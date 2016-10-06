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شاهد .. لحظة القبض على فتيات يسرقن محل ويستنجدن لعدم الابلاغ عنهن

6 أكتوبر, 2016 , 13:46 م
شاهد .. لحظة القبض على فتيات يسرقن محل ويستنجدن لعدم الابلاغ عنهن
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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام بعض الفتيات بسرقة أحد المحال إلا أنه تم كشفهن قبل مغادرة المحل.

ويوضح الفيديو لحظة تفريغ محتويات حقيبة احدى الفتيات والتي امتلأت بالمواد ومستحضرات التجميل والأحذية التي سرقتها من المحل.

ويظهر الفيديو محاولات الفتيات استجداء صاحب المحل بعدم التبليغ عنهن.

وقد لاقى الفيديو استهجان الكثير من المغردين الذين عبروا عن رفضهم لهذا التصرف.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    منصور

    الله يهديهن
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  2. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    سلامي

    ريما أنا أقول تقطع ايديهم ويصلبون في داخل الموقع ويشهر بهم وجنسيتهم ولو كانوا سعوديات حافز ماقصر معكم والدولة عطيتكم حقوق وكلامكم مقدم ع الرجا
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  3. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 14:17 م
    عدد التعليقات:14165

    قلم الحقيقه

    يتحمل المسؤولية الأولى الأخونجي ومعه المتصحر هم الذين يمنعون الفتيات من العمل ويحثونهم على الجلوس في البيت ومن ثم هذه النتيجة الكارثيةالتي يفرحون بها.
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  4. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    المسير

    لو طلع صور الحريم من غير اذن من الجهات المختصه كان سالفه ثانيه !
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  5. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:83

    Xx5halidxX

    لو البنات موظفات ما وصلوا الى هالحال حالهم حال الشباب العاطل !!!
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  6. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    سعود السهلي

    الاجنبي والله اعلم انه قاصد يفضح البنات الي سرقن يفضح البلد الي هن ينتمن له مايخجل ع نفسه بكره ان شاالله تنفضح بس اتوقع بينسجن مصور المقطع والعامل
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  7. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    سلامي

    القادم أكثر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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  8. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    سلامي

    القادم أكثر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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  9. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    سلامي

    القادم أكثر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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  10. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    ↩️⭐️ريما Rima ⭐️↪️

    تعليق 6 فازع النشبة الحين ماتقلي وشبك على النسواااااان شكلك حاقد عليهم !! المفروض تقول : يسامحهم صاحب المحل ويطلق سراحهم .
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  11. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 14:05 م
    عدد التعليقات:14165

    قلم الحقيقه

    لماذا تضعون أنفسكم في مثل هذه المواقف المهينة لكم ولوطنكم أولآ.وشـ يسوى عليكم قطعة أجنبي حاقد تقفون أمامه مثل هذا الموقف وهو الذي يحلم بمثل هذه الفرصة
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  12. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    فازع النشبة

    ليت صاحب المحل حجز الحقائب وسلمها للشرطة وفي الحقائب جوالات بواسطتها تتعرف عليهم الجهات الامنية وتفصل في الموضوع اما تصوير ونشر فلا هذا يعاقب عليه
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  13. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    شايف العجائب

    الغبنه ان كان هم ***واللي ماسكينهم اجانب ،، والله لو اني عندهم لدفع حقها واخليهم يروحون غصب عن ذا النذل اللي شهر فيهم .
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  14. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    استغفر الله وأتوب اليه ،، ترا في ناس مرضى سرقه في كل مكان يسرقون وهم مو محتاجين ، وان شاء الله ذَا يكون درس لهن .
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  15. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    ↩️⭐️ريما Rima ⭐️↪️

    والله حتى انا احب اتمكيج و أزين نفسي .
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  16. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    هذا نحن النسوان نحب ونموت في المكايييييييييج . بس السرقة حرام
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  17. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    07

    الا بلغ عن هالحراميات السارقات لو شباب كان قامت الدنيا لا ترحمون هالاشكال الوسخه
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  18. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    مواطن ولكن ،،،،

    *** ليه عشانهم ****وهذا مايفعله الحقد
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