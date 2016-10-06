شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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تعليقات ( 6 )
شايف العجائباونس بقلبي مثل فوح البراكين ،، واصبر ومثلي يصبر المر وادها ،، اما كرامة نفس ويا كريمين ،، والا عسى شايف يروح بيدها.....(شايف)
شايف العجائبانا ولد ذربين الايمان صلفين ،، ذباحت الحايل وتنحر قعدها ،، اخبارهم وصلت على معلم الصين ،، وافعالهم كل السماء معتمدها .....(شايف)
شايف العجائبحبي شريف وتعلمه ياقوي زين ،، لكن خباث الطبع لوو سعدها ،، طبع الخبث واحد ولو عمره سنين ،، بقعاء معه دايم وتمشط جعدها ......(شايف)
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهاليوم الخميس عندي طلعه للبر من يخاويني وله هديه 👺🔫👺
شايف العجائبيالله يامنزل تبارك وياسين ،، يامصرف قلوب العباد بعددها ،، تفرج لقلبي من هوى كامل الزين ،، وتنسيه حباً صار همٍ بعدها ....(شايف)
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💝💔💖💘⚘🌷👺