بالصور:سعودية متخرجة من إكسفورد تعمل نادلة بفندق بريطاني

صحيفة المرصد : بالرغم من تخرجها من جامعة إكسفورد إحدى أرقى الجامعات في العالم قررت فتاة سعودية اقتحام مجال الخدمات الفندقية حيث عملت متدربة بأحد فنادق لندن.

فقد قررت الشابة السعودية نداء فطاني العمل بصفتها متدربة في نادي الضيافة لفندق إنتركونتيننتال بارك لين لتحقيق طموحها بالعمل في إدارة الفنادق مستقبلا.

وقد لاقت فطاني اشادة من العديد من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي حيث قال الاعلامي إدريس الدريس «سعدت أن وجدت فتاة سعودية، متخرجة من أكسفورد، تعمل بإتقان واحترام، لاسيما أنها متخرجة حديثا وتعمل في الصيف مستغلة وجود والدها هناك».

وتأمل فطاني في العودة للعمل في جدة بعد نهاية التدريب الذي تأمل أن يقودها لإدارة أهم الفنادق العالمية.