشان الواحد يشترك لو كان زمان ماجد والثنيان والتمياط والمهلل يمكن الواحد يفكر يشترك بس كذا No
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    حصان مطير

    تخيل ادفع فلوس عشان اشوف شايع وهو يسطح الكورة ويضرب يده في الارض لضياعهاههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    سواق وايت موية

    لو فيهم خير يشفرون كل القناة حتى نضمن ( طهارة ) البيوت من قنوات ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    سواق وايت موية

    قناة هادمة للبيوت ومن يشترك فهو آثم ومعين لهم على نشر المنكرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    كاره كرة القدم

    مقاطع كل مشتقات MBC التي لا تغني ولا تسمن من جوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    سواق وايت موية

    لن أشترك بقناة معادية للدين والمجتمع ونشر المسلسلات والأفلام والبرامج الهابطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    كيف

    من زين لعبهم ( لعب طلاب التمهيدي )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وانا بنت ابوي تشفير !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    بايعها بعود شخاط

    خطوة على الطريق وخطوة تصل بها #لن _ نحضر _ الملعب .. لقطع السبب للمشاهدة التلفزيونية والحضور للملعب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    أبو مصلفح الرياض

    يوم إنهم يشفروا أكشن يادوري إيه أبشترك لجل عيون أبو بدر أما الدوري والله مايسوى أجل أساوي بين ميسي ورفاقه وكريس ورفاقه وأتابع هزازي وشلته وجحفلي وطقته
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  18. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    قوندا

    معكم باذن الله والله مالي نيه ولا طراني اشترك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم