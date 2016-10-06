رجال أعمال يعرضون على “ضحية شركة تأمين” وظيفة وسيارة-فيديو

صحيفة المرصد: أكد الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله يشكو من ظلم شركات التأمين،أنه لم يتواصل معه أحد من المسؤلين.
وبحسب موقع أخبار 24 ,قال متحدث شركات التأمين عادل العيسى في مداخلة هاتفية مع قناة “المجد”، إن الشاب لم يذكر بياناته في مقطع الفيديو الذي صوره، مبيناً أنه تم التعرف عليه والتواصل معه بشكل مباشر، وأن هناك طرقاً قانونية وإجراءات كان يجب عليه اتباعها.
فيما نفى الشاب المتضرر عبدالعزيز الشلوي في مداخلة أعقبت مداخلة العيسى، تواصل شركة التأمين معه مؤكداً بأنه غير صحيح، مشيراً إلى أن معاناته مع الشركة امتدت لأشهر وأنه تقدم بشكوى رسمية لمؤسسة النقد لكن لم يتم النظر فيها بعد.
وحول العروض الوظيفية التي وصلته من رجال أعمال عبر موقع “تويتر” بعد فصله من وظيفته، أكد الشلوي أن عدداً من رجال الأعمال تواصلوا معه بالفعل ووصلته عروض كثيرة، متمنياً أن يسمع أخباراً جيدة في الأيام المقبلة.
وكان مغردون على موقع “تويتر” تفاعلوا بشدة مع مقطع الفيديو الذي صوره الشلوي باكياً وهو يشكو من ظلم شركات التأمين، حيث ذكر بعضهم أنهم رجال أعمال ووعدوا بتقديم وظيفة له وسيارة جديدة بدلاً من سيارته التي احترقت.
تعليقات ( 24 )
عناد من جيبوتيايها الشعب الاصيل اني اراكم ***ههههههههههههه
بتكسياشباب اي واحد يبي يخلص معامله او مشكله او تظلم له ابد يصور نفسه وهو يهل العبيري من صوت بحه وغصه والشعب بيتمزهل بالباقي ترقبوا دمعتي قريباً
معقبراجعت الأحوال المدنية بموعد فتفاجأت بأنهم اعطوني موعد جديد بعد 13 يوم أي 16 محرم بزعم وجود زحمة المصيبة يوجد عشرات الكاونترات لا يعمل إلا 2 منها فقط؟!
ولد بلاديت ٤ / سوداني صريح ... شكرا لك على مشاعرك الطيبه وهذى ليس بغريب ... تحياتي لك
معيضوهل لابد أن احكي قصتي على الملا لأخذ حقي اتمنى وجود قوانين مفعلة لا احتاج بعدها لتصوير مشاهد
عبدالكريمطرق قانونيه كان يجب عليه اتباعها !!! لو يتبعها بيشيب وهو ماحصل شي
ولد حصهمخالف للنشر
دونيس البيشيياجماعة الخير اجل البخاري وشلون يجي شكله ترا انقلب راسي
ينبع النخللماذا لا تحصل مثل هذه التجاوزات في النظام بدول الجوار لن نقول الدول المتقدمة ؟!
علياءبلد عسل جدا
عنادمخالف للنشر
عنادتحياتي لــ دمعه والله يوفقه
عنادهذا لايلغي محاسبة شركة التأمين
بومحمدالى مو سسة النقد حقي ضاع كيف ارده سياره بعد الحادث حسب قول التأمين تلف كيف عوض البنك حنا مع السلامه
بومحمدالمفروض من الشركه الرد يطالب حقه تعويضه مادي تلعب على الموطن سياره ولدي عوض البنك الاهلي حنا مع السلامه اخذ حق من وين قال تالف البنك عطاني عدم مطلبه ؟
صقر الجنوبيعني الواحد لازم يبكي و يصيح و يطلع مقطع فيديو و صور و ينفضح على شان رجال الأعمال والمسؤولين ينظرون فيه ؟؟ ****
ابغى سعودة محد يبغى يوظفني😢يعني ماتهتموا بمعانات المواطنين الا بعد الفضايح ليش مايكون حزم وشدة مع كل من يتهاون في اداء مسؤولياته
متابع 1الحال من بعضه يا ولدي وما املك لك الا دعوه بظهر الغيب.......دعوت مسافر تقطعة به سبل الحياة....
سوداني صررررررررريحهكذا هم السعوديين أصل العرب دائماً متكاتفين متعاونين ويقفون بجانب بعض ، حفظ الله المملكة أرضاً و حكومة و شعباً ونصرهم على من يعاديهم . آمين
مراقبحسبي الله على من ظلمه
اسمرعبرلو ***محد سأل عنه