• العابد والمنتخب و(الاستهداف)!
• مشهد يعيد ذكريات قطر 2011!
• حينها لم يبحثوا عن (مصلحة منتخب)!
• قبل البداية بأيام يتهم ياسر القحطاني والعابد بالمنشطات!
• وهذه المرة يتكرر ذات المشهد!
• بطريقة أخرى!
• لكن لـ(ذات) الأهداف.
• اتهامات و(بذاءة) وتجاوز!
• المقصود ليس العابد!
• وليس حتى المنتخب!
• بل لم يكن هناك (انتقادات) أصلا!
• بل تهم (صفراء)!
• تروجها أبواق (عفنة)!
• أسلوب (قديم)!
• بطرق (جديدة)!
• هو ذات (المنهج)!
• لنفس (العقليات)!
• لم يقدروا على العابد في (الميدان)!
• فبحثوا عما هو (خارجه)!
• سألوا الفشار كيف هو منهجهم!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشـهق وقال (عفن)!
نقلا عن مكة
تعليقات ( 5 )
ملكي راقي حقيقيمخالف للنشر
الحكمهبالتأكيد عنوان المقال ينطبق على جماهير واعلام بنوفقرون وبنوطحلوب
زول مناصح.,لابد من الارتقاء في كلماتنا الكلمة الحسنة صدقة جارية
الى عيال نيشموراااتعليق1 . نعرف ****واذا ماصدقت اكيد تعرف جحفلي
ابو عسرةتعرف سدني