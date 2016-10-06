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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

6 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-الكاريكاتير

13

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    شايف العجائب

    اونس بقلبي مثل فوح البراكين ،، واصبر ومثلي يصبر المر وادها ،، اما كرامة نفس ويا كريمين ،، والا عسى شايف يروح بيدها.....(شايف)
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  2. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    شايف العجائب

    انا ولد ذربين الايمان صلفين ،، ذباحت الحايل وتنحر قعدها ،، اخبارهم وصلت على معلم الصين ،، وافعالهم كل السماء معتمدها .....(شايف)
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  3. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    شايف العجائب

    حبي شريف وتعلمه ياقوي زين ،، لكن خباث الطبع لوو سعدها ،، طبع الخبث واحد ولو عمره سنين ،، بقعاء معه دايم وتمشط جعدها ......(شايف)
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  4. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    اليوم الخميس عندي طلعه للبر من يخاويني وله هديه 👺🔫👺
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  5. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    شايف العجائب

    يالله يامنزل تبارك وياسين ،، يامصرف قلوب العباد بعددها ،، تفرج لقلبي من هوى كامل الزين ،، وتنسيه حباً صار همٍ بعدها ....(شايف)
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  6. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💝💔💖💘⚘🌷👺
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