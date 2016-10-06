خسائر الأسهم منذ بداية العام “260 مليار ريال” .. و38 شركة تتداول دون قيمتها الاسمية

صحيفة المرصد: فقدت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 260 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، لتبلغ 1.32 تريليون ريال وفقا لأرقام إغلاق جلسة أمس، مقارنة بـ 1.58 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، منخفضة بنسبة تقارب 17 في المائة.

وتراجعت سوق الأسهم السعودية بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام، بعد أن فقدت 1327 نقطة، لتغلق أمس عند مستوى 5585 نقطة، فيما كان إغلاقها العام الماضي عند مستوى 6912 نقطة.

وجاءت تراجعات السوق منذ بداية العام نتيجة لتراجعات أسعار النفط في الأساس، إضافة إلى عوامل أخرى منها ترشيد الدولة للإنفاق في محاولة لتخفيف عجز الموازنة المتوقع.

ونظرا لتراجعات السوق، أصبحت أسهم 38 شركة تتداول دون قيمتها الاسمية بحسب إغلاق السوق أمس، ذلك على الرغم من ارتفاع المؤشر آخر جلستين.

ووفقا لتحليل نشرته صحيفة الاقتصادية، فقد ارتفع مؤشر سوق الأسهم بنسبة 1.1 في المائة أمس، ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، مقارنة بـ 5526 نقطة إغلاق الثلاثاء الماضي، ليربح 59 نقطة، فيما كان قد ارتفع 109 نقاط، بنسبة 2 في المائة يوم الثلاثاء الماضي، عن مستويات إغلاق الإثنين قبله، البالغة 5416 نقطة.

ومن الـ 38 شركة التي تتداول دون قيمتها الاسمية، هناك ست شركات دون الخمسة ريالات، وهي: شركة عذيب للاتصالات “3.2 ريال”، وشركة الأهلية للتأمين”4.25 ريال”، وشركة الكابلات “4.54 ريال”، وشركة الإعادة السعودية للتأمين “4.68 ريال”، وشركة نماء للكيماويات “4.92 ريال”، وشركة دار الأركان “4.97 ريال”.

بينما هناك 22 شركة تتداول في السوق بين خمسة وعشرة ريالات بحسب إغلاقات الأسهم أمس، وهذه الشركات هي: شركة كيمانول “5.42 ريال”، وشركة مسك “5.68 ريال”، وشركة أميانتيت “5.7 ريال”، ثم شركة أمانة للتأمين “5.84 ريال للسهم”، وشركة سوليدرتي تكافل “5.86 ريال”، وشركة كيان السعودية “5.87 ريال”، وشركة عناية للتأمين “6.39 ريال”، وشركة أسمنت الجوف “6.8 ريال”، وشركة جاكو وشركة صناعة الورق “7.4 ريال لكل منهما”، ثم شركة صدق “7.53 ريال”، وشركة زين السعودية “7.72 ريال”، وشركة الخضري “7.81 ريال”، وشركة ملاذ للتأمين “7.97 ريال”، وشركة التأمين العربية “8.04 ريال”