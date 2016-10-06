شاهد .. لحظة القبض على فتيات يسرقن محل ويستنجدن لعدم الابلاغ عنهن

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام بعض الفتيات بسرقة أحد المحال إلا أنه تم كشفهن قبل مغادرة المحل.
ويوضح الفيديو لحظة تفريغ محتويات حقيبة احدى الفتيات والتي امتلأت بالمواد ومستحضرات التجميل والأحذية التي سرقتها من المحل.
ويظهر الفيديو محاولات الفتيات استجداء صاحب المحل بعدم التبليغ عنهن.
وقد لاقى الفيديو استهجان الكثير من المغردين الذين عبروا عن رفضهم لهذا التصرف.
تعليقات ( 18 )
منصورالله يهديهن
سلاميريما أنا أقول تقطع ايديهم ويصلبون في داخل الموقع ويشهر بهم وجنسيتهم ولو كانوا سعوديات حافز ماقصر معكم والدولة عطيتكم حقوق وكلامكم مقدم ع الرجا
عدد التعليقات:14165
قلم الحقيقهيتحمل المسؤولية الأولى الأخونجي ومعه المتصحر هم الذين يمنعون الفتيات من العمل ويحثونهم على الجلوس في البيت ومن ثم هذه النتيجة الكارثيةالتي يفرحون بها.
المسيرلو طلع صور الحريم من غير اذن من الجهات المختصه كان سالفه ثانيه !
عدد التعليقات:83
Xx5halidxXلو البنات موظفات ما وصلوا الى هالحال حالهم حال الشباب العاطل !!!
سعود السهليالاجنبي والله اعلم انه قاصد يفضح البنات الي سرقن يفضح البلد الي هن ينتمن له مايخجل ع نفسه بكره ان شاالله تنفضح بس اتوقع بينسجن مصور المقطع والعامل
سلاميالقادم أكثر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
سلاميالقادم أكثر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
سلاميالقادم أكثر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
↩️⭐️ريما Rima ⭐️↪️تعليق 6 فازع النشبة الحين ماتقلي وشبك على النسواااااان شكلك حاقد عليهم !! المفروض تقول : يسامحهم صاحب المحل ويطلق سراحهم .
عدد التعليقات:14165
قلم الحقيقهلماذا تضعون أنفسكم في مثل هذه المواقف المهينة لكم ولوطنكم أولآ.وشـ يسوى عليكم قطعة أجنبي حاقد تقفون أمامه مثل هذا الموقف وهو الذي يحلم بمثل هذه الفرصة
فازع النشبةليت صاحب المحل حجز الحقائب وسلمها للشرطة وفي الحقائب جوالات بواسطتها تتعرف عليهم الجهات الامنية وتفصل في الموضوع اما تصوير ونشر فلا هذا يعاقب عليه
شايف العجائبالغبنه ان كان هم ***واللي ماسكينهم اجانب ،، والله لو اني عندهم لدفع حقها واخليهم يروحون غصب عن ذا النذل اللي شهر فيهم .
↩️⭐️ريما Rima ⭐️↪️والله حتى انا احب اتمكيج و أزين نفسي .
💎⭐️عهود⭐️💎هذا نحن النسوان نحب ونموت في المكايييييييييج . بس السرقة حرام
07الا بلغ عن هالحراميات السارقات لو شباب كان قامت الدنيا لا ترحمون هالاشكال الوسخه
مواطن ولكن ،،،،*** ليه عشانهم ****وهذا مايفعله الحقد