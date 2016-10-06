تفاصيل مثيرة في قضية اتهام لاعب مصري لزوجته بالزنا

صحيفة المرصد : دخلت قضية اللاعب المصري الذي يتهم زوجته بالزنا مرحلة جديدة بعد ان استعجلت نيابة المعادى، للمرة الثانية، استعجال تقرير خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى واقعة اتهام اللاعب إبراهيم سعيد لزوجته “شهد” بالزنا وفقا لصحيفة اليوم السابع.

النيابة كانت قد أرسلت فى مايو الماضى التسجيلات والصور وووحدة الذاكرة الالكترونية التى تحتوى على 12 صورة و140 تسجيلاً صوتيًا لخبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون للفصل فيها.

وأدلى إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري وناديى الأهلي والزمالك سابقًا، بأقواله أمام نيابة المعادى، فى اتهامه لطليقته ابتسام علاء، الشهيرة بـ«شهد عبد الله» بالزنا، مؤكدًا أنه رصد محادثة لها مع رجل غريب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، توثق أقواله.

وقال اللاعب فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “اليوم فى تحقيقات النيابة سيتم تقديم مستندات وأوراق وفيديوهات جديدة فى قضية الزنا فى نويبع وشرم ودبى، وقضية تزوير الإقامة بعزباء”.