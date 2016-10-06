  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صحيفة:إجبار 100 معلم ومعلمة على الوقوف ساعتين.. لتكريمهم بــ”يوم المعلم”!

6 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص
صحيفة:إجبار 100 معلم ومعلمة على الوقوف ساعتين.. لتكريمهم بــ”يوم المعلم”!
  • 637
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: بمناسبة اليوم العالمي للمعلِّم اضطر أكثر من 100 معلِّم ومعلِّمة بجدَّة أمس، للوقوف نحو ساعتين ,لتكريمهم.
وجاء حفل تدشين النسخة الخامسة من جائزة جدَّة للمعلم المتميِّز صادمًا للمعلِّمين والمعلِّمات الذين لم يجدوا مقاعد للجلوس عليها.
وبحسب صحيفة المدينة, تقول إحدى المكرَّمات -وهي مشرفة تربويَّة: فوجئنا بفقرات الحفل، وسوء التنظيم، وعدم وجود مقاعد للجلوس، إضافة إلى عدم الفصل بين المعلِّمين والمعلِّمات، وهذا الأمر يشكِّل إهانةً، وليس تكريمًا في حقِّ مربِّي الأجيال.
ويشاركها الرأي أحد المعلِّمين -والذي بدا متَّكئًا على عصا- وهو يقول: مكثتُ ساعتين انتظارًا للتكريم، والآن سأغادر، حيث صُدمت بفقرات الحفل، والتي اقتصرت على كلمات، ومن ثمَّ التكريم مباشرة، وكنَّا نتمنَّى تنظيمًا أفضل.
من ناحيته أوضح المشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي أنَّهم حرصوا على الاحتفال في مكان عام، بمشاركة المجتمع، والخروج من الأماكن المغلقة ليشاهد الجميع تكريم مربِّي الأجيال».
وأضاف: إن الحفل يأتي بالتعاون بين جائزة جدة للمعلم المتميّز، وبين محافظة جدَّة، وإدارة التعليم، بعد نجاح النسخ الأربع الماضية، التي تميَّزت في الطرح العلمي والتربوي للمشروعات والتجارب المقدمة من المعلِّمين والمعلِّمات.

 



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    ااببووححمموودد

    وكأنهم يقولون .. ياليتنا من حجنا سالمين ⁉
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    يكفينا تكريم أن بعض تلاميذنا واللذين أصبح منهم المعلمين والمهندسين والاطباء والعسكريين من جميع الرتب , لا زالوا يذكروننا بخير وكأننا آباؤهم .. متقاعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    مسالم

    وقفة صمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم