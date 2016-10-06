بالصور:سعودية متخرجة من إكسفورد تعمل نادلة بفندق بريطاني

صحيفة المرصد : بالرغم من تخرجها من جامعة إكسفورد إحدى أرقى الجامعات في العالم قررت فتاة سعودية اقتحام مجال الخدمات الفندقية حيث عملت متدربة بأحد فنادق لندن.
فقد قررت الشابة السعودية نداء فطاني العمل بصفتها متدربة في نادي الضيافة لفندق إنتركونتيننتال بارك لين لتحقيق طموحها بالعمل في إدارة الفنادق مستقبلا.
وقد لاقت فطاني اشادة من العديد من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي حيث قال الاعلامي إدريس الدريس «سعدت أن وجدت فتاة سعودية، متخرجة من أكسفورد، تعمل بإتقان واحترام، لاسيما أنها متخرجة حديثا وتعمل في الصيف مستغلة وجود والدها هناك».
وتأمل فطاني في العودة للعمل في جدة بعد نهاية التدريب الذي تأمل أن يقودها لإدارة أهم الفنادق العالمية.
تعليقات ( 88 )
يعرف الحقيقهللجميع من يحب ان يرى البنت المسلمة متبرجة ﴿إِنَّ الَّذينَ يُحِبّونَ أَن تَشيعَ الفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنوا لَهُم عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ﴾
الشهريمحجوبي البصر والبصيرة ماعندهم عذر غير ترديد الحجاب وماذاك إلا ان الله حجب قلوبهم وأبصارهم عن كل فضيلة
كفى كذبألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوابماأنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمواإلى الطاغوت وقدأمروا أن يكفروابه ويريدالشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
الكلام الزين في روؤس السنتها***(قلم حقيقة ) لازالت تهرف بما لا تعرف، وتدعي ان من يخالفها فهو اخواني ، وهي لا تعلم هذه البلهاء أن الاخوان جماعة اسلامية من أهل السنة والجماعة
يعرف الحقيقهفلم الحقيقه ضد كل من قال كلمة حق الله يعينة شكلة فاهم خطاء انه مخلد في الدنيا إتق الله وأمر بالمعروف وأنها عن المنكر
الشهريالبعد عن قرب الثعالب نواميس .. جو خلا مهجور يسوى 100 لاش ( خلف بن هذال ) بالتوفيق نداء ، العمل وكسب لقمة العيش الحلال أمر حث عليه الإسلام
نورالحجاب الشرعي واجب على كل امرأة مسلمة وتقصيرها فيه يعرضها لعقوبة الله وسخطه
الشاعركأني استشرف المستقبل وهو يقول:أن تنظيف الشوارع ورمي القمامة وتشذيب الشجر بمعنى كل ما كان يقوم به البنغال والهنود سيتولاه ابن الوطن ليعتمد على ابناءه )
عدد التعليقات:5384
بسمهمنتقصين شغلتها وببساطة لو واحد منكم اضطر يشتغل نادل بفندق رفضتوا بسبب الشكل الاجتماعي اولاً وهياط ثانياً ،،وهذا سبب سيطرة الوافدين ✋🏻
الطابور 5سعي الغرب الحثيث لتجنيد العملاء بغية تحقيق اهدافهم الخبيثة.
ابن البلدلا يليق بامرأة من بلاد الحرمين تعمل في بلد كافره ... ولاهم من ذلك حجابها !
بدرهاريالله يعين من الاختلاط ومفاسدة تقرير فرنسي التحرش بالنساء بلغ الذروة ومن تشتكي نفصل! ابو اسامة اذا جهلت مدينة يعني جاهل! حكيم ياشيخ! انت صاحي!!!
ساكن البجيريواحد شاي
فوفومتأكدين هذه طالبة ****
عدد التعليقات:14165
قلم الحقيقهعلى كل متصحر متحجر وأخونجي متشدد معترض أن لايفتح فمه ويغلقه بحجر ماهو شغله وليس وصي على بنات الناس أو من حقه أن يتدخل في مالايعنيه امرهم. مفهوم أخونجي
شايف العجائبهذا وظيفة امتهان للمرأة ،،****
كفى كذبهو لفت الأنظار إلى ذلك التحول فى التمسك بالدين والقيم والمبادئ لأجل المال فالبعض يبيع دينه بعرض من الدنيا فاالله المستعان
سهوكهموفقه يافطاني ... بتعينين خير
محمدالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
الكلام الزين في روؤس السنتهاالله يا الدنيا .. عشنا وشفنا .. من كان يصدق بأن بنت من بنات بلاد الحرمين تعمل خادمة لتقديم الطعام وتخالط الغرباء من غير المسلمين في بلاد الكفر .. عجبي
أبو أسامةلو سألت كثير من المعلقين أدناه ، هل زرت مدينة إكسفورد أو قرأت عنها أو تعرف شيئاً عن حياة المغتربين ، سيجيبون أنت وبطريقة مختلفه عن السؤال لأنهم جهله .
عدد التعليقات:5384
بسمه3ابو فيصل &وغادة // بلا درعمة وفلسفه مالها اي طعم ..بلاد الحرمين هنا البنات مايشتغلوا نادلات !!!وكمان ياغادة فيه فرق بين نادلة و Room service...!!!!
الاماكنتاثيرات المكان يجعل الانسان في انسيابية في الحركه والحياه او العكس .
محب آل البيتت 48 سعودي وافتخر صدقت وفقك الله وسددك فقد اصبت عين الحقيقة
عدد التعليقات:14165
قلم الحقيقهشاهدو ابتسامتها انها انتصار الحرية التي تعيشها هناك وتتمتع بها. حرية مبدأها الثقة في نفسها وعنوانها أنها وصية على نفسها دون تدخل أخونجي عدو الحياة.
احمدما علاقة عملها كنادلة بتخصصها في الجامعة. إن من يطمح في إدارة فندق يكون في الادارة وليس في المطعم. حالة نفسية تريد أن تبدأ من الصفر وليس من حيث وصلت
محب آل البيتقلم الكذب والبهتان هذه متحرره مثلك وعملها هذا لا يحتاج شهادة
الشاعرتعليق3/ ولكنها لم تشتكي من اليهود والنصارى بأنهم تحرشوا بها ، أخشى أن ترفض العمل في فنادق المملكة لما ستجده من تحرشات من الشباب المسلمين....) ألست معي
غيورالتبرج مخالف للشرع...
عدد التعليقات:5384
بسمهالعيب الاستجداء والاعتماد على الغير ..اجمل شعور تكون انسان فاعل في المجتمع ومعتمد على نفسك ..هنا اثبات الذات ..!!
غيورلماذاالأنحياز وتشجيع طرف على حساب طرف آخر..؟
عدد التعليقات:5384
بسمهتفكيركم منحصر بمخالف للنشر ..معذورين امام طموحها وجديتها 👌🏻
محب آل البيتالله يعوض بعثة ودراسة على حساب الدولة ثم قهوجي هذه لا تحتاج شهادة
عدد التعليقات:14165
قلم الحقيقهسعودية داست على كل فكر ظلامي متأخر تحت اقدامها.يقف خلفه أخونجي او متصحر جاهل مستبد وسعت نحو العمل والاعتماد على نفسها بعيدآ عن السجان والقاتل لها.
محب آل البيتمخالف للنشر
طبيب نفسيفي اثناء دراستي المرحلة الحامعة عملت في احد فنادق الخمس نجوم وتفاجأت ان راتب مدير الفندق 65 الف ريال وسيارة فاخره وجناح خاص في الفندق و البونص السنوي
نقطه على السطرالجمال المغربي يغطي على كل العرب
زمن غريببعض السعوديين يحاربونها لانها سعودية لكن لو انها سورية او مصرية كان شجعوها ومدحوها وقالوا عنها مكافحة ومثابرة
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهههههه عندما قرات الخبر تفاجات وعندما دققت فهي ثقافات وعادات مهاجره وكلن حر فيما يعمل بحدود الدين والاخلاق والعائله ادرى بمصلحة بنتهم فطاني ولا يعنينا
الراصدالاسلام اكرمها *****
دروجباخنبوقه الله يكسر ظهره بيقول اتركوا البنت في حالها مالكم شغل هاذي الحريه خذي راحتك الله *****
عبداللهمخالف للنشر
ابوعاطيواضح انها سعوديه اب عن جد وتقرب للخنبووووق
عبداللهمخالف للنشر
مرمر زماني(( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ))
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهل من شروط العقد للمسلم بان لايقدم خمور ام الشروط عامه على الكل ينفذ العاملين مايطلب منهم لانها دين ومعتقد هل يراعون هذا للمسلمين مجرد تسأول وهذا رايي
عدد التعليقات:5384
بسمهااببووححمموودد// احترم عقلك جدا ًيا فقراوي ..امزح امزح تعليقك كذااااا👍🏻
عبداللهمخالف للنشر
عزوزبالتوفيق والنجاح ايتها الفتاة ولا عزاء ولا نجاح للمتخلفين 👇👇
حقيقهنداء فطاني لو رجعتي لن تجدي سوى التحطيم والتهميش والتضييق كما حصل مع الطبيبة السعودية حتى استقالة من عملها خليك في لندن هناك تجدين الاحترام والاهتمام
أبو أسامةبحق الحب سيري يا حمامة ، أنت رائعة والكل يتشرف بك وسوف ترين ذلك في الأمد القريب جداً .
رحمهمخالف للنشر
أبو أسامةللأسف كثير من المعلقين أدناه عقولهم ***إلى أبعد درجة وأكثر مما نتصور بل هم في ***( الظلاميين ) ، أختى أنتي رائعه فسيري وإلى الأمام ولا تنظري لهم
شذامخالف للنشر
خللمخالف للنشر
بخن بخنمخالف للنشر
سعوديوافتخرمخالف للنشر
ااببووححممووددتجار العالم .. بدأ بوظائف بسيطة .. مثل غسل الصحون , والجلي , و نادلين .. العيب ان تشتغل في الاسهل التي حرمها الله وسوله !!
محماسمخالف للنشر
شذامخالف للنشر
احمدمخالف للنشر
غادهتعليق 3 كلامك رائع جدا. ويجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أعزنا ورفع شأننا بالإسلام وبصراحة تنظيف الحمامات واامطابخ إهانة لفتاة مسلمة
منصورعندناناس مادرسوابدويقدرون يشتغلون بالفنادق
محب آل البيتمخالف للنشر
غيورمخالف للنشر
مخاوي الرشاشمخالف للنشر
محب آل البيترائعة وهذا ما تستحقة المبتعثة وما هو مطلوب منها
منصورعندناناس مادرسوابدويقدرون يشتغلون بالفنادق
أبوفرج البحتري****** اللهم احفظ بنات المسلمين
عزوزمخالف للنشر
عفاف اللحيانيالدوله صرفة عليها ميئات الألاف من الريالات علشان تدرس في تخصص يفيد الدوله بعد تخرجها وهذي الأخت راحة تدرس تخصص سياحه وفندقه وموراضيه ترجع للوطن بعد !!
منصورالله يوفقهاويسترعليها
عااشق الجورريأذا كان هذا طموحي و أنا حاصل على شهادة جامعية و من أعرق جامعات العالم ليت طموحي مات و أصبح في طي النسيان ،، ***من طموح
راقع**؟ أهنئها على الإنجاز الأكاديمي ؛ أما عملها في الفندق ، فهو أقل من ما تحمله من شهادة علمية. يا ناس...*****
محب آل البيتمخالف للنشر
عااشق الجورريحراام الوجه الذي يشع نورر يشتغل نادل في فندق في ابرتش ،*****
فنزوليمخالف للنشر
عجيبةيعني تدرس في اكسفورد حتى تعمل نادلة لو كانت تريد ان تتدرب على الادارة لعملت في ادارة الفندق وليس في مطبخه تخيل طبيب يجيك ويقول عملت في مغسلة المستشفى
الحسامانتهى زمن العيب في مجال العمل على المرأة ألا تنتظر من يعولها ويشفق عليها الإسلام صالح لكل زمان ومكان ويدعو للتحرر من عقلية التخوف والتراجع والذل
الجملالحمد لله الذى عافانا مماابتلاها به
الحقبانيمخالف للنشر
زائرهرائعه حققت طموحها وهذا شي مشرّف بالفعل
هلاالعمل الشريف يرفع صاحبه إذا كانت لاتقدم المحرمات للزبائن ؟؟..
ابو فيصللو كان الفندق في أرض الحرمين.. قد نتفهم ونتقبل ولكن تختار العمل في بلاد الغرب وتخدم النصارى واليهود والخنازير.. أنا اشوفها إهانة لفتاة مسلمة
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرفطاني يعطيها العافيه ربما تكون مستقبلا تعمل فندق بعد كسب المعارف وخبايا المهنه بما ان اهلها عائله فطاني راضين ويشجعون بنتهم شي يعنيهم فقط مال احددخل
ابو احمد العنزيهاذي نهائة الابتعاثات الا اليت قومي يعلمون