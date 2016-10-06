تنفيذ حكم القصاص في باكستاني طعن آخر حتى الموت بالرياض

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الرياض , فيما يلي نص البيان :

أقدم / مجاهد سيد فضل رحيم ـ باكستاني الجنسية ـ على قتل / رياض علي فايز خان ـ باكستاني الجنسية ـ وذلك بالاعتداء عليه وطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مجاهد سيد فضل رحيم – باكستاني الجنسية – اليوم الخميس 5 / 1 / 1438هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .