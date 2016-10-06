قاتلة “طفلة الأحساء” اقتادتها بالقوة دون حقيبتها المدرسية

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «طفلة الأحساء» غدرا على يد زوجة أبيها، مشيرة إلى أن القاتلة تمكنت من اصطحاب الطفلة بالقوة دون حقيبتها المدرسية؛ مستغلة أن باب المدرسة كان مفتوحا، أثناء الدوام الدراسي.
ووفقاً لصحيفة “المدينة”قالت المصادر إن الزوجة القاتلة، أثناء اصطحابها للطفلة «ريم»، للخروج بها من المدرسة، كانت الأخيرة ترفض الخروج معها، إلا أنها تمكنت من إخراجها؛ لأن باب المدرسة لم يكن مغلقا، ولم يكن الحارس موجودا في مكانه أثناء الواقعة.
وأضافت المصادر ذاتها، إن إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، فتحت تحقيقا خاصا، مع حارس المدرسة، بالإضافة إلى تحقيق حول عدم وجود مناوبة من المعلمات أثناء فترة الفسحة، وهي الفترة التي أخرجت خلالها القاتلة الطفلة المغدورة ريم من المدرسة، كما ان للقاتلة بنات يدرسن معها في نفس المدرسة.
تعليقات ( 20 )
الحمد للهمدرسين الله يهديهم ما نقول كلهم آخذو الامانه وهذولا هم قادة المستقبل
الحمد للهاه يا وزارة التعليم هذي مدرسه من مدارس كثير لا حارس لا معلم أثناء الفسحه لا تعليم للطلاب أخذ النظام في الطابور وأثناء الانصراف من المدرسه لا وجبات ص
سعدالصاق التهم بالغير لا تفيد الان دائما الاسابيع الاولى والاخيره الدراسيه فيها تسيب ولكن الكل يريد ان يعرف لماذا القاتلة نفذت جريمتها وماهي الدوافع لذلك
المزن🍃حسبي الله ونعم الوكيل،يارب لاتنزع الرحمة من قلوبنا،ياعيني وردة تقتل بدم بارد!!المسؤلية على عاتق الادارة من مديرة الى مشرفة الى المراقبة الى الحارس🍃
عدد التعليقات:227
خواطر...ونبي تصريح من أبو البنت او أقاربها يوضح لنا أشياء..الام صعبه تصرح في هالوقت💔
منصورت11ربي يرزقك ماترمي اليه
عدد التعليقات:227
خواطر...6/قبل سنه كنت ميداني في مدرسه أبتدائيه والله أن الباب مفتوح من الصبح الين وقت الخروج..أذكر زمانا من طابور الصباح يسكرون الباب!!
منصورسؤال هل الاب يعرف ان زوجته مجنونةاويشك في تصرفاتهالازم يلحق الاب بعض المسؤليةواكيدانهم يعرفون انه فيه مشاكل بينهم من قبل .الله الحافظ
أفريقييبدو أن القاتله لا تملك خادمة أثيوبية وإلا لألصقت التهمة بها ونجت بفعلتها في ضل أجواء الإحتقان الإجتماعي الحالية ضد كل من هو أثيوبي خاصة وأفريقي عامة
مالك الحربيأول المفروض خلال الايام ذي نسمع في بنت الكلب القصاص أتمناء نسمع خلال الايام ذي ثاني فصل حارس المدرسة فصل المشرفة نبي قرارت صارمة صارت فوذها الامور أ
منصوربالقوة حلوةوين المدرسات والحارس ومن شافهايوم تأخذهامن المدرسة حتى يقول اخذتهابالقوةوليه مامنعهامن اخذهااوبلغ عنهايوم شك بالامراللهن الطف بناوبابنائنا
محمد الشهريبكت عيني أخرجتها بقوة والبنت ترفض الخروج . آه آه آه يا رب انت خالق كل شيء بأمر تجبر قلب ام هذا الطفلة وأبوها وكل حبيب لها بكل تاكيد هذي مجنونة
المعلمالله المستعان يعني مديره المدرسه والمسولين في المدرسه يدرون ولا مايدرون أنها ام الطفله وتأكدت
يالطيففهمنا هذا كله نبي الدوافع ولا الجريمه حصلت لاكن الدوافع اين هذا المهم ولاتعيدون كيف اخرجتها
البشري الجنوبييجب محاسبة ادارة المدرسه فهم سبب في القتل بسبب اهمال الاداره والحراسه
سماالله يجرك للنار جر..يامجرمه
عدد التعليقات:227
خواطر...حسبي الله ونعم الوكيل..الله يصبر قلب أمه وكل يوم كلام مره أستأذنت له ومره سحبته بالفسحه!!!الله يصبرك ي ام ريم ويعين قليبك الضنى غاااالي