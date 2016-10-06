• العابد والمنتخب و(الاستهداف)!

• مشهد يعيد ذكريات قطر 2011!

• حينها لم يبحثوا عن (مصلحة منتخب)!

• قبل البداية بأيام يتهم ياسر القحطاني والعابد بالمنشطات!

• وهذه المرة يتكرر ذات المشهد!

• بطريقة أخرى!

• لكن لـ(ذات) الأهداف.

• اتهامات و(بذاءة) وتجاوز!

• المقصود ليس العابد!

• وليس حتى المنتخب!

• بل لم يكن هناك (انتقادات) أصلا!

• بل تهم (صفراء)!

• تروجها أبواق (عفنة)!

• أسلوب (قديم)!

• بطرق (جديدة)!

• هو ذات (المنهج)!

• لنفس (العقليات)!

• لم يقدروا على العابد في (الميدان)!

• فبحثوا عما هو (خارجه)!

• سألوا الفشار كيف هو منهجهم!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشـهق وقال (عفن)!

نقلا عن مكة