رجال أعمال يعرضون على “ضحية شركة تأمين” وظيفة وسيارة-فيديو

صحيفة المرصد: أكد الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله يشكو من ظلم شركات التأمين،أنه لم يتواصل معه أحد من المسؤلين.

وبحسب موقع أخبار 24 ,قال متحدث شركات التأمين عادل العيسى في مداخلة هاتفية مع قناة “المجد”، إن الشاب لم يذكر بياناته في مقطع الفيديو الذي صوره، مبيناً أنه تم التعرف عليه والتواصل معه بشكل مباشر، وأن هناك طرقاً قانونية وإجراءات كان يجب عليه اتباعها.

فيما نفى الشاب المتضرر عبدالعزيز الشلوي في مداخلة أعقبت مداخلة العيسى، تواصل شركة التأمين معه مؤكداً بأنه غير صحيح، مشيراً إلى أن معاناته مع الشركة امتدت لأشهر وأنه تقدم بشكوى رسمية لمؤسسة النقد لكن لم يتم النظر فيها بعد.

وحول العروض الوظيفية التي وصلته من رجال أعمال عبر موقع “تويتر” بعد فصله من وظيفته، أكد الشلوي أن عدداً من رجال الأعمال تواصلوا معه بالفعل ووصلته عروض كثيرة، متمنياً أن يسمع أخباراً جيدة في الأيام المقبلة.

وكان مغردون على موقع “تويتر” تفاعلوا بشدة مع مقطع الفيديو الذي صوره الشلوي باكياً وهو يشكو من ظلم شركات التأمين، حيث ذكر بعضهم أنهم رجال أعمال ووعدوا بتقديم وظيفة له وسيارة جديدة بدلاً من سيارته التي احترقت.