صحيفة:إجبار 100 معلم ومعلمة على الوقوف ساعتين.. لتكريمهم بــ”يوم المعلم”!

صحيفة المرصد: بمناسبة اليوم العالمي للمعلِّم اضطر أكثر من 100 معلِّم ومعلِّمة بجدَّة أمس، للوقوف نحو ساعتين ,لتكريمهم.

وجاء حفل تدشين النسخة الخامسة من جائزة جدَّة للمعلم المتميِّز صادمًا للمعلِّمين والمعلِّمات الذين لم يجدوا مقاعد للجلوس عليها.

وبحسب صحيفة المدينة, تقول إحدى المكرَّمات -وهي مشرفة تربويَّة: فوجئنا بفقرات الحفل، وسوء التنظيم، وعدم وجود مقاعد للجلوس، إضافة إلى عدم الفصل بين المعلِّمين والمعلِّمات، وهذا الأمر يشكِّل إهانةً، وليس تكريمًا في حقِّ مربِّي الأجيال.

ويشاركها الرأي أحد المعلِّمين -والذي بدا متَّكئًا على عصا- وهو يقول: مكثتُ ساعتين انتظارًا للتكريم، والآن سأغادر، حيث صُدمت بفقرات الحفل، والتي اقتصرت على كلمات، ومن ثمَّ التكريم مباشرة، وكنَّا نتمنَّى تنظيمًا أفضل.

من ناحيته أوضح المشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي أنَّهم حرصوا على الاحتفال في مكان عام، بمشاركة المجتمع، والخروج من الأماكن المغلقة ليشاهد الجميع تكريم مربِّي الأجيال».

وأضاف: إن الحفل يأتي بالتعاون بين جائزة جدة للمعلم المتميّز، وبين محافظة جدَّة، وإدارة التعليم، بعد نجاح النسخ الأربع الماضية، التي تميَّزت في الطرح العلمي والتربوي للمشروعات والتجارب المقدمة من المعلِّمين والمعلِّمات.