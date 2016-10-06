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رجال أعمال يعرضون على “ضحية شركة تأمين” وظيفة وسيارة-فيديو

6 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص
رجال أعمال يعرضون على “ضحية شركة تأمين” وظيفة وسيارة-فيديو
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صحيفة المرصد: أكد الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله يشكو من ظلم شركات التأمين،أنه لم يتواصل معه أحد من المسؤلين.
وبحسب موقع أخبار 24 ,قال متحدث شركات التأمين عادل العيسى في مداخلة هاتفية مع قناة “المجد”، إن الشاب لم يذكر بياناته في مقطع الفيديو الذي صوره، مبيناً أنه تم التعرف عليه والتواصل معه بشكل مباشر، وأن هناك طرقاً قانونية وإجراءات كان يجب عليه اتباعها.

فيما نفى الشاب المتضرر عبدالعزيز الشلوي في مداخلة أعقبت مداخلة العيسى، تواصل شركة التأمين معه مؤكداً بأنه غير صحيح، مشيراً إلى أن معاناته مع الشركة امتدت لأشهر وأنه تقدم بشكوى رسمية لمؤسسة النقد لكن لم يتم النظر فيها بعد.

وحول العروض الوظيفية التي وصلته من رجال أعمال عبر موقع “تويتر” بعد فصله من وظيفته، أكد الشلوي أن عدداً من رجال الأعمال تواصلوا معه بالفعل ووصلته عروض كثيرة، متمنياً أن يسمع أخباراً جيدة في الأيام المقبلة.

وكان مغردون على موقع “تويتر” تفاعلوا بشدة مع مقطع الفيديو الذي صوره الشلوي باكياً وهو يشكو من ظلم شركات التأمين، حيث ذكر بعضهم أنهم رجال أعمال ووعدوا بتقديم وظيفة له وسيارة جديدة بدلاً من سيارته التي احترقت.

 



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    عناد من جيبوتي

    ايها الشعب الاصيل اني اراكم ***ههههههههههههه
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  2. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    بتكس

    ياشباب اي واحد يبي يخلص معامله او مشكله او تظلم له ابد يصور نفسه وهو يهل العبيري من صوت بحه وغصه والشعب بيتمزهل بالباقي ترقبوا دمعتي قريباً
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  3. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    انا لله وانا اليه راجعون
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  4. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    معقب

    راجعت الأحوال المدنية بموعد فتفاجأت بأنهم اعطوني موعد جديد بعد 13 يوم أي 16 محرم بزعم وجود زحمة المصيبة يوجد عشرات الكاونترات لا يعمل إلا 2 منها فقط؟!
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  5. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    ولد بلادي

    ت ٤ / سوداني صريح ... شكرا لك على مشاعرك الطيبه وهذى ليس بغريب ... تحياتي لك
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  6. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    معيض

    وهل لابد أن احكي قصتي على الملا لأخذ حقي اتمنى وجود قوانين مفعلة لا احتاج بعدها لتصوير مشاهد
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  7. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    عبدالكريم

    طرق قانونيه كان يجب عليه اتباعها !!! لو يتبعها بيشيب وهو ماحصل شي
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  8. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    ولد حصه

    مخالف للنشر
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  9. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    دونيس البيشي

    ياجماعة الخير اجل البخاري وشلون يجي شكله ترا انقلب راسي
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  10. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    ينبع النخل

    لماذا لا تحصل مثل هذه التجاوزات في النظام بدول الجوار لن نقول الدول المتقدمة ؟!
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  11. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    علياء

    بلد عسل جدا
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  12. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    عناد

    مخالف للنشر
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  13. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    عناد

    تحياتي لــ دمعه والله يوفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص

    عناد

    هذا لايلغي محاسبة شركة التأمين
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  15. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص

    بومحمد

    الى مو سسة النقد حقي ضاع كيف ارده سياره بعد الحادث حسب قول التأمين تلف كيف عوض البنك حنا مع السلامه
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  16. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    توفير وظيفه وسياره له بادره يشكر عليها كل من قدمها ولكن فيه غير عبدالعزيز كثير X كثير يعانون من احتيال وجشع ومماطلة شركات التأمين ولابد من وضع حد لهم
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  17. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    بومحمد

    المفروض من الشركه الرد يطالب حقه تعويضه مادي تلعب على الموطن سياره ولدي عوض البنك الاهلي حنا مع السلامه اخذ حق من وين قال تالف البنك عطاني عدم مطلبه ؟
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  18. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص

    صقر الجنوب

    يعني الواحد لازم يبكي و يصيح و يطلع مقطع فيديو و صور و ينفضح على شان رجال الأعمال والمسؤولين ينظرون فيه ؟؟ ****
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  19. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    ابغى سعودة محد يبغى يوظفني😢

    يعني ماتهتموا بمعانات المواطنين الا بعد الفضايح ليش مايكون حزم وشدة مع كل من يتهاون في اداء مسؤولياته
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  20. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    متابع 1

    الحال من بعضه يا ولدي وما املك لك الا دعوه بظهر الغيب.......دعوت مسافر تقطعة به سبل الحياة....
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  21. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 10:14 ص

    سوداني صررررررررريح

    هكذا هم السعوديين أصل العرب دائماً متكاتفين متعاونين ويقفون بجانب بعض ، حفظ الله المملكة أرضاً و حكومة و شعباً ونصرهم على من يعاديهم . آمين
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  22. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    مراقب

    حسبي الله على من ظلمه
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  23. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 10:11 ص

    اجل كل من طلع وشكى تحيه سيارة او معاملته تنتهي اجل سوف نطرق هذا المجال الي اشوفه احسن من فزعت صديقي فهد الي له سنه وهو يول ولا يهمك امورك مقضيه
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  24. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 10:10 ص

    اسمرعبر

    لو ***محد سأل عنه
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