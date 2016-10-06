شاهد .. لحظة القبض على فتيات يسرقن محل ويستنجدن لعدم الابلاغ عنهن

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام بعض الفتيات بسرقة أحد المحال إلا أنه تم كشفهن قبل مغادرة المحل.

ويوضح الفيديو لحظة تفريغ محتويات حقيبة احدى الفتيات والتي امتلأت بالمواد ومستحضرات التجميل والأحذية التي سرقتها من المحل.

ويظهر الفيديو محاولات الفتيات استجداء صاحب المحل بعدم التبليغ عنهن.

وقد لاقى الفيديو استهجان الكثير من المغردين الذين عبروا عن رفضهم لهذا التصرف.