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عفن!

عادل التويجري 6 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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• العابد والمنتخب و(الاستهداف)!
• مشهد يعيد ذكريات قطر 2011!
• حينها لم يبحثوا عن (مصلحة منتخب)!
• قبل البداية بأيام يتهم ياسر القحطاني والعابد بالمنشطات!
• وهذه المرة يتكرر ذات المشهد!
• بطريقة أخرى!
• لكن لـ(ذات) الأهداف.
• اتهامات و(بذاءة) وتجاوز!
• المقصود ليس العابد!
• وليس حتى المنتخب!
• بل لم يكن هناك (انتقادات) أصلا!
• بل تهم (صفراء)!
• تروجها أبواق (عفنة)!
• أسلوب (قديم)!
• بطرق (جديدة)!
• هو ذات (المنهج)!
• لنفس (العقليات)!
• لم يقدروا على العابد في (الميدان)!
• فبحثوا عما هو (خارجه)!
• سألوا الفشار كيف هو منهجهم!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشـهق وقال (عفن)!

نقلا عن مكة



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    ملكي راقي حقيقي

    مخالف للنشر
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  2. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    الحكمه

    بالتأكيد عنوان المقال ينطبق على جماهير واعلام بنوفقرون وبنوطحلوب
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  3. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    زول مناصح.,

    لابد من الارتقاء في كلماتنا الكلمة الحسنة صدقة جارية
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  4. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    الى عيال نيشمورااا

    تعليق1 . نعرف ****واذا ماصدقت اكيد تعرف جحفلي
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  5. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    ابو عسرة

    تعرف سدني
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