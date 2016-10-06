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بالصور:سعودية متخرجة من إكسفورد تعمل نادلة بفندق بريطاني

6 أكتوبر, 2016 , 13:04 م
بالصور:سعودية متخرجة من إكسفورد تعمل نادلة بفندق بريطاني
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صحيفة المرصد : بالرغم من تخرجها من جامعة إكسفورد إحدى أرقى الجامعات في العالم قررت فتاة سعودية اقتحام مجال الخدمات الفندقية حيث عملت متدربة بأحد فنادق لندن.

فقد قررت الشابة السعودية نداء فطاني العمل بصفتها متدربة في نادي الضيافة لفندق إنتركونتيننتال بارك لين لتحقيق طموحها بالعمل في إدارة الفنادق مستقبلا.

وقد لاقت فطاني اشادة من العديد من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي حيث قال الاعلامي إدريس الدريس «سعدت أن وجدت فتاة سعودية، متخرجة من أكسفورد، تعمل بإتقان واحترام، لاسيما أنها متخرجة حديثا وتعمل في الصيف مستغلة وجود والدها هناك».

وتأمل فطاني في العودة للعمل في جدة بعد نهاية التدريب الذي تأمل أن يقودها لإدارة أهم الفنادق العالمية.

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تعليقات ( 88 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 88
    6 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    يعرف الحقيقه

    للجميع من يحب ان يرى البنت المسلمة متبرجة ﴿إِنَّ الَّذينَ يُحِبّونَ أَن تَشيعَ الفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنوا لَهُم عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ﴾
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  2. 87
    6 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    الشهري

    محجوبي البصر والبصيرة ماعندهم عذر غير ترديد الحجاب وماذاك إلا ان الله حجب قلوبهم وأبصارهم عن كل فضيلة
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  3. 86
    6 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    كفى كذب

    ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوابماأنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمواإلى الطاغوت وقدأمروا أن يكفروابه ويريدالشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
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  4. 85
    6 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    الكلام الزين في روؤس السنتها

    ***(قلم حقيقة ) لازالت تهرف بما لا تعرف، وتدعي ان من يخالفها فهو اخواني ، وهي لا تعلم هذه البلهاء أن الاخوان جماعة اسلامية من أهل السنة والجماعة
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  5. 84
    6 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    يعرف الحقيقه

    فلم الحقيقه ضد كل من قال كلمة حق الله يعينة شكلة فاهم خطاء انه مخلد في الدنيا إتق الله وأمر بالمعروف وأنها عن المنكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 83
    6 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    الشهري

    البعد عن قرب الثعالب نواميس .. جو خلا مهجور يسوى 100 لاش ( خلف بن هذال ) بالتوفيق نداء ، العمل وكسب لقمة العيش الحلال أمر حث عليه الإسلام
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  7. 82
    6 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    فلم الحقيقه ضد كل من قال كلمة حق الله يعينة شكلة فاهم خطاء انه مخلد في الدنيا إتق الله وأمر بالمعروف وأنها عن المنكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 81
    6 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    نور

    الحجاب الشرعي واجب على كل امرأة مسلمة وتقصيرها فيه يعرضها لعقوبة الله وسخطه
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  9. 80
    6 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    الشاعر

    كأني استشرف المستقبل وهو يقول:أن تنظيف الشوارع ورمي القمامة وتشذيب الشجر بمعنى كل ما كان يقوم به البنغال والهنود سيتولاه ابن الوطن ليعتمد على ابناءه )
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  10. 79
    6 أكتوبر, 2016 , 14:22 م
    عدد التعليقات:5384

    بسمه

    منتقصين شغلتها وببساطة لو واحد منكم اضطر يشتغل نادل بفندق رفضتوا بسبب الشكل الاجتماعي اولاً وهياط ثانياً ،،وهذا سبب سيطرة الوافدين ✋🏻
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  11. 78
    6 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    الطابور 5

    سعي الغرب الحثيث لتجنيد العملاء بغية تحقيق اهدافهم الخبيثة.
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  12. 77
    6 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    ابن البلد

    لا يليق بامرأة من بلاد الحرمين تعمل في بلد كافره ... ولاهم من ذلك حجابها !
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  13. 76
    6 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    بدرهاري

    الله يعين من الاختلاط ومفاسدة تقرير فرنسي التحرش بالنساء بلغ الذروة ومن تشتكي نفصل! ابو اسامة اذا جهلت مدينة يعني جاهل! حكيم ياشيخ! انت صاحي!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 75
    6 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    ساكن البجيري

    واحد شاي
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  15. 74
    6 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    فوفو

    متأكدين هذه طالبة ****
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  16. 73
    6 أكتوبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:14165

    قلم الحقيقه

    على كل متصحر متحجر وأخونجي متشدد معترض أن لايفتح فمه ويغلقه بحجر ماهو شغله وليس وصي على بنات الناس أو من حقه أن يتدخل في مالايعنيه امرهم. مفهوم أخونجي
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  17. 72
    6 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    شايف العجائب

    هذا وظيفة امتهان للمرأة ،،****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 71
    6 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    كفى كذب

    هو لفت الأنظار إلى ذلك التحول فى التمسك بالدين والقيم والمبادئ لأجل المال فالبعض يبيع دينه بعرض من الدنيا فاالله المستعان
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  19. 70
    6 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    الله يرحم الملك فيصل والملك خالد ....
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  20. 69
    6 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    سهوكه

    موفقه يافطاني ... بتعينين خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 68
    6 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    محمد

    الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
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  22. 67
    6 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    الكلام الزين في روؤس السنتها

    الله يا الدنيا .. عشنا وشفنا .. من كان يصدق بأن بنت من بنات بلاد الحرمين تعمل خادمة لتقديم الطعام وتخالط الغرباء من غير المسلمين في بلاد الكفر .. عجبي
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  23. 66
    6 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    أبو أسامة

    لو سألت كثير من المعلقين أدناه ، هل زرت مدينة إكسفورد أو قرأت عنها أو تعرف شيئاً عن حياة المغتربين ، سيجيبون أنت وبطريقة مختلفه عن السؤال لأنهم جهله .
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  24. 65
    6 أكتوبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:5384

    بسمه

    3ابو فيصل &وغادة // بلا درعمة وفلسفه مالها اي طعم ..بلاد الحرمين هنا البنات مايشتغلوا نادلات !!!وكمان ياغادة فيه فرق بين نادلة و Room service...!!!!
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  25. 64
    6 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    الاماكن

    تاثيرات المكان يجعل الانسان في انسيابية في الحركه والحياه او العكس .
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  26. 63
    6 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    محب آل البيت

    ت 48 سعودي وافتخر صدقت وفقك الله وسددك فقد اصبت عين الحقيقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 62
    6 أكتوبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:14165

    قلم الحقيقه

    شاهدو ابتسامتها انها انتصار الحرية التي تعيشها هناك وتتمتع بها. حرية مبدأها الثقة في نفسها وعنوانها أنها وصية على نفسها دون تدخل أخونجي عدو الحياة.
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  28. 61
    6 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    احمد

    ما علاقة عملها كنادلة بتخصصها في الجامعة. إن من يطمح في إدارة فندق يكون في الادارة وليس في المطعم. حالة نفسية تريد أن تبدأ من الصفر وليس من حيث وصلت
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  29. 60
    6 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    محب آل البيت

    قلم الكذب والبهتان هذه متحرره مثلك وعملها هذا لا يحتاج شهادة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 59
    6 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    الشاعر

    تعليق3/ ولكنها لم تشتكي من اليهود والنصارى بأنهم تحرشوا بها ، أخشى أن ترفض العمل في فنادق المملكة لما ستجده من تحرشات من الشباب المسلمين....) ألست معي
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  31. 58
    6 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    غيور

    التبرج مخالف للشرع...
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  32. 57
    6 أكتوبر, 2016 , 13:56 م
    عدد التعليقات:5384

    بسمه

    العيب الاستجداء والاعتماد على الغير ..اجمل شعور تكون انسان فاعل في المجتمع ومعتمد على نفسك ..هنا اثبات الذات ..!!
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  33. 56
    6 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    غيور

    لماذاالأنحياز وتشجيع طرف على حساب طرف آخر..؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 55
    6 أكتوبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:5384

    بسمه

    تفكيركم منحصر بمخالف للنشر ..معذورين امام طموحها وجديتها 👌🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 54
    6 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    محب آل البيت

    الله يعوض بعثة ودراسة على حساب الدولة ثم قهوجي هذه لا تحتاج شهادة
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  36. 53
    6 أكتوبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:14165

    قلم الحقيقه

    سعودية داست على كل فكر ظلامي متأخر تحت اقدامها.يقف خلفه أخونجي او متصحر جاهل مستبد وسعت نحو العمل والاعتماد على نفسها بعيدآ عن السجان والقاتل لها.
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  37. 52
    6 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    محب آل البيت

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 51
    6 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    طبيب نفسي

    في اثناء دراستي المرحلة الحامعة عملت في احد فنادق الخمس نجوم وتفاجأت ان راتب مدير الفندق 65 الف ريال وسيارة فاخره وجناح خاص في الفندق و البونص السنوي
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  39. 50
    6 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    نقطه على السطر

    الجمال المغربي يغطي على كل العرب
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  40. 49
    6 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    زمن غريب

    بعض السعوديين يحاربونها لانها سعودية لكن لو انها سورية او مصرية كان شجعوها ومدحوها وقالوا عنها مكافحة ومثابرة
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  41. 48
    6 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هههههه عندما قرات الخبر تفاجات وعندما دققت فهي ثقافات وعادات مهاجره وكلن حر فيما يعمل بحدود الدين والاخلاق والعائله ادرى بمصلحة بنتهم فطاني ولا يعنينا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  42. 47
    6 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    الراصد

    الاسلام اكرمها *****
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  43. 46
    6 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    دروجبا

    خنبوقه الله يكسر ظهره بيقول اتركوا البنت في حالها مالكم شغل هاذي الحريه خذي راحتك الله *****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 45
    6 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    عبدالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 44
    6 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    ابوعاطي

    واضح انها سعوديه اب عن جد وتقرب للخنبووووق
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  46. 43
    6 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    عبدالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 42
    6 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    مرمر زماني

    (( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  48. 41
    6 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هل من شروط العقد للمسلم بان لايقدم خمور ام الشروط عامه على الكل ينفذ العاملين مايطلب منهم لانها دين ومعتقد هل يراعون هذا للمسلمين مجرد تسأول وهذا رايي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 40
    6 أكتوبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:5384

    بسمه

    ااببووححمموودد// احترم عقلك جدا ًيا فقراوي ..امزح امزح تعليقك كذااااا👍🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 39
    6 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    عبدالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 38
    6 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    عزوز

    بالتوفيق والنجاح ايتها الفتاة ولا عزاء ولا نجاح للمتخلفين 👇👇
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  52. 37
    6 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    حقيقه

    نداء فطاني لو رجعتي لن تجدي سوى التحطيم والتهميش والتضييق كما حصل مع الطبيبة السعودية حتى استقالة من عملها خليك في لندن هناك تجدين الاحترام والاهتمام
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  53. 36
    6 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    أبو أسامة

    بحق الحب سيري يا حمامة ، أنت رائعة والكل يتشرف بك وسوف ترين ذلك في الأمد القريب جداً .
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  54. 35
    6 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    رحمه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 34
    6 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    أبو أسامة

    للأسف كثير من المعلقين أدناه عقولهم ***إلى أبعد درجة وأكثر مما نتصور بل هم في ***( الظلاميين ) ، أختى أنتي رائعه فسيري وإلى الأمام ولا تنظري لهم
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  56. 33
    6 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    شذا

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 32
    6 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    خلل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 31
    6 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    بخن بخن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 30
    6 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    سعوديوافتخر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 29
    6 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    ااببووححمموودد

    تجار العالم .. بدأ بوظائف بسيطة .. مثل غسل الصحون , والجلي , و نادلين .. العيب ان تشتغل في الاسهل التي حرمها الله وسوله !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 28
    6 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    محماس

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    شذا

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    احمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    غاده

    تعليق 3 كلامك رائع جدا. ويجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أعزنا ورفع شأننا بالإسلام وبصراحة تنظيف الحمامات واامطابخ إهانة لفتاة مسلمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    منصور

    عندناناس مادرسوابدويقدرون يشتغلون بالفنادق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    محب آل البيت

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    غيور

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    مخاوي الرشاش

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    محب آل البيت

    رائعة وهذا ما تستحقة المبتعثة وما هو مطلوب منها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  70. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    منصور

    عندناناس مادرسوابدويقدرون يشتغلون بالفنادق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    أبوفرج البحتري

    ****** اللهم احفظ بنات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    عزوز

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  73. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    عفاف اللحياني

    الدوله صرفة عليها ميئات الألاف من الريالات علشان تدرس في تخصص يفيد الدوله بعد تخرجها وهذي الأخت راحة تدرس تخصص سياحه وفندقه وموراضيه ترجع للوطن بعد !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  74. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    منصور

    الله يوفقهاويسترعليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    عااشق الجورري

    أذا كان هذا طموحي و أنا حاصل على شهادة جامعية و من أعرق جامعات العالم ليت طموحي مات و أصبح في طي النسيان ،، ***من طموح
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  76. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    راقع

    **؟ أهنئها على الإنجاز الأكاديمي ؛ أما عملها في الفندق ، فهو أقل من ما تحمله من شهادة علمية. يا ناس...*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  77. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    محب آل البيت

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    عااشق الجورري

    حراام الوجه الذي يشع نورر يشتغل نادل في فندق في ابرتش ،*****
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  79. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    فنزولي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    عجيبة

    يعني تدرس في اكسفورد حتى تعمل نادلة لو كانت تريد ان تتدرب على الادارة لعملت في ادارة الفندق وليس في مطبخه تخيل طبيب يجيك ويقول عملت في مغسلة المستشفى
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  81. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    الحسام

    انتهى زمن العيب في مجال العمل على المرأة ألا تنتظر من يعولها ويشفق عليها الإسلام صالح لكل زمان ومكان ويدعو للتحرر من عقلية التخوف والتراجع والذل
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  82. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    الجمل

    الحمد لله الذى عافانا مماابتلاها به
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  83. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    الحقباني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    زائره

    رائعه حققت طموحها وهذا شي مشرّف بالفعل
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  85. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    هلا

    العمل الشريف يرفع صاحبه إذا كانت لاتقدم المحرمات للزبائن ؟؟..
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  86. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    ابو فيصل

    لو كان الفندق في أرض الحرمين.. قد نتفهم ونتقبل ولكن تختار العمل في بلاد الغرب وتخدم النصارى واليهود والخنازير.. أنا اشوفها إهانة لفتاة مسلمة
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  87. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    فطاني يعطيها العافيه ربما تكون مستقبلا تعمل فندق بعد كسب المعارف وخبايا المهنه بما ان اهلها عائله فطاني راضين ويشجعون بنتهم شي يعنيهم فقط مال احددخل
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  88. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    ابو احمد العنزي

    هاذي نهائة الابتعاثات الا اليت قومي يعلمون
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