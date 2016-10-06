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قاتلة “طفلة الأحساء” اقتادتها بالقوة دون حقيبتها المدرسية

6 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص
قاتلة “طفلة الأحساء” اقتادتها بالقوة دون حقيبتها المدرسية
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «طفلة الأحساء» غدرا على يد زوجة أبيها، مشيرة إلى أن القاتلة تمكنت من اصطحاب الطفلة بالقوة دون حقيبتها المدرسية؛ مستغلة أن باب المدرسة كان مفتوحا، أثناء الدوام الدراسي.

ووفقاً لصحيفة “المدينة”قالت المصادر إن الزوجة القاتلة، أثناء اصطحابها للطفلة «ريم»، للخروج بها من المدرسة، كانت الأخيرة ترفض الخروج معها، إلا أنها تمكنت من إخراجها؛ لأن باب المدرسة لم يكن مغلقا، ولم يكن الحارس موجودا في مكانه أثناء الواقعة.

وأضافت المصادر ذاتها، إن إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، فتحت تحقيقا خاصا، مع حارس المدرسة، بالإضافة إلى تحقيق حول عدم وجود مناوبة من المعلمات أثناء فترة الفسحة، وهي الفترة التي أخرجت خلالها القاتلة الطفلة المغدورة ريم من المدرسة، كما ان للقاتلة بنات يدرسن معها في نفس المدرسة.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    الحمد لله

    مدرسين الله يهديهم ما نقول كلهم آخذو الامانه وهذولا هم قادة المستقبل
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  2. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    الحمد لله

    اه يا وزارة التعليم هذي مدرسه من مدارس كثير لا حارس لا معلم أثناء الفسحه لا تعليم للطلاب أخذ النظام في الطابور وأثناء الانصراف من المدرسه لا وجبات ص
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  3. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    سعد

    الصاق التهم بالغير لا تفيد الان دائما الاسابيع الاولى والاخيره الدراسيه فيها تسيب ولكن الكل يريد ان يعرف لماذا القاتلة نفذت جريمتها وماهي الدوافع لذلك
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  4. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    المزن

    🍃حسبي الله ونعم الوكيل،يارب لاتنزع الرحمة من قلوبنا،ياعيني وردة تقتل بدم بارد!!المسؤلية على عاتق الادارة من مديرة الى مشرفة الى المراقبة الى الحارس🍃
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  5. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    في الجنة طير من طيورها والقاتلة في جهنم من شياطينها حسبي الله عليك كيف صرتي ام كيف نفسية عيالها في المدرسة الله واكبر عليك قصورا وبردو قلوبنا
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  6. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:227

    خواطر...

    ونبي تصريح من أبو البنت او أقاربها يوضح لنا أشياء..الام صعبه تصرح في هالوقت💔
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  7. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    منصور

    ت11ربي يرزقك ماترمي اليه
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  8. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 12:16 م
    عدد التعليقات:227

    خواطر...

    6/قبل سنه كنت ميداني في مدرسه أبتدائيه والله أن الباب مفتوح من الصبح الين وقت الخروج..أذكر زمانا من طابور الصباح يسكرون الباب!!
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  9. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    منصور

    سؤال هل الاب يعرف ان زوجته مجنونةاويشك في تصرفاتهالازم يلحق الاب بعض المسؤليةواكيدانهم يعرفون انه فيه مشاكل بينهم من قبل .الله الحافظ
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  10. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    أفريقي

    يبدو أن القاتله لا تملك خادمة أثيوبية وإلا لألصقت التهمة بها ونجت بفعلتها في ضل أجواء الإحتقان الإجتماعي الحالية ضد كل من هو أثيوبي خاصة وأفريقي عامة
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  11. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    مالك الحربي

    أول المفروض خلال الايام ذي نسمع في بنت الكلب القصاص أتمناء نسمع خلال الايام ذي ثاني فصل حارس المدرسة فصل المشرفة نبي قرارت صارمة صارت فوذها الامور أ
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  12. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    منصور

    بالقوة حلوةوين المدرسات والحارس ومن شافهايوم تأخذهامن المدرسة حتى يقول اخذتهابالقوةوليه مامنعهامن اخذهااوبلغ عنهايوم شك بالامراللهن الطف بناوبابنائنا
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  13. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    محمد الشهري

    بكت عيني أخرجتها بقوة والبنت ترفض الخروج . آه آه آه يا رب انت خالق كل شيء بأمر تجبر قلب ام هذا الطفلة وأبوها وكل حبيب لها بكل تاكيد هذي مجنونة
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  14. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    المعلم

    الله المستعان يعني مديره المدرسه والمسولين في المدرسه يدرون ولا مايدرون أنها ام الطفله وتأكدت
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  15. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    واضحة يبون يطلعون إدارة المدرسة برا الموضوع ويلزقونها بالحارس والمعلمة..ترا تقصير الحارس والمعلمات من مسؤولية الإدارة..باب المدرسة كيف يظل مفتوح؟
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  16. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    يالطيف

    فهمنا هذا كله نبي الدوافع ولا الجريمه حصلت لاكن الدوافع اين هذا المهم ولاتعيدون كيف اخرجتها
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  17. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    البشري الجنوبي

    يجب محاسبة ادارة المدرسه فهم سبب في القتل بسبب اهمال الاداره والحراسه
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  18. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    سما

    الله يجرك للنار جر..يامجرمه
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  19. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    الساعة 8:30 قلتوا إنه جت أخذتها..كيف الفسحة تكون بهذا الوقت؟ مو قلتوا انها استخدمت بطاقة العائلة..أجل مين الي اطلع على بطاقة العائلة وسمح لها؟
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  20. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:227

    خواطر...

    حسبي الله ونعم الوكيل..الله يصبر قلب أمه وكل يوم كلام مره أستأذنت له ومره سحبته بالفسحه!!!الله يصبرك ي ام ريم ويعين قليبك الضنى غاااالي
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