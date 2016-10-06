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طائرات التحالف تستهدف قادة المليشيات في اليمن-فيديو

6 أكتوبر, 2016 , 13:46 م
طائرات التحالف تستهدف قادة المليشيات في اليمن-فيديو
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صحيفة المرصد:وسط استمرار أعمال الميليشيات الانقلابية العدائية داخل اليمن وفي مناطق حدودية مع السعودية، واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية شن غارات استهدفت مواقع الميليشيات ومخازن أسلحتها في محافظات صنعاء وذمار وصعدة وتعز كما استهدفت طائرات التحالف تجمعات لعناصر الميليشيات في عدة مديريات حدودية في محافظة صعدة شمال اليمن وذلك وفقاً لموقع”العربية نت”.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

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    وش هالقيادات اللي ما خلصت للحين كل يوم تقصفون قيادات متاكدين من الموضوع انهم قيادات
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  2. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    بدرهاري

    قال تعالى ( ان تنصروا الله ينصركم.. الاية علينا معرفة عدم انتصارنا على الحوثيين رغم تفوقنا في سلاح الجو والاسلحة البرية وكفاية حرب وهياط اثرت علينا!
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  3. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    محب آل البيت

    اللهم أنصر التحالف العربي على اذناب ايران واعداء الإسلام
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